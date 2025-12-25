新竹北大路引嚐牛肉麵，厚切腱心肉湯頭醇，川味皮蛋麵必吃推薦。

新竹北大路人氣宵夜「引嚐牛肉麵」推出強檔新品！主打誠意滿滿的厚切腱心牛肉麵，與皮蛋控必吃的川味皮蛋牛滷拌麵。搭配超大顆港式鮮蝦雲吞與在地冷泡茶，從午餐到凌晨一點都能滿足饕客的胃。

位於新竹市北區北大路上的「引嚐牛肉麵」，是當地相當受歡迎的麵食館，營業時間一路從中午延續至凌晨一點，是正餐與宵夜的好去處。店家近期推出一系列麵點新品，從食材選料到湯頭熬煮都展現了極高的誠意。這裡不僅吃得到視覺效果驚人的疊高高厚切牛肉，還有創意十足的皮蛋牛滷拌麵。除了主食表現亮眼，店家精心挑選的小菜與源自在地竹東茶飲的冷泡茶，更是為整頓餐點畫龍點睛，讓簡單的吃麵時光也能擁有豐富的味覺享受。

招牌腱心牛肉麵，大塊厚切肉嫩筋Q彈

這碗「招牌腱心牛肉麵」一上桌絕對能吸引所有人的目光。不同於一般店家將肉切成薄片，這裡直接豪邁地使用四大塊厚實的牛腱心肉疊羅漢，視覺效果相當浮誇。大口咬下，能感受到肉質本身的鮮嫩度，咀嚼到肉筋時則展現出十足的Ｑ彈口感。紅燒湯頭走的是溫潤順喉路線，不會過於死鹹，尾韻帶有些許刺激的辣感，與厚實有嚼勁的刀削麵完美結合，每一口都能吸附滿滿湯汁。

川味皮蛋牛滷麵，濃稠醬汁鹹香微甜

身為皮蛋控的朋友絕對不能錯過這碗「川味皮蛋牛滷拌麵」。基底的牛滷風味溫潤，加入碎皮蛋後產生了化學變化，攪拌過程中醬汁會變得更加濃稠，緊緊包覆在每一根麵條上。入口後首先感受到的是牛滷的濃郁鹹香，緊接著皮蛋獨有的特殊香氣與微甜尾韻慢慢散開。整碗麵口感滑順、層次豐富，讓人一口接一口停不下來，是喜愛重口味與創意麵食者的首選。

港式鮮蝦雲吞湯，整尾鮮蝦扎實飽滿

這裡的「港式鮮蝦雲吞湯」以驚人的尺寸取勝，光是一顆雲吞的體積就抵得過外面好幾顆。咬開薄透的外皮，內餡竟然直接包入了一整尾鮮蝦，蝦肉口感扎實且富有彈性，鮮甜味十足。搭配的湯頭清爽乾淨，喝起來不油不膩，恰好能襯托出雲吞本身的鮮美。對於不想吃重口味紅燒牛肉麵的日子，這碗清爽卻飽足感十足的雲吞湯是絕佳的主食選擇。

招牌炸肉酥脆香，越式春捲沾醬酸甜

除了麵食，店內的小菜也相當精彩。「招牌炸肉」的瘦肉與油脂比例拿捏得恰到好處，外層炸得金黃酥脆，咬下去會先感受到脆皮的口感，接著油脂香氣在口中慢慢散開，保水度極佳不乾柴。另一道「香越式春捲」則走清爽路線，薄透的春捲皮包裹著豐富內餡，沾上特製醬汁後香氣瞬間提升，酸酸甜甜的滋味非常開胃，與炸肉搭配著吃剛好能平衡味蕾。

在地冷泡茶解膩，清香回甘絕配炸物

享用完重口味的牛肉麵與炸物後，來瓶冰涼的「冷泡茶」是最完美的收尾。店家特別選用新竹在地竹東茶飲的好滋味，提供高冷綠茶與蜜香紅茶等選擇。茶湯喝起來清香回甘，完全沒有苦澀感，能有效帶走口中殘留的油脂與膩感。無論是搭配濃郁的紅燒湯頭或是酥脆的炸肉，這杯清爽的冷泡茶都是不可或缺的最佳配角。

引嚐牛肉麵

地址 : 新竹市北區北大路190號

電話 : 03 528 1286

時間 : 11:00–14:00, 16:00–01:00

