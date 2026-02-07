鳥取市たくみ割烹店涮涮鍋發源地，頂級和牛與民藝陶器的美味饗宴。

「たくみ割烹店」是日本涮涮鍋發源地，開業逾五十年。主打頂級鳥取和牛與味噌湯底，是結合美食與藝術的極致享受。

來到「民藝之鄉」鳥取市，除了欣賞工藝，更要品嚐歷史。位於 JR 鳥取站步行約 6 分鐘的「たくみ割烹店（Takumi）」，開業超過五十年，不僅是當地的老字號，更是傳說中「日本涮涮鍋的發源地」。創辦人當年深受中國火鍋啟發，回國後結合在地食材，開創了和牛涮涮鍋的先河。這裡最大的特色在於「美食與藝術的完美融合」，店內使用的餐具皆為鳥取當地的民藝陶器。在古樸的民宅氛圍中，用藝術品盛裝頂級鳥取和牛，讓吃火鍋不僅是味蕾的滿足，更是一場關於生活美學的優雅體驗。

日本涮涮鍋發源地，五十載古民家

這家店的歷史背景相當深厚，據說老闆早年對中國火鍋產生濃厚興趣，將其概念帶回日本鳥取後，便開設了這間被譽為日本第一家的和牛涮涮鍋店。餐廳建築本身就是一棟充滿韻味的古民宅，保留了傳統的日式風格。走進店內，低矮的桌椅配置考驗著現代人的膝蓋，卻也還原了最道地的昭和風情。桌上擺放著小巧可愛的銅製火鍋，這種充滿懷舊感的器皿，不僅導熱效果好，更讓用餐過程增添了一份暖心的親切感。

頂級鳥取和牛，油花美味噌湯底

來到這裡絕對要點招牌的「鳥取和牛壽喜燒鍋」。套餐肉品份量約 170 至 180 克，端上桌的頂級鳥取和牛，那如大理石般分布均勻的油花簡直美得像藝術品。不同於一般常見的清淡昆布湯底，這裡使用的是獨門的味噌湯頭，濃郁卻不搶味。將大片的和牛在銅鍋中輕涮幾秒，肉質呈現粉嫩色澤時即可享用，沾上店家特製的濃郁胡麻醬，入口即化的鮮甜口感與芝麻香氣交織，搭配鮮甜的在地蔬菜，絕對是令人難忘的美味。

民藝陶器盛裝，美食與藝術共舞

身為民藝發源地的代表餐廳，Takumi 將「用之美」的精神發揮得淋漓盡致。無論是定食、御膳還是單點料理，所有的擺盤與盛裝器皿，全數採用鳥取在地的民藝陶器。這些陶器有著溫潤的手感與獨特的釉色，讓每一道菜看起來都像是一幅畫。在享用美食的同時，也能欣賞到工藝師傅的匠心獨運，這種將藝術融入日常飲食的生活美學，正是這家店最迷人且無可取代的特色。

多樣定食御膳，選擇豐富超滿足

除了招牌涮涮鍋，店內的定食與御膳也是人氣之選。「たくみ御膳」內容極為豐富，包含了鰤魚蔥煮、紅酒燉牛肉、當季生魚片、竹輪拼盤等，海陸雙享一次滿足。「たくみ定食」則提供了精緻的小菜、生魚片與當季魚料理。每一份套餐都附有白飯、醃菜、味噌湯與水果，且擺盤精緻講究。對於想要一次品嚐多種鳥取在地風味的旅客來說，這些定食套餐絕對是高 CP 值且充滿儀式感的選擇。

和牛奶油煎，番茄燉飯必嚐

如果不吃火鍋，這裡的單點料理同樣精彩。「奶油煎鳥取和牛」將頂級和牛以奶油香煎，隨餐附上清爽的柚子醋解膩，牛肉的油脂香氣與奶油完美融合，每一口都充滿罪惡感。另一道「番茄醬燉鳥取和牛飯」則是經典的洋食風味，濃郁的番茄醬汁燉煮著軟嫩的牛肉，酸甜開胃非常下飯。無論是選擇哪種料理，都能感受到店家對食材的堅持與料理的用心，是來鳥取必訪的美食地標。