超人氣嘉義咖哩飯！「大人味日•印珈哩」營業時間開始前，門口便已距離排隊人潮，原因是午餐、晚餐時段各只收18位客人、一日限量供應36份咖哩；「大人味日•印珈哩」的咖哩醬汁濃郁、香氣突出，搭配軟嫩多汁的漢堡排，讓不少咖哩控一吃成主顧。
「大人味日•印珈哩」所在之處離嘉義地標噴水圓環不遠，一踏入老宅空間，瞬間置身高質感的日本咖哩小店，每一隅都散發著濃郁的日式氣息，連電視台都是NHK，每個細節都可以深刻感受老闆營造日式氛圍的用心與巧思。而開放式廚房的設計，也能讓人直擊老闆有條不紊製作每一道咖哩飯的過程。
為什麼堅持每日僅供應36份咖哩飯呢？由於採購新鮮食材、準備咖哩醬汁、接待客人等事宜全由老闆一人親力親為，因此咖哩飯採限量供應、不追求翻桌率，以確保每名客人的用餐體驗都是最佳品質，每一盤咖哩飯都注入老闆的職人精神。
推薦閱讀：來去老旅社喝咖啡！70年老宅改造成的苗栗復古咖啡廳「老地方咖啡」，肚臍餅配咖啡，享受老派苗栗下午茶時光。
「大人味日•印珈哩」提供四款咖哩飯，除了主打的日式漢堡排珈哩之外，還有德國香腸咖哩、大人味牛肋珈哩、香料炸雞咖哩，所有料理皆含牛肉成份；日式漢堡排珈哩選用新鮮台灣牛肉獨家配方調理，飽滿多汁；大人味牛肋珈哩採用CHOICE等級美國牛肉，經由熟成、醃漬來提升肉質的鮮嫩度，也是人氣之選。
▲咖哩飯餐點米飯種類會以店家現場準備為主。
大人味日•印珈哩推薦
日式漢堡排珈哩、大人味牛肋咖哩
大人味日•印珈哩店家資訊
地址：嘉義市東區成仁街94號