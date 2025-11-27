台中咖哩控必吃！壱絕咖哩直火炭燒每日限量80份，三倍海老濃蝦、豬頰咖哩推薦。

台中咖哩控必吃！壱絕咖哩主打職人直火炭燒日式咖哩飯，每日限量80份，必吃三倍海老濃蝦與炭燒豬頰咖哩。

台中日式咖哩界近期出現了一間讓饕客們爭相造訪的口袋名單，那就是位於西區模範社區的壱絕咖哩，這家店憑藉著對「職人精神」的堅持與獨特的「直火炭燒」技法，每日限量推出80份咖哩飯，每一口都展現出層次豐富的深度風味，是台中西區美食中不容錯過的咖哩飯推薦，它不僅是一碗咖哩，更是一場讓人心滿意足的味覺之旅，完美詮釋了日式咖哩的溫潤與厚實。







探訪台中模範社區特色店 隱身巷弄的職人咖哩

壱絕咖哩坐落在台中西區的勤美商圈、模範社區，周遭環境充滿特色，集結了許多好吃又好拍的店家。它專注於日式咖哩的純粹風味，不靠噱頭，而是以實力與香氣征服每一位顧客的味蕾。店家堅持手工拌炒多種辛香料作為咖哩基底，再經過細火慢熬，才能呈現出溫潤濃厚的日式風味。店內佈置雅緻，尤其白天的採光極佳，讓饕客在享受美食的同時，也能擁有美好的用餐氛圍。因為每日限量80份，建議想要品嚐的讀者們一定要提早預約，以免向隅。





直火炭燒咖哩系列焦香風味的日式經典

壱絕咖哩的直火炭燒系列是其一大特色，將獨特的直火炭燒香氣融入咖哩醬中，打造出層次豐富的焦香風味。慢燉豬頰直火炭燒咖哩280元，嚴選豬頰肉以低溫慢燉，肉質軟嫩入味，搭配濃厚辛香的炭燒咖哩醬，在鹹香中帶有細膩的焦香，是喜歡炭燒風味的咖哩控必試品項。腰內櫻花豬排直火炭燒咖哩290元，金黃香酥的外皮包裹著軟嫩多汁的腰內櫻花豬肉，再淋上特製炭燒咖哩醬，鹹甜交織的口感，完美演繹了經典日式咖哩飯的美味組合。





濃郁系與期間限定紅酒牛肉與海老濃蝦咖哩

除了直火炭燒系列，壱絕咖哩也提供多種風味的選擇，滿足不同口味的台中美食愛好者。歐風紅酒牛肉咖哩320元，經過長時間燉煮的牛肉，肉質軟嫩至入口即化，咖哩醬結合紅酒的香氣，營造出高雅且深邃的歐風口感，是追求濃郁風味的台中咖哩推薦。三倍海老濃蝦咖哩350元，這款限量十份的咖哩是蝦味控的極致享受！使用三倍蝦殼精華熬煮醬汁，並點綴上蝦油，香氣濃郁，每一口都帶來滿滿海味衝擊。搭配炸得彈牙的三隻大蝦，絕對讓人一試上癮。





經典日式甜點與飲品

在享用完主餐的咖哩飯後，搭配店家的經典配菜與甜點，讓這場日式美食體驗更加圓滿，壱絕可樂餅外層酥脆、內餡綿密的馬鈴薯可樂餅，無論單吃或是搭配咖哩醬，都是絕佳的配角。昭和布丁濃厚蛋香與焦糖微苦甜的完美融合，尼爾吉里高山紅茶口感不澀的紅茶，清爽順口，可以平衡咖哩的濃郁風味。





壱絕咖哩

壱絕咖哩展現了職人對「美味」的極致追求，從香料的堆疊、火候的掌握到炭香細節，都能感受到店家的用心。如果您正在尋找一間兼具美味、氛圍又適合拍照的台中日式咖哩店，這裡絕對是您的台中西區美食首選。

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/yi.jue.curry

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/yi.jue.curry/

▸ 訂位連結

店家名稱：壱絕咖哩※7/7正常營業日式咖哩咖哩飯勤美餐廳

營業狀態：營業中

店家地址：403台灣台中市西區民權路229巷21-2號地圖

網友評分：★★★★★★★★★★4.6/5( 466人 )

店家電話：04 2301 9019

營業時間：

星期一: 12:00 – 14:30, 17:30 – 20:30

星期二: 休息

星期三: 12:00 – 14:30, 17:30 – 20:30

星期四: 12:00 – 14:30, 17:30 – 20:30

星期五: 12:00 – 14:30, 17:30 – 20:30

星期六: 12:00 – 14:30, 17:30 – 20:30

星期日: 12:00 – 14:30, 17:30 – 20:30

