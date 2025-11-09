新竹老字號藥膳鍋！戴李記烏骨雞，秋冬限定全鱉鍋，必加中藥酒湯頭更香濃。

新竹巨城附近巷弄內，藏著在地人狂推40年的戴李記烏骨雞。這家老店主打秋冬限定的藥膳烏骨雞與全鱉鍋，湯頭濃郁溫潤，是寒流來襲時最暖心的新竹古早味。

你知道在新竹巨城附近的巷子裡，藏著一家從新竹女中對面搬來的老字號藥膳店嗎。這家戴李記烏骨雞在地人一提就知道，藥膳鱉、烏骨雞已經賣了超過40年，是許多老新竹人寒流一來就會想起的味道。這家店的招牌湯頭溫潤順喉，而且只在秋冬限定販售，現在搬到新地點，持續為在地人帶來溫補的好滋味。

戴李記烏骨雞資訊與招牌

從新竹女中對面搬到現址後，持續受到老饕喜愛。店家營業時間分為兩個時段：11點30分到14點30分，以及16點30分到賣完為止，而且冬季沒有休息。經典招牌是「藥膳半雞全鱉鍋」，一份價格是1400元。店家也推出了立冬限定活動：外帶全雞會送養生中藥湯。

藥膳半雞全鱉鍋的風味

當藥膳半雞全鱉鍋一上桌，香氣立刻會飄滿整桌。鍋裡面放的是烏骨雞和一整隻鱉，湯色看起來微透，藥材香氣濃郁。烏骨雞肉質細嫩，吃起來不柴不老。而鱉的肉則有微微的咬勁，裙邊滑潤、鱉腳帶筋，膠質彈性十足，吃起來口感相當有層次。湯頭原味就很鮮甜，越煮越濃，喝起來溫潤順喉，天氣一轉冷，喝一口藥膳湯、咬一口雞肉，整個人都暖起來。

內行人的吃法：加味中藥酒

中藥酒可以說是戴李記傳承的靈魂精華，許多人第一次來都不知道該怎麼吃。中藥酒的價格是一杯100元，大瓶是380元。其實中藥酒有兩種吃法：可以直接加進湯裡一起滾煮，這樣整鍋湯會更香更厚實；或是倒出來當作沾醬，讓肉多了股藥香與淡淡酒氣。也有不少人喜歡在冬天直接喝上一口，感受熱度從喉嚨一路暖到胃。

限量品項與內行人門道

來這裡如果運氣好，可以點到一些限量的內行人品項。像是「烏骨雞佛」就是內行人的門道，一份價格是350元，但數量不多，常常開鍋就被點光。另一項需要看緣份才能吃到的限量小菜是「有緣人滷大爪」，一份價格是110元，因為滷透要不少時間，不是每天供應。滷大爪透透亮亮、膠質滿滿，咬下去會微微黏唇。

其他推薦小菜與湯頭精華

除了鍋物，店內還有其他值得推薦的小菜。例如「牛筋」一份120克價格是120元，口感軟嫩中帶Q，煮久一點會吸飽藥膳湯汁，入口滑順、滿是膠質。喜歡吃有嚼勁的人，可以提早下鍋慢煮，越滷越香。而「牛肚」一份100克價格是120元，切成片狀，吸湯力超強，口感彈韌，是藥膳湯的精華爆發。另外，「鵝腸」一份70元，只要在滾湯裡快速涮幾秒就能吃，口感爽脆又帶一點油脂香。特別值得一提的是，許多人推薦他們家的辣椒，真的非常好吃。

戴李記烏骨雞

地址 : 新竹市東區三民路105號

電話 : 03 542 5895

時間 : 11:30–14:30 | 16:30 – 賣完(冬季無休)