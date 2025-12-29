> 美食 > 新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。

新竹鮮味炸雞新開幕！十元雞翅超佛心，必搭手打凍檸茶解膩。

tiger Walker 玩樂季新竹美食新竹炸雞炸雞推薦炸物推薦
2025-12-29 21:05文字：京少 
京少

京少

新竹南大路新開幕「鮮味炸雞」，祭出月底前開幕限定 10 元雞翅優惠，吸引排隊人潮。主打皮薄多汁的現炸炸雞，搭配手打凍檸茶解膩，是高 CP 值的下午茶宵夜新選擇。

新竹南大路近期最熱門的排隊美食，非這間新開幕的「鮮味炸雞」莫屬。為了慶祝新店落成，店家霸氣推出「雞翅只要 10 元」的限時優惠，活動只到月底，消息一出立刻引爆排隊熱潮，連還沒開門都有饕客在門口守候。這裡不僅炸雞價格親民、份量實在，更特別的是還販售港式凍檸茶等解膩飲品。金黃酥脆的炸物配上酸甜冰涼的茶飲，堪稱完美的下午茶與宵夜組合，難怪一開幕就天天排到賣光光。

開幕限定十元雞翅，皮薄酥脆肉多汁

來到這裡絕對要搶購的就是開幕限定的「10 元雞翅」。雖然價格便宜到不可思議，但尺寸完全沒有縮水，誠意十足。現點現炸的雞翅出鍋後撒上鹹香的胡椒與辣粉，香氣撲鼻。外皮炸得輕薄酥脆，一咬下去就能聽到喀滋聲，裡面的雞肉依然保有豐富肉汁。趁熱吃時要小心燙口，那種吮指回味的滿足感，讓人忍不住一支接一支吃不停，就算恢復原價也相當值得購買。

紮實腿排金黃誘人，大雞腿爆汁超犯規

喜歡大口吃肉的朋友，推薦必點「腿排」與「大雞腿」。腿排三個只要 100 元，金黃的外皮下包裹著紮實的腿肉，咬下去口感飽滿且油脂適中，不會感到油膩厚重。一支 45 元的大雞腿更是份量十足，外皮乾爽酥脆，撕開後鮮美的雞汁瞬間流出，畫面超級犯規。這裡的炸功了得，能將肉汁完美鎖住，每一口都是鮮嫩的極致享受，滿足想大口啃肉的慾望。

港式凍檸茶手打解膩，百香果酸甜清爽

吃炸物最怕膩口，這時來一杯店家特製的飲品最對味。招牌「港式凍檸茶」採用現場爆打檸檬的方式製作，檸檬香氣濃郁，茶味順口不澀且不死甜，解膩效果一流。另一款「百香果檸檬」則加入了百香果粒，果香更加明顯，酸甜清爽的滋味直接中和了炸雞的油感。一口炸雞、一口清爽飲料，這樣的套餐組合不僅對味，更能讓人吃得開心又沒負擔。

鮮味炸雞 凍檸茶

地址 : 新竹市東區南大路392號
電話 : 03 562 0868
時間 : 14:00–21:00(周日公休)

延伸閱讀

罪惡雞排超厚脆皮！肉多汁嫩雞肉香，新竹金山九街美食，下班補體力首選。

新竹小鵲Sing紅豆餅成國宴甜點！芋頭蛋黃麻糬口味必吃，伯爵珍珠奶茶口味超有趣。

新竹巨城圍爐推薦売鍋，千元享海陸全餐，預約送龍蝦干貝。

新竹北大路引嚐牛肉麵，厚切腱心肉湯頭醇，川味皮蛋麵必吃推薦。

新竹紫川鐵板便當！內用續菜吃到飽，399元爽吃龍蝦雙拼海陸餐。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
正宗港式麻辣雞煲「梁香好」新開店！椰子雞湯 沙嗲鴛鴦鍋 避風塘小食，搶攻台北美食必吃清單。
正宗港式麻辣雞煲「梁香好」新開店！椰子雞湯 沙嗲鴛鴦鍋 避風塘小食，搶攻台北美食必吃清單。
編輯 李維唐
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。
編輯 李維唐
新竹北大路引嚐牛肉麵，厚切腱心肉湯頭醇，川味皮蛋麵必吃推薦。
新竹北大路引嚐牛肉麵，厚切腱心肉湯頭醇，川味皮蛋麵必吃推薦。
京少
台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。
台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。
捲毛阿偉
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
雞百分黑糖薑塊冬季必喝！黑糖老薑暖心超推，西西里檸檬咖啡與紅棗桂圓薑 一次評測三款亮點。
新竹林依晨
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

鮮味炸雞

03-5620868
新竹市東區南大路392號
0