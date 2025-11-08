罪惡雞排超厚脆皮！肉多汁嫩雞肉香，新竹金山九街美食，下班補體力首選。

新竹園區人的下午茶一定要吃飽喝足才有力氣。位於金山九街的「罪惡雞排」是宵夜新選擇，其$120元的雞排珍奶套餐被稱為「罪惡套餐」，讓人輕鬆搞定想吃熱量和澱粉的罪惡時刻。

新竹園區人的下午茶一定要吃飽喝足才有力氣。這家位於新竹市東區金山九街的「罪惡雞排」就讓人嘴角失守、手指停不下來。無論是公司下午茶想好好補體力，或是下班後的宵夜時刻，都是不錯的好選擇，輕鬆搞定想吃熱量和澱粉的罪惡時刻。這家店的招牌罪惡雞排不只誇張厚，外層的脆皮與內層多汁的雞肉更是讓人上癮。

罪惡雞排的特色與口感

罪惡雞排的雞排真的誇張厚，外層脆皮一口咬下，會發出超清脆的「喀嚓」聲，但裡頭的雞肉卻能保有水嫩多汁的口感。雞排表面有特別的壓紋，這是特有讓雞排受熱均勻、炸得更香的設計。雞排有多種口味可供選擇，其中點小辣的口味剛剛好提味，香氣撲鼻而且不蓋過雞肉的肉香，吃起來過癮也不會過嗆。

罪惡套餐與梅粉雞排

如果想一次滿足罪惡感，這裡的罪惡套餐只要$120元，包含雞排配珍奶，下午茶享用簡直一次滿足。除了原味與小辣之外，特別的是他們還有梅粉雞排。酥脆的雞排撒上酸鹹交錯的梅粉，一點點帶酸的滋味意外地讓人上癮。

必點特色小點推薦

這裡的炸物種類非常豐富，其中有幾樣小點特別推薦。像是雞屁股每顆都炸得金黃飽滿、外酥內嫩，而且這樣的大小真的是很少見，一咬下油香直爆。另一款是干貝花枝丸，原本以為只是干貝絲，沒想到真材實料裡頭放了一顆珍珠貝，整體吃起來超彈牙。

意想不到的春捲與魷米花

這裡的小點中，沒想到居然可以吃到春捲。內餡是滿滿的韭菜，一口咬下香氣超濃郁，而且外皮炸得薄脆不油，是很意外的小點推薦。魷米花也是店家推薦的必點項目，它吃起來Q中帶脆，每一口都有嚼勁。此外，雞蛋豆腐、四季豆這些常見炸物也都不馬虎，炸起來的火候拿捏剛好，不會炸得乾巴巴。四季豆更是炸得鮮脆，不會過老吃不到脆度。

清爽飲品搭配

如果吃了重口味的炸雞和鹹食，一定要來一杯冰涼的飲品清口。這裡的百香綠一杯只要35元，酸香比例不錯，清爽收尾剛剛好，讓人可以繼續下一段工作。如果喜歡經典款，珍珠奶茶一杯50元，搭配雞排組成罪惡套餐更是絕配。

罪惡雞排-新竹竹科店

地址 : 新竹市東區金山九街27號

電話 : 0905 602 727

時間 :

周一~週五 : 11:00–21:30

周六、日 : 14:00–22:30