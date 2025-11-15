新竹薑母鴨加紅蟳超狂！老食品好口福店，雞鴨雙湯底與土雞胇奢侈享受。

新竹西大路上藏著「老食品薑母雞好口福店」，它打破傳統薑母鴨界線，創新加入紅蟳海鮮。湯底濃郁，是寒冷冬夜享受海陸雙饗鍋、溫暖進補的超狂首選。

新竹西大路與食品路口，有一家敢在薑母鴨裡加紅蟳、烏骨雞、土雞胇的超狂店，這就是老食品薑母雞好口福店。老闆自家經營海產生意，因此湯頭有誠意，海鮮挑選更是講究，將傳統薑母鴨玩出新高度，成為新的海陸雙響鍋。無論是冬令進補、吃海鮮，還是想喝湯暖胃，來老食品薑母鴨好口福店就能一次滿足。

餐廳資訊與營業時段

老食品薑母鴨好口福店位於新竹市西大路35號，電話是03-536-0388，營業時間從傍晚17點00分一直到凌晨02點00分。這家店主打宵夜場，讓新竹人即便在深夜也能享用熱騰騰的進補鍋物。此外，這家店同時也是新竹在地美食社團管理員推薦的店家，顯示其在在地社群中的高人氣。

人氣招牌：雞鴨綜合鍋

首次造訪的客人，推薦點招牌人氣一鍋雙享的「雞鴨綜合鍋」，一份價格是$980。這款鍋物能同時享受到鴨肉油香濃郁的口感，以及雞肉細嫩彈牙的滋味。湯底搭配了蘋果、紅棗和薑湯，使得香氣層次分明，適合第一次來訪，不知道該點什麼的遊客。

海陸雙饗的王牌：爆蛋紅蟳

來此用餐，「爆蛋紅蟳」是絕對不能錯過的王牌，價格以時價計算。紅蟳採活體現抓、現煮上桌，滿滿的蟹黃會爆開並融進薑母湯底之中。這種濃郁的蟹香與薑母湯底結合，帶來海陸雙吃的極致享受，是一份秋冬限定的奢侈體驗。

老饕必搶：限量土雞胇

每日限量的「土雞胇」一份$300元，是只有懂吃的老饕才會搶的隱藏版美食。土雞胇吃起來滑嫩又帶有嚼勁，咬下去還有一點爆汁感。燙過後土雞胇會吸附湯汁的香氣，尤其是烏骨雞胇，更是許多熟客指名的品項。

清新海鮮選擇

如果想加料又不想太過油膩，可以選擇「鮮蝦」，一份$300元共有六隻。每尾蝦子都肥厚飽滿，肉質Q彈緊實，燙煮後能吸附著薑湯的香氣，吃起來非常涮嘴，是搭配鍋物又不失清爽的完美選項。此外，店家每天還有神秘品項登場，遊客每次來訪都可以詢問看看是否有驚喜。

靈魂主食：陳香麵線

「陳香麵線」一份$40元，是經典薑母鴨的靈魂配角。麵線的麵體柔軟帶點Q勁，只要加一點薑母湯頭，就能吸進湯汁的精華。它簡單拌一拌就能再吃一盤，是每桌必點的項目。

