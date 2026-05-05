一口秒飛越南！越好吃越南料理進駐SOGO忠孝店，道地越南風味結合創意料理新登場。

人氣越南美食品牌「越好吃越南料理」進駐SOGO忠孝店，以道地越南風味結合創新料理，從涼皮春捲到叻沙雙魚麵，打造清爽與濃郁兼具的越式料理體驗。

台中知名越南料理餐廳「越好吃越南料理」在SOGO忠孝店美食街也吃得到了！白老闆走訪越南各地，蒐羅隱身城市角落的特色料理，並將旅途中的味道帶回台灣調整與改良，每一道越南料理皆貼近台灣饕客喜好。而「越好吃越南料理」亦不斷推陳出新、推出創意新菜，致力帶來更多元的越南風味體驗。

▲台中知名越南料理餐廳「越好吃越南料理」進駐SOGO忠孝店美食街。（攝影：楊婷雅） ▲「打拋豬涼拌米線」採每日新鮮現炒的打拋豬製作，並限量供應，夏日解饞首選。（攝影：楊婷雅）

CNN全球十大美食加持，涼皮春捲必點招牌

曾入選CNN評選的全球十大美食的「涼皮春捲」為必點招牌之一，「越好吃越南料理」選用鮮甜蝦仁，搭配當季新鮮蔬菜與白老闆獨門醃製的烤肉，並以手工製作的涼皮包裹，呈現出口感層次豐富且清新爽口的風味。

▲曾入選CNN評選的全球十大美食的「涼皮春捲」為「越好吃越南料理」必點招牌之一。（攝影：楊婷雅）



清爽開胃首選！打拋豬涼拌米線夏日限定登場

「打拋豬涼拌米線」採每日新鮮現炒的打拋豬製作，並於夏日限量供應，確保風味與品質。口感Q彈的米線搭配淋上店家自製魚露醬汁，酸、甜、鹹交織出清爽不膩的好滋味。特別適合炎熱天氣享用，不僅降低負擔，也成為想要清爽飲食、避免過度油膩與澱粉攝取饕客的絕佳選擇。

▲「打拋豬涼拌米線」以口感Q彈的米線，搭配自製魚露醬汁，酸、甜、鹹交織出清爽不膩的好滋味。（攝影：楊婷雅）

香濃南洋風味，叻沙雙魚麵飽足感十足

「越好吃越南料理」最新創意人氣料理「叻沙雙魚麵」，叻沙湯頭香氣濃厚，並融合椰奶的溫潤與香料的微辣，每一口麵條皆吸滿湯汁精華，風味濃郁又過癮；「雙魚」意指則選用巴沙魚與土魠魚兩款炸魚塊，前者肉質細緻柔嫩，後者則富有彈性與咬勁，呈現截然不同的口感表現。

▲「叻沙雙魚麵」叻沙湯頭香氣濃厚，並融合椰奶的溫潤與香料的微辣，每一口麵條皆吸滿湯汁精華。（攝影：楊婷雅） ▲「雙魚」意指選用巴沙魚與土魠魚兩款炸魚塊。（攝影：楊婷雅）





「越好吃越南料理SOGO忠孝店」資訊

營業時間：11:00～21:30

地址： 台北市大安區忠孝東路四段45號 (SOGO忠孝館 B1F 美食街)

電話： 02 2776 5555

忠孝復興美食情報

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