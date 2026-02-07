鳥取市たくみ珈琲店民藝美學美食，必吃鳥取和牛漢堡排與香住蟹可樂餅。

鳥取站「たくみ珈琲店」將民藝融入生活。必吃鳥取和牛漢堡排與香住蟹可樂餅，用在地陶器品味美食與藝術的完美結合。

鳥取市被譽為日本的「民藝之鄉」，這座城市最迷人之處在於將藝術美學完美融入日常生活。位於 JR 鳥取站步行僅需六分鐘的「たくみ珈琲店」，正是展現這種「用之美」精神的最佳場域。店內不只提供美味的西式料理與自家烘焙咖啡，更堅持使用來自各地民藝陶窯的手作器皿盛裝餐點。在這裡，你吃的每一口不僅是嚴選在地食材的美味，更是一場視覺與觸覺的藝術饗宴。平日午餐時段總是座無虛席，展現了當地人對生活品質的追求，是來鳥取旅遊不可錯過的文化美食體驗。

民藝之鄉，陶器盛裝添質感

「たくみ珈琲店」最獨特之處，在於店內所有料理皆使用來自鳥取及山陰地區知名民藝陶窯的手作器皿。包括鳥取市的中井窯、山根窯，倉吉市的國造燒，甚至是島根縣的出西窯與湯町窯等。這些帶有溫潤手感與細膩釉彩的陶器，將食物襯托得更加美味。店內裝潢也極具巧思，從桌椅到吊燈都是工藝的一部分，半透明的廚房設計讓人看見料理過程的整潔與用心。此外，店內也販售民藝品、工藝雜貨與咖啡豆，讓喜歡這種生活美學的客人能將這份質感帶回家。

午間套餐在地食材，精緻前菜必吃

午餐時段（11:00～14:00）提供的套餐非常受歡迎，每道料理約 1800 日圓。套餐內容誠意十足，包含了使用在地蔬菜製作的三道精緻小缽前菜，以及手工製作的大山雞火腿，健康又開胃。主餐後的甜點則是獨家的天然酵母油炸麵包。菜單簡單明瞭地手寫在門口的板子上，充滿了可愛的溫度。雖然是平日中午，但店內依然人潮滿滿，可見這間結合藝術與美食的咖啡店在當地的高人氣，建議提早前往以免久候。

鳥取和牛漢堡排，天美卵蛋香濃郁

來到鳥取當然不能錯過當地的招牌和牛。店內首推「鳥取和牛漢堡排」，這道料理將鮮嫩多汁的和牛漢堡排燉煮入味，淋上香濃的咖哩醬汁，視覺上最吸睛的莫過於上方鋪著一顆煎得完美的「天美卵」荷包蛋。當半熟的蛋黃流出與漢堡排融合，口感滑順濃郁。盛裝在土色系的精緻陶盤中，釉彩紋理與食物色澤相互輝映，讓人不但享受到味覺的滿足，更是一場視覺的饗宴，絕對是必點的招牌菜色。

香住蟹奶油可樂餅，外酥內嫩鮮甜

如果不吃牛肉，推薦嘗試這道「香住蟹奶油可樂餅」。選用鄰近鳥取縣的兵庫縣特產「香住蟹」作為主角，將鮮甜的蟹肉融入濃郁的奶油餡中。經過高溫油炸後，外皮呈現金黃酥脆的口感，咬下去會發出清脆的聲響，內餡則是綿密滑順、充滿海洋鮮味的蟹肉奶油。鮮甜與鹹香的比例拿捏得恰到好處，搭配酥脆的餅皮，口感層次豐富，是一道大人小孩都會喜歡的美味料理。

燉煮牛筋蛋包飯，天然酵母炸麵包

另一道主餐選擇是「燉煮和牛筋蛋包飯」，同樣使用高品質的和牛牛筋燉煮入味，做成咖哩風味的蛋包飯。雖然相較於漢堡排與可樂餅，這道料理表現較為中規中矩，但依然保有一定的水準。值得一提的是套餐附贈的甜點「天然酵母油炸麵包」，口感有點像炸麻糬，上桌時還帶有溫熱的溫度，外酥內軟 Q，搭配一杯自家烘焙的熱咖啡一起享用，為這頓充滿民藝氣息的午餐畫下完美的句點。