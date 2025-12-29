新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。

新竹南大路新開幕「鮮味炸雞」，祭出月底前開幕限定 10 元雞翅優惠，吸引排隊人潮。主打皮薄多汁的現炸炸雞，搭配手打凍檸茶解膩，是高 CP 值的下午茶宵夜新選擇。

新竹南大路近期最熱門的排隊美食，非這間新開幕的「鮮味炸雞」莫屬。為了慶祝新店落成，店家霸氣推出「雞翅只要 10 元」的限時優惠，活動只到月底，消息一出立刻引爆排隊熱潮，連還沒開門都有饕客在門口守候。這裡不僅炸雞價格親民、份量實在，更特別的是還販售港式凍檸茶等解膩飲品。金黃酥脆的炸物配上酸甜冰涼的茶飲，堪稱完美的下午茶與宵夜組合，難怪一開幕就天天排到賣光光。

開幕限定十元雞翅，皮薄酥脆肉多汁

來到這裡絕對要搶購的就是開幕限定的「10 元雞翅」。雖然價格便宜到不可思議，但尺寸完全沒有縮水，誠意十足。現點現炸的雞翅出鍋後撒上鹹香的胡椒與辣粉，香氣撲鼻。外皮炸得輕薄酥脆，一咬下去就能聽到喀滋聲，裡面的雞肉依然保有豐富肉汁。趁熱吃時要小心燙口，那種吮指回味的滿足感，讓人忍不住一支接一支吃不停，就算恢復原價也相當值得購買。

紮實腿排金黃誘人，大雞腿爆汁超犯規

喜歡大口吃肉的朋友，推薦必點「腿排」與「大雞腿」。腿排三個只要 100 元，金黃的外皮下包裹著紮實的腿肉，咬下去口感飽滿且油脂適中，不會感到油膩厚重。一支 45 元的大雞腿更是份量十足，外皮乾爽酥脆，撕開後鮮美的雞汁瞬間流出，畫面超級犯規。這裡的炸功了得，能將肉汁完美鎖住，每一口都是鮮嫩的極致享受，滿足想大口啃肉的慾望。

港式凍檸茶手打解膩，百香果酸甜清爽

吃炸物最怕膩口，這時來一杯店家特製的飲品最對味。招牌「港式凍檸茶」採用現場爆打檸檬的方式製作，檸檬香氣濃郁，茶味順口不澀且不死甜，解膩效果一流。另一款「百香果檸檬」則加入了百香果粒，果香更加明顯，酸甜清爽的滋味直接中和了炸雞的油感。一口炸雞、一口清爽飲料，這樣的套餐組合不僅對味，更能讓人吃得開心又沒負擔。

鮮味炸雞 凍檸茶

地址 : 新竹市東區南大路392號

電話 : 03 562 0868

時間 : 14:00–21:00(周日公休)

