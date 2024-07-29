餐廳：壱絕咖哩(yijue curry)

地址：台中市西區民權路229巷21-2號

電話：04 2301 9019

營業時間：12:00~14:30，17:30~20:30(二休)

IG：https://www.instagram.com/yi.jue.curry/

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在模範街商圈裡去年底又新開了一間咖哩專門店「壱絕咖哩」，質感又漂亮的設計和寬敞的室內空間，有別於現下其他咖哩專賣店的迷你店型，同時還推出了獨特的乾咖哩，成了台中熱門的探店目標。

「壱絕咖哩」的設計風格是這幾年比較流行的復古洋風，乾淨的基調木質的結構和黃銅的點綴，門口地板也加了一個鑲嵌圖案，一看就是個咖哩飯的專賣店阿。

「壱絕咖哩」的店內設計非常典雅秀麗，以木作和現在流行的藤編為主軸，為了讓客人們用餐的舒適度，更是拉開了座位間距，只有大概約20個左右的位置，在一側牆面更是展示了它們特選的香料，可見其在料理細節處的努力和用心。

店內的餐點很簡潔，基本咖哩店可見的雞豬牛咖哩，但比較特別的是店內不只是使用單一咖哩，菜單上分成三種，招牌的月見乾咖哩、日式的直火炭燒咖哩(有唐揚雞、慢燉豬頰和邀內櫻花豬排三款)以及歐風紅酒牛肉咖哩，加套餐還有布丁和可樂餅可選。

招牌月見乾咖哩(NT.240)，乾咖哩(ドライカレー)是台灣很少見的作法，和以前曾經流行過一陣子的無水咖哩類似，都是以不加水或極少水的方式來熬煮，乾咖哩以碎肉、蔬菜添加香料後的持續拌炒，呈現有點像台灣的肉燥飯，搭配月見生蛋黃增添了滑順滋味，又有炸牛蒡當配菜，真的是很獨特的招牌咖哩。

腰內櫻花豬排(NT.290)，這是另一款很推薦給大家嘗試看看的菜色，直火炭燒咖哩增添了和炭火一起悶燒的過程，有獨特的自家香氣，而那個腰內肉光是看厚度就相當的驚人，壹絕咖哩採用了脂肪最少的腰內肉，去筋膜後再以低溫慢烤來達到軟嫩可口的最佳品嘗狀態，雖然費工卻相當值得，而且這道還有跳舞蛋包喔。

最後附上一張套餐的可樂餅，看那個剖面真的相當的誘人，這裡的是沒有絞肉的純馬鈴薯泥，吃起來超濕潤又鬆軟，真的從每個環節都能看出主理人很願意花功夫在細節的雕琢上，只為了呈現出最完美的成果，壹絕咖哩每天只有限量供應，大家要來的話要趁早，也可以事先訂位，另外這裡還是寵物友善餐廳，真的相當加分！

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