2026大倉久和TTE線上旅展攻略！山里桃花林餐券51折起，歐風館自助餐千元入手。

隨著初夏旅遊旺季將至，各大五星級飯店紛紛祭出破盤優惠。資深編輯李維唐表示，大倉久和此次將經典烤鴨與高階客房折扣拉大至3.3折起，顯見飯店業者在數位轉型下，更傾向以精準的線上預購機制回饋忠實客戶，這不僅是價格戰，更是品牌價值的深度延伸。

隨著初夏氣息漸濃，引領城市度假風潮的大倉久和大飯店宣布，將於2026年5月7日率先啟動TTE線上旅展，為即將於5月下旬登場的台北國際觀光博覽會提前暖身。本次盛會不僅打破空間限制，讓消費者無需現場排隊即可在官網與實體銷售中心同步搶購，更祭出餐飲最低51折與住房3.3折的震撼價格，為追求生活品質的旅人提供一場結合美食與宿旅的感官盛宴。

▲菁英客房在本次旅展祭出3.3折起的震撼低價，含早餐與午餐或晚餐讓旅客盡享輕奢之旅。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



城市微度假體驗：菁英客房住房3.3折起的輕奢享受

在繁忙的都市節奏中，一場隨時出發的微度假是現代人舒壓的最佳解藥。大倉久和特別針對TTE旅展推出上半年限定的1泊2食住房專案，原價昂貴的菁英客房現在僅需6666元起（外加15%服務費），換算下來折扣高達3.3折。此專案專為追求極致細節的住客設計，除了提供尊榮的住宿空間，更包含2客歐風館精緻早餐，以及可自由選擇午餐或晚餐的自助響宴。自2026年5月7日起至7月31日止，無論是透過官網或電話預訂，都能輕鬆入住這座充滿日系優雅氛圍的城市飯店，在初夏時節感受細膩的待客之道。

▲菁英客房於TTE線上旅展期間推出1泊2食限定優惠，提供賓客優雅且舒適的城市微度假空間。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

粵式工藝極致呈現：桃花林烤鴨合菜下殺51折回饋

餐飲部分更是本次旅展的重頭戲，尤以享譽盛名的桃花林中華料理最受注目。為了回饋饕客，主辦方推出原價15700元的烤鴨6人合菜券，旅展限定優惠價僅需8000元，等同於直接打51折。餐券內容極致豐盛，由主廚親自操刀，包含現點現捲的經典片皮鴨、鮮甜紮實的金蒜豆醬蒸龍虎石斑、溫潤滋補的紅燒花膠魚翅羹，以及薑蔥明蝦粉絲煲、廣東明火滾鴨粥與雙冬炒鴨鬆等名菜。這不僅是一場家庭聚餐的首選，更是體驗頂級粵菜深厚底蘊的最佳時機。

▲桃花林中華料理推出極致工藝的烤鴨六人合菜券，旅展下殺5.1折即可享用片皮鴨及多道經典粵式響宴。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



歐風館自助餐券攻略：小資族必備的千元美饌

如果您偏好多元化的飲食體驗，歐風館自助餐廳提供的各類餐券則是CP值最高的選擇。本次旅展針對不同用餐時段推出66折至69折不等的優惠，平日午餐單人券僅需1100元，而平日下午茶更低至720元。對於計畫團體聚會的朋友，歐風館亦貼心準備了四人券方案，平假日的多元選擇讓聚餐安排更具靈活性。無論是一個人靜謐的午餐時光，或是周末與親友同樂的豐盛晚宴，都能在歐風館豐沛的異國料理中找到味蕾的歸宿。

▲歐風館自助餐提供繽紛多樣的異國美饌，旅展期間多款餐券優惠讓聚餐更盡興。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲旅展期間購入歐風館餐券，能以極具競爭力的折扣享受多樣化的生鮮與特色美食。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

日本料理山里通用券：職人精神與四大料理區的靈活選用

追求精緻和食的讀者，絕對不能錯過山里日本料理推出的全區通用券。每張2450元的通用券打破了菜系限制，持有者可根據當下的心情與喜好，任選和食、鐵板燒、壽司或天婦羅四大專業料理區。這種高彈性的設計讓用餐不再受限，更可透過加價方式升等為晚間套餐，品味更為深邃的職人手藝。大倉久和透過這次線上旅展，將日系的嚴謹與法式的浪漫交織，不僅販售優惠券，更是在初夏時刻邀請每一位賓客，走進一場關於美好生活的實踐。

▲山里日本料理環境優雅精緻，旅展通用券可任選和食、鐵板燒、壽司與天婦羅四大料理區。 圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理





2026大倉久和TTE線上旅展

活動時間： 2026年5月7日開始銷售 ，住宿券使用期限至2026年7月31日止 。

餐飲優惠：

桃花林烤鴨6人合菜券下殺51折，優惠價8000元 。

歐風館平日自助午餐單人券1100元、四人券4250元 。

歐風館平日下午茶單人券720元、四人券2800元 。

歐風館假日午晚餐單人券1350元、四人券5200元 。

桃花林平日午間「龍鮑翅套餐」單人券1680元 。

山里日本料理全區通用券每張2450元，平假日皆可使用 。

住宿優惠：

菁英客房1泊2食專案，售價6666元+15%（約3.3折），含早餐及午或晚餐各2客 。

大倉久和大飯店

飯店地址： 台北市中山區南京東路一段9號

訂房電話： 02-2181-5111

官方網站： www.okurataipei.com.tw