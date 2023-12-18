苗栗、後龍美食這家阿水飯店可以說是海線海產餐廳的王者之一，老實說就地理位置來說阿水飯店真的算是很偏鄉的地方，基本上在排旅遊景點幾乎不會把後龍排進去，然而阿水飯店的實力真的不容質疑，完全不給訂位人到齊才能入坐，然後這樣還可以天天爆滿，google評價2700多則拿4.3顆星！真的可以說是後龍餐飲傳奇無誤

阿水飯店｜交通方式＆停車資訊

阿水飯店就位在後龍慈雲宮旁邊，開車的朋友可以停到橋下的停車場再走過來，因為這裡不能訂位，如果太晚來會沒位置，建議直接營業時間前就好來報到，營業時間前半小時就已經有超過五組人在等，真的超扯的

阿水飯店｜用餐環境

阿水飯店的用餐環境就是很簡樸的那種海鮮快炒店，通常不太注意裝潢的海鮮餐廳的很猛，阿水飯店絕對是代表，開門十分鐘內直接客滿，重點今天還是平日！

飲料要店員幫你拿，不可以自己自取，然後冰箱是那種很古早時代那種老不繡鋼冰箱，現在要買搞不好還找不到XD

阿水飯店｜菜單

阿水飯店的點餐在後面，輪到你的時候才可以進去點餐，點餐就在冰櫃前面點，看要什麼直接跟店員點，黑板寫的是今天有的菜色，還有一些是黑板上沒有的，然後也沒有寫價錢，點之前最好問一下

本想說點一隻沙公或沙母，後來問一隻要近千元就作罷了，阿水飯店點餐真的要問一下確認一下總價才保險，畢竟有些食材比較貴，沒問多少錢結帳又在靠邀就是你的問題了

阿水飯店｜推薦料理

雖然我們也是無腦點餐，但點這樣一桌也是出乎我們意料的便宜，含飲料不到2500元，相當超值！我開始能理解為什麼大家那麼愛來這裡

海產粥，阿水飯店的招牌，每桌都有點，這是中碗的，裡面有魚肉、蚵仔、吻仔魚、蝦子，上面撒了柴魚片、香菜等，海鮮的鮮味完全融入粥裡，而且海鮮料很多每一口都可以吃得到

綜合生魚片，我也沒問這道多少錢，今天有黃鰭鮪魚、鮭魚、旗魚，生魚片的種類也都寫在黑板上，新鮮度沒話說，而且厚度也很讓人滿意，好吃

蒜泥鮑魚，剛好我們五個人，這一份有五顆，活鮑魚用蒜泥調味清蒸，下方則是鋪了粉條吸收醬汁鮮味，鮑魚活體新鮮度是無用置疑，又Ｑ又鮮，加上蒜泥調味，相當開胃

炒魚皮，這道必點！超強的炒魚皮，魚皮吃起來很Ｑ滑，滿滿的膠質感，重點是它超入味，醬汁的香氣味道完全滲入魚皮中，鹹鮮帶甜又很Ｑ，厲害！

蟹黃代子，蟹黃代子裡面有大顆的干貝，干貝新鮮紮實，上面的蟹黃也很夠味，然後真的強的是它搭配的芥菜，吃起來嫩脆多汁而且不苦，搭配干貝一起吃口感很豐富

甘蔗蝦，這也是阿水飯店的招牌，可以單點一根是60元，甘蔗蝦的外面沾了滿滿的杏仁片，但吃不太出來蝦的存在感，中間那根真的是甘蔗，吃完蝦可以咬一下挺有趣的

初訪阿水飯店確實它的餐點很有水準，而且價位也不算貴，而且用餐氣氛也很熱鬧，就是很local的那種台式海鮮快炒，菜色變換也很多樣，基本上每次來應該都可以吃到不一樣的新東西，阿水飯店果然是海線海鮮餐廳的霸主之一！

阿水飯店

地址：苗栗縣後龍鎮中龍街183之2號

電話：03 772 2767

營業時間：11:00–13:30, 17:00–19:30

阿水飯店FB

店家/景點資訊

店家名稱：阿水飯店

所在地址：臺灣苗栗縣後龍鎮中龍街183之2號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-19:30

店家電話：03 772 2767

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