體驗一下在月台上喝星巴克，全日本第一家新幹線月台店「Brewed to Go」提供5種手沖咖啡和全自動點餐。

星巴克開店都很有自己特色，這次選擇開在新幹線月台上超亮眼，簡化菜單和付款方式，讓旅客更方便帶上車品嚐，有機會體驗一下吧！

如果你熱衷於打卡各種特色星巴克，千萬不要錯過新開的「月台店」，2025年11月21日JR新橫濱站新幹線月台分店正式開幕，這是第一間開在新幹線月台的門市，正式名稱為「星巴克咖啡 JR新橫濱站新幹線下行月台11號店」。

全自動點餐

特別的是，店內採用自動點餐面板，以及無現金支付。在點餐面板選擇商品並完成付款以後，可以立刻在取餐櫃檯領取由店員準備的咖啡。整個流程快速流暢。值得注意的是，這間店舖不接受現金及星巴克卡（包含官方APP），僅支援交通卡等電子支付、信用卡及QR Code付款。同時也不提供行動點餐服務喔！



▲店內採用自動點餐面板，以及無現金支付。





精簡菜單

為了確保出餐速度，菜單精簡為手沖咖啡與輕食。手沖咖啡提供熱咖啡3種（派克市場烘焙、蘇門答臘、低咖啡因綜合咖啡）及冰咖啡2種（肯亞、低咖啡因綜合咖啡），每一杯都是現磨現煮。輕食則以餅乾、零食等包裝食品為主，方便旅客帶上車享用。如果你打算去新橫濱，記得去朝聖一下！



▲為了確保出餐速度，菜單精簡為手沖咖啡與輕食。





點餐面板

▲每一杯都是現磨現煮，輕食則以包裝食品為主，方便旅客帶上車享用。





店舖資訊

店名：星巴克咖啡 JR新橫濱站新幹線下行月台11號店

地址：神奈川縣橫濱市港北區新橫濱2-100-45 JR新橫濱站新幹線下行月台11號車附近

營業時間：06：30～21：30

僅提供外帶，無座位







