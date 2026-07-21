夏天吃什麼最開胃！點水樓夏之旬味推出綠竹筍宴、清燉獅子頭江南饗宴。

盛夏熱浪來襲，點水樓推出夏之旬味料理。美食資深編輯李維唐表示，本次新菜以綠竹筍與生食級干貝入菜，嚴選當季頂級食材，將江南經典慢火工法發揮極致，清爽開胃是消暑最佳選擇。

當盛夏的熱浪襲來，食欲往往隨著攀升的氣溫漸漸消退，此時一道清涼爽口的佳餚，無疑是安頓身心與味蕾的最佳解答。知名江浙料理餐廳點水樓在今夏特別以「夏之旬味」為主題，精心挑選盛夏當令的綠竹筍與生食級鮮干貝等頂級食材，將江南菜系精湛的慢火細工融入其中，為饕客們獻上一場兼具清爽與開胃的夏日饗宴，讓人在炎炎夏日中也能品嚐到舌尖上的優雅與涼意。

▲點水樓特色天然蔬果原汁七彩小籠包色彩繽紛令人垂涎。 圖／點水樓提供；窩客島編輯李維唐整理



江南經典清燉獅子頭，慢火細工展現盛夏清爽風味

在這波夏日新菜中，最引人注目的莫過於經典料理「清燉獅子頭」。這道傳承已久的江南名菜，起源可以追溯至隋朝，當時隋煬帝巡遊揚州，對當地的萬松山、金錢墩、象牙林與葵花崗四處美景讚不絕口，回宮後便命令御廚以四景為題研發佳餚，其中的葵花獻肉正是獅子頭的前身。直到唐朝，郇國公在府中設宴，見端上桌的葵花獻肉圓潤飽滿如雄獅之頭，便正式將其更名為獅子頭，從此名揚大江南北。



點水樓主廚嚴選100%黑毛豬肉，透過手工反覆拍打揉捏，使肉質展現出細緻緊實且極具彈性的口感，再加入娃娃菜與清澈高湯細火慢燉。不同於濃重調味的烹調方式，這道料理讓純粹的肉香、甘甜的高湯與蔬菜的清香自然交融，入口柔嫩多汁，完美演繹江南料理「清而有味、淡而不薄」的精神，即便在酷暑品嚐也依然順口不膩。

▲點水樓夏日新品清燉獅子頭以手工拍打黑毛豬肉慢火細燉。 圖／點水樓提供；窩客島編輯李維唐整理

嚴選海陸當季頂級食材，功夫手藝勾勒酸甜鮮美層次

除了清爽的湯品外，主廚亦運用經典江浙「㸆」的烹調手法，推出令人指尖留香的「蔥㸆帶骨牛小排」。料理結合了三星蔥、洋蔥與紅蔥頭三種不同風味的蔥種，透過慢火把蔥香徹底煨入牛小排之中，使牛肉呈現軟嫩多汁且韻味悠長的好滋味。



針對喜愛海鮮的饕客，新菜中的「鮮干貝燴絲瓜」與「糖醋青衣片」更是展現了極致的手藝。前者極為考驗主廚的刀工，必須將當季溫泉絲瓜去皮去囊，僅保留最精華的瓜肉並切成均勻細絲，再與生食級大干貝及火腿絲一同以高湯煨煮，讓絲瓜吸滿干貝的鮮甜精華，口感柔滑又帶有嫩度。「糖醋青衣片」則以酸甜帶勁的醬汁裹住細嫩魚肉，瞬間打開夏日沉睡的食欲。

▲蔥㸆帶骨牛小排以三款蔥慢火煨煮至入味肉質軟嫩多汁。 圖／點水樓提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲鮮干貝燴絲瓜嚴選生食級大干貝與溫泉絲瓜慢火煨煮。 圖／點水樓提供；窩客島編輯李維唐整理

盛夏綠竹筍美味盛宴，質地如梨般甘甜爽脆

夏天正是品嚐綠竹筍的最佳季節，點水樓挑選纖維極致細緻、甜度媲美水梨的當季綠竹筍，呈現多款令人垂涎的季節料理。「沙拉涼筍」以最直白的方式呈現綠竹筍原本的冰涼甘甜；「綠竹筍燒肉」選用黑毛豬五花肉，醬燒的鹹香完美襯托出綠竹筍的多汁爽脆；「綠竹筍燉雞湯」則將竹筍清香與雞湯鮮美完美融合，是夏日裡最滋補消暑的功夫湯品。

▲點水樓嚴選當季纖維細緻綠竹筍推出清甜爽口的沙拉涼筍。 圖／點水樓提供；窩客島編輯李維唐整理



同場加映薩赫蛋糕，寶萊納演繹父親節大人系微苦美學

享受完清爽的江南饗宴後，精緻的甜點能為佳節畫下完美句點。寶萊納餐廳特別為父親節推出維也納經典「薩赫蛋糕」，這款蛋糕以濃郁的可可蛋糕為基底，外層披上香濃巧克力糖衣，中間夾入酸甜的杏桃果醬。入口時微苦回甘的可可香氣與果香相互交織，保留了歐洲傳統扎實細緻的口感，越嚼越香，呈現專屬於大人的完美平衡風味。

▲寶萊納父親節限定精緻蛋糕展現濃郁細緻的大人系風味。 圖／寶萊納提供；窩客島編輯李維唐整理





點水樓「夏之旬味」夏季限定新品登場

活動時間：盛夏限時推出（詳情以官方公告為主）

活動內容：

限時推出夏季限定新菜「清燉獅子頭」、「蔥㸆帶骨牛小排」、「鮮干貝燴絲瓜」、「糖醋青衣片」。

精選當季綠竹筍系列料理，包含「沙拉涼筍」、「綠竹筍燒肉」、「綠竹筍燉雞湯」。

同場加映寶萊納餐廳父親節限定「薩赫蛋糕」。







品嚐完清爽道地的江南旬味饗宴後，不妨繼續探訪更多盛夏必吃的精緻美食名單

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