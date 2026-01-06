新竹邦の鐵板燒老派經典，活體龍蝦A5和牛，四十年職人功力傳承。

「邦の鐵板燒」傳承四十年職人功力，主打活體龍蝦與A5和牛，再現紅屋經典老派鐵板儀式感，是新竹聚餐的質感首選。

位於新竹市北區中正路的「邦の鐵板燒」，對於老新竹人來說，是喚醒昔日「紅屋」、「紅鬍子」鐵板燒記憶的珍貴存在。這裡不追求現代浮誇的網美擺盤，而是堅持傳承老師傅四十年的職人精神，專注於食材挑選與火候控制。店內環境沉穩安靜，燈光柔和不刺眼，吧檯式的座位設計讓食客能近距離欣賞師傅一鏟一翻的料理節奏。知名部落客京少特別推薦這間充滿儀式感的老派餐廳，無論是慶祝節日或單純想品嚐高品質原味，這裡都是踏實又安心的選擇。

四十年職人功力，老派鐵板燒儀式感

走進邦の鐵板燒，彷彿將時間調慢，讓人重新坐回高級鐵板燒該有的樣子。這裡傳承了老一輩師傅對料理的堅持，看著師傅在鐵板前專注的神情，展現的不僅是廚藝，更是一種對食材的尊重。沒有過度花俏的炫技，而是透過精準的溫度掌控，將食材最原本的鮮甜引導出來。這種踏實的用餐體驗，是許久未見的「老派浪漫」，也是讓新竹饕客們願意一再回訪的重要原因。

活體龍蝦起司悶蒸，生食干貝鮮甜嫩

雙人套餐中最吸睛的莫過於「活體波士頓龍蝦」，店家堅持店內養殖、現場處理。師傅將鮮活龍蝦上台乾煎入味，鋪上起司片後悶蒸鎖住水分，最後再經炙烤收香。肉質彈牙中帶有嫩度，起司的鹹香不搶戲，反而完美包裹住海味的鮮甜。此外，「生食級干貝」也表現出色，只需將兩面煎至微焦，內裡保留原本的水嫩口感，入口柔軟帶甜，充分展現了高品質食材的純粹美味。

日本A5和牛爆汁，伊比利老饕豬彈牙

肉品主餐方面，絕對不能錯過「日本 A5 和牛」。師傅採用厚切方式，講究無油嫩煎，讓頂級和牛的油脂香氣非常乾淨，單吃是純粹的肉甜，搭配蒜頭則多了一層熟成風味。不吃牛的朋友也有頂級選擇，「伊比利老饕豬」是唯一可做生食等級的豬肉，煎至約九分熟，口感嫩中帶彈，品嚐的不是油膩的脂肪，而是肉質本身的甜感，展現了師傅對火候的精準拿捏。

巴里島透抽乾烙香，爆卵香魚皮酥脆

除了主餐，特色海鮮料理也是一大亮點。「紫醉金卷透抽」使用巴里島透抽，透過鐵板乾烙手法收斂水分，咬下口感彈牙，尾韻帶有一股類似乾魷魚的獨特焦香，越嚼越有滋味。另一道「乾煎香魚」則嚴選抱卵的母香魚，師傅將魚皮煎得金黃酥脆，魚肉依然細緻，最棒的是每一口都能吃到飽滿完整的魚卵，香氣明顯，是喜愛魚料理的饕客不可錯過的美味。

經典銅鑼燒必吃，粒粒分明炒飯香

一頓完美的鐵板燒，少不了經典的收尾。「邦廚炒飯」將米飯炒得粒粒分明，油香收得恰到好處，蛋香濃郁且口感層次豐富。而甜點更是這裡的靈魂，「現做銅鑼燒」是沒吃到就不算來過邦の鐵板燒的招牌。看著師傅在鐵板上現煎餅皮，包裹香濃不膩的內餡，溫熱柔軟的口感讓人感到幸福。此外，加入會員還會招待創意料理，以洋蔥為殼悶蒸蛋液與蝦卵，為整餐畫下驚喜句點。

邦の鐵板燒

地址 : 新竹市北區中正路271號

電話 : 03-5327999

時間 : 中午12:00、晚上18:00 | 19:45

延伸閱讀

新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。

新竹巨城圍爐推薦売鍋，千元享海陸全餐，預約送龍蝦干貝。

新竹北大路引嚐牛肉麵，厚切腱心肉湯頭醇，川味皮蛋麵必吃推薦。

新竹紫川鐵板便當！內用續菜吃到飽，399元爽吃龍蝦雙拼海陸餐。

新竹園區必吃創意系麵館「鶴夾麵」！手作辣椒與法式蝦醬收服上班族的胃。