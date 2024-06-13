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勝興車站鐵軌旁景觀餐廳，被豐富的雨林及觀葉植物圍繞

可一望舊山線鐵道及自行車的景色

也算是在勝興車站頗有景觀的餐廳

餐點有提供下午茶、義大利麵和甜點

在勝興老街逛完後很適合來這休息一下喝一杯涼的

【三丘景觀餐廳 3 Hills café】

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三丘景觀餐廳 3 Hills café影片

三丘景觀餐廳 3 Hills café介紹

餐廳位於勝興車站內，是在鐵道旁的景觀餐廳

從勝興車站這面望過去，餐廳被豐富的雨林及觀葉植物圍繞

彷彿置身熱帶雨林之中，同時有提供戶外及室內空調區域

也算是在勝興車站內具有規模及景觀的餐廳

三丘景觀餐廳 3 Hills café用餐環境

餐廳的用餐空間主要有分室內、半戶外和全戶外

一開始服務人員引導到室內的木屋用餐

一度以為只有這區的室內用餐，沒想到還有另外一區更有氛圍

室內用餐區

戶外區就是最靠近鐵軌的部分，僅有大洋傘做遮蔽

如果天氣比較涼爽的話，這裡其實滿不錯的

另外一區有半戶外及玻璃屋的部分

半戶外用餐空間有著綠意盎然伴隨

加上可以看到鐵軌上人群有趣的互動，拍起來也滿美的

三丘景觀餐廳 3 Hills café菜單

菜單在這，有主餐、飲料和甜點

餐點的價位位在280元~500多元左右

可以有A套餐(+99元)和B套餐(+199元)的選擇

三丘景觀餐廳 3 Hills café餐點介紹

【草莓慕斯可頌：150元】

現在很流行，在可頌上擺放幕斯

這可頌不只是外面有幕斯，就連可頌內都有擠上不少幕斯

這一定要上桌就開動，不然到後面會因為幕斯，可頌會軟掉

【煙燻起司蜂蜜烤麵包：180元】

這道麵包反而我覺得必點，看似平常的麵包

表面有烤過的起司，已經融化扒附在麵包上

淋上蜂蜜加分了許多，讓你吃起來鹹甜鹹甜，胃口大開

【火烤雞腿白醬義大利麵：335元】

利用香料火烤雞腿，雞腿帶著焦香，口感又很軟嫩

義大利麵的部分是收湯汁收的比較乾

白醬扒附著麵條，吃起來奶香味濃郁，但坦白說會有點膩口

所以就跟紅醬交換吃，比較可以接受

【雞腿番茄肉醬藜麥飯：380元】

一樣是雞腿，但不同的是改用番茄肉醬和藜麥飯

肉醬帶有一點番茄的果酸味，加上紅醬的肉末

粒粒分明的藜麥飯，如果喜歡比較有飽足感的，可以點飯類

三丘景觀餐廳 3 Hills café評價

在勝興車站附近除了客家小吃美食以外

想要吃點異國料理，或許就有新選擇

這間在價格上屬於較中上價格，大概主餐加個套餐

一個落在500元左右，好處是地理位置可以看到整個勝興車站和鐵軌

當然冷氣也是個重點，來到這想要坐在室內慵懶吃個餐點

可以推薦來這品嚐看看

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三丘景觀餐廳 3 Hills café餐廳資訊

營業時間：10:30~17:30

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號

電話：03-787-6566

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交通資訊

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