台中超人氣咖哩飯推薦！民權路、模範市場超人氣熱門美食推薦

台中市西區必吃美食「壱絕咖哩」位於台中勤美誠品草悟道附近 以直火炭燒的日式咖哩聞名

咖哩醬汁濃郁、香氣突出 搭配厚實多汁的腰內櫻花豬排 讓不少咖哩控一吃成主顧

不可錯過的還有手工製作的大人味「昭和布丁」和特製的手工精釀可樂

結合了美味的料理、迷人的環境與獨特的飲品 座位有限 建議提前訂位以免向隅

原文:壱絕咖哩｜每日限量80份！職人精神直火炭燒咖哩 激推超厚實腰內櫻花豬排咖哩和大人味慢燉豬頰。菜單價位(台中西區)

台中咖哩推薦！壱絕咖哩在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:台中咖哩推薦！壱絕咖哩

台中咖哩推薦！壱絕咖哩電話:04-2301-9019

台中咖哩推薦！壱絕咖哩營業時間:12:00~14:30，17:30~20:30 週二休 詳見官網或google商家資訊

台中咖哩推薦！壱絕咖哩訂位: 點我

台中咖哩推薦！壱絕咖哩ＦＢ: 點我

台中咖哩推薦！壱絕咖哩ＩＧ: 點我

台中咖哩推薦！壱絕咖哩地址:台中市西區民權路229巷21-2號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以台中咖哩推薦！壱絕咖哩為主

文章內有台中咖哩推薦！壱絕咖哩地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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壱絕咖哩位於台中市西區民權路229巷21-2號 地理位置優越 鄰近草悟道、勤美誠品以及台中教育大學英才校區

附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格和汽車收費停車場 交通相當方便

壱絕咖哩用餐環境非常典雅有質感 以木作和藤編作為主軸 座位間距寬敞

用餐舒適度極優 每一個角落都美得令人心動 座位有限建議提前訂位以免向隅

店內展示著各種製作咖哩的香料 一旁還有詳細說明每種咖哩的風味

能清楚地了解我們所吃進去的咖哩醬是用哪些風味所堆疊出來的 滿滿的用心

吧檯式長桌用餐區 這樣的設計讓獨自用餐的客人也能感受到店內溫馨的環境和老板的用心料理

走進壱絕咖哩 先由外場服務人員協助帶入已安排好的座位區 座位主要分為兩人桌及四人桌

為客人提供舒適的用餐空間 確認好餐點後 直接到點餐區點餐並結帳 即可享受美味的料理

入座前 外場人員早已將可參考的壱絕咖哩菜單和餐具備妥於桌面上

壱絕咖哩設有茶水自助區 客人可以自行到此區盛裝飲用水 提升了用餐的便利性和自主性

壱絕咖哩菜單價位

特別的是店內不只是使用單一咖哩

有三款人氣咖哩 分別有招牌的月見乾咖哩、日式的直火炭燒咖哩(唐揚雞、慢燉豬頰、腰內櫻花豬排三款)以及歐風紅酒牛肉咖哩

套餐共有紅茶、可樂餅、布丁三種品項 單點 $80、任選兩款 $120、三款都選是 $180

其他還有手工精釀可樂、香柚抹茶氣泡、檸檬沙瓦和壱絕冰啤酒

套餐紅茶可以補差額換其他飲料 用餐規定部分 用餐時間為 90 分鐘 低消為每人一份咖哩 店內不接待 12 歲以下孩童！寵物友善餐廳

壱絕咖哩餐點分享

腰內櫻花豬排直火炭燒咖哩飯

全選套餐-壱絕起司可樂餅、昭和布丁、香柚抹茶氣泡

慢燉豬頰直火炭燒咖哩飯、手工精釀可樂

壱絕咖哩｜可樂餅

剖面太犯規 內含流心起司、鬆軟馬鈴薯

趁熱先吃到金黃色外衣的酥脆 接著是口感軟綿、香氣飽滿的馬鈴薯

最後是將整體風味融合在一起的濃郁滑順起司 香氣滿分且不油膩

壱絕咖哩｜直火炭燒咖哩腰內櫻花豬排

用舒肥方式處理過的腰內豬排 搭配上獨特的直火炭燒咖哩 呈現出完美的口感和風味

如櫻花粉嫩的腰內櫻花豬排 不僅在視覺上讓人驚艷 薄脆的麵衣香氣加上鮮嫩豬肉口感緊實有彈性 也令人難以忘懷

直接吃或者沾點帶有獨特炭香氣的咖哩一起吃 很可以 加上炒時蔬和金黃蛋包飯 讓整體呈現出一道色香味俱全的美食

直火炭燒咖哩風味濃郁 真的有一股迷人炭燒味 讓人回味無窮

黃澄澄的蛋包 半熟的滑嫩口感 加上粒粒分明的白飯 先嚐原味再沾咖哩醬 搭配上腰內豬排和時蔬

每一口都能享受到不同的層次和風味 既有蛋香、米香、咖哩香 又有豬排的酥嫩和時蔬的清甜 這樣的搭配真是完美無缺

壱絕咖哩｜慢燉豬頰

豬頰肉經過長時間的慢燉處理 變得非常軟嫩且富有風味 幾乎入口即化 與咖哩的濃郁香氣相結合

形成一個完美的搭配 增添了層次感和深度 配上米飯加上清爽的配菜 既能解膩 又能豐富口感

豬頰肉燉煮到非常軟爛好吃

壱絕咖哩｜昭和布丁

昭和布丁作為這餐的結尾真是完美選擇 布丁的口感軟滑細嫩 以微苦甜的口感和濃郁的蛋奶香味

在嘴裡相互交織 形成了一種幸福的滋味 昭和布丁吃起來比起一般布丁更硬實一些

帶來了更加飽足的感覺 既能平衡咖哩的濃郁口感 也能感受到布丁的甜美與苦甜的層次感 這樣的搭配真是絕佳

壱絕咖哩｜香柚抹茶氣泡

既清爽又獨特的美味飲品！無糖的抹茶粉搭配柚子醬和氣泡水 形成了多層次的風味體驗

既有柚子的酸甜 又有抹茶的苦甘 加上氣泡的刺激口感 非常適合在品嚐咖哩後飲用 清爽解膩

壱絕咖哩｜手工精釀可樂

壱絕咖哩的手工精釀可樂非常特別！是由可樂樹果實、天然香料和手炒焦糖製成

相比於工業製作的可樂 更具層次感和自然風味 非常建議點來喝喝看

色香味俱全 讓人一口就難以忘懷 全選套餐 主餐、副餐、甜點和飲料的搭配和質感都非常出色

精緻又有質感的直火炭燒咖哩 真的值得推薦給喜愛咖哩的小夥伴們們去嘗試

經過附近時不妨也來台中咖哩推薦！壱絕咖哩嘗嘗看吧!!