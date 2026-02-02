鳥取丸由百貨TRUFFLE DONUT，必吃生甜甜圈松露口味，高雄也有。

鳥取必吃甜點「TRUFFLE DONUT」位於丸由百貨五樓。主打加入南瓜麵團的生甜甜圈，口感如雲朵般鬆軟。

來到日本鳥取市旅遊，絕對不能錯過這家近期討論度爆表的生甜甜圈專賣店「TRUFFLE DONUT」。這個發源自鳥取的在地品牌，本店就位於鳥取站前的「丸由百貨」五樓，交通極致便利。品牌開幕首日即吸引超過 400 人排隊，首月熱銷突破三萬顆，人氣之高甚至已經跨出日本，於 2026 年 1 月在台灣高雄開設了海外第一家門市。店內裝潢走精緻網美風，提供多種創意口味與舒適的內用空間，逛完百貨內的 MUJI 或 LoFt 後，來這裡吃個甜點休息一下是最完美的安排。

鳥取站前丸由百貨，五樓交通便利

「TRUFFLE DONUT」丸由鳥取總店的地理位置非常好，就在 JR 鳥取站前的丸由百貨五樓。對於遊客來說，這裡不僅是品嚐甜點的好去處，更是購物的中繼站。丸由百貨內進駐了無印良品、LoFt 等台灣人喜愛的品牌，且持外國護照在百貨內購物還可享有免稅服務。此外，百貨內還貼心設有托兒室，對於親子旅客相當友善。逛累了直接上五樓，在充滿質感的店內享用一顆生甜甜圈，是旅途中愜意的享受。

南瓜麵團大山奶油，口感雲朵般鬆軟

所謂的「生甜甜圈」，追求的是如雲朵般輕盈卻又帶有濕潤回彈的迷人口感。TRUFFLE DONUT 的麵團特別加入了南瓜製作，因此撕開後會呈現淡淡的黃色。這種特製麵團經過油炸後，鬆軟中帶有嚼勁，完全不乾澀。內餡部分則奢侈地使用了鳥取著名的「大山奶油」製成特製鮮奶油，奶香濃郁卻爽口不膩。大口咬下，蓬鬆的麵包體與滑順的鮮奶油在口中完美融合，帶來滿滿的幸福感。

內用限定黃金五分鐘，必吃松露味

來到總店，強烈推薦一定要嘗試「內用限定」的兩款現炸甜甜圈。為了保持最佳口感，店家建議拿到後的「黃金五分鐘」內一定要吃完。其中最招牌的「TRUFFLE（松露原味）」，售價 320 日圓，是店名的由來，也是最具代表性的口味。剛炸好的甜甜圈灑上帶有松露香氣的鹽，入口後高雅的松露味與微鹹口感交織，鹹甜平衡得恰到好處，是大人系的奢華美味。另一款「PLAIN（原味）」則能吃到南瓜麵團與砂糖最純粹的香甜。

冬季限定草莓吸睛，鹹甜口味多樣

除了經典口味，櫃檯琳瑯滿目的創意選項也讓人眼花撩亂。配合季節推出的限定款更是吸睛，例如冬季限定的「整顆草莓生甜甜圈」，鮮紅欲滴的草莓搭配滿滿的大山鮮奶油，酸甜滋味讓人一口接一口。此外還有白巧莓果、焦糖拿鐵、抹茶堅果等多種選擇。如果不愛吃甜，這裡甚至還有夾入生火腿的鹹味甜甜圈，鹹香的火腿與微甜的麵團意外合拍。無論是內用還是外帶，都能滿足不同味蕾的需求。