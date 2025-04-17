桃竹苗一家親，苗栗對我們來說不算遠，但若想進行深度體驗，恐怕還是得安排過夜會更為輕鬆。從橄欖樹民宿退房後，北返途中來到 山上村 享受緩慢悠閒的午餐時光，感受景觀庭園靜謐的氛圍。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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日系庭園山上村

山上村一開幕便是網路上熱搜排行裡的佼佼者，對於這間日系枯山水風格的庭園其實不陌生，景緻優美，佔地遼闊，四周被山林環抱，停車也相當便利。

擁有絕佳地理位置的山上村，環境靜謐，沒有觀光客的吵鬧聲，彷彿走進尋常人家，無論平假日皆有遊客造訪，只為一睹它的風采。

山上村的獨特之處還包括親子友善，明明是一棟優雅、滿滿大人味的日系建築，卻為孩子打造溜滑梯與沙坑設施，非常貼心，因此吸引許多親子家庭帶著孩子一起來。

我家的己經是大孩子，搖搖馬上坐個幾秒鐘便離開，迫不及待的走進去，因為建築裡有更吸引他的精緻料理。

山上村腹地廣大，寬敞舒適的庭園加大了活動空間，洗手間也搭建在戶外區。

山上村室內環境

一進門就被櫃台上的魚魚家族給逗的大笑，這畫面實在很有趣，不知道大家是不是都有注意到呢？

店裡有個迷你商店區，販售著桔醬、菜脯及蘿蔔絲等等，還確實挺吸引人的。

室內裝潢也很日系，比起外頭，有著更多溫暖的色調，座位的規劃上完全不擁擠，保持著很舒服的用餐距離。

山上村的用心打造，從這個窗邊位子的設計便能感受，遠山近巒的美景盡收眼底，好優雅好愜意。

山上村的每一區座位皆有獨創性，也都很舒適，在這樣的環境下用餐，心情肯定是好的。

山上村之所以被炒的紅紅火火，是因為建築物下層這片和室區，一個桌子對照一個景觀落地窗，彷彿像是專屬的VIP座位，既美麗且浪漫，別說情侶會喜歡，就連己經有孩子的親子家庭也不想錯過，記得訂位時仔細做選擇哦！

山上村的創意菜單(參考)

在訂位系統裡找到的菜單，內容似乎有些調整，僅供參考。

山上村的美食佳餚

美國choice翼板牛鍋

以客家小炒為湯底，採用石頭火鍋的做法，炒過的食材香氣更加濃厚，搭配營養滿分的食蔬盤與讚歧烏龍麵，是一道相當特別，結合客家味的日式創意料理。仔細看，連卡式爐也走網美風，細節照顧的很好呢！

主食翼板牛份量不少，色澤鮮潤，看賣相就知道很新鮮~明太子可不就是為了這盤牛肉而來的嗎 🙂

翼板牛肉片的紋路相當漂亮，有點厚度，吃起來很飽嘴，讓人非常滿意，涮幾下就很甜了。

常吃的客家小炒皆以大火快炒的方式呈現，現在卻拿來當做湯底，頗有創意，湯的味道不過鹹，反而爽口，連小孩都覺得這樣的做法很妙，直呼美味啊！

神戶和牛醬拌烏龍麵定食(微辣)

一直以來我都不是日式料理的追隨者，直到造訪山上村，才打破我對日料的刻板印象。像這道烏龍麵定食組合很澎湃，一秒擄獲我的心跟胃，不僅視覺滿分，口味也滿分。

牛肉厚實大塊，很軟很嫩，品質好，火候掌控的恰到好處。

半熟蛋兼具美味與營養，在烏龍麵上有畫龍點睛的效果，沾附蛋液的麵條更咕溜了~

讚歧烏龍麵口感一級棒，有了蛋液的加持，香氣再提升。

餐食組合裡有日式料理不可或缺的茶碗蒸，綿密細緻，料多味美，滿滿的鮮味，也是明太子從小必吃的小點，如果再來一碗白飯，他也定會整碗吃到不剩。

日文裡的「瓶」與「甕」發音相同，雖說是土瓶，但長相似茶壺，用土瓶盛裝食材，再透過蒸的手法進行加熱，取代用碗喝湯。雖說茶壺裡裝的是味噌湯，但以土瓶蒸方式呈現，質感提升不少。

口感激似甜不辣、竹輪的煮物，串起來小小一隻，方便拿取也好入口。

荒煮鱘龍魚定食(紫蘇梅飯)

以鱘龍魚為首的定食，魚肉鮮嫩彈牙，調味相當簡單，搭了一些蔬食煮物與紫蘇梅飯，水準不錯。

魚肉有豐富的DHA及EPA，而鱘龍魚全身是寶，除了魚肉、魚骨頭、魚卵，連魚皮也有相關功效，多數人用來燉湯，但山上村的做法像紅燒，挺好下飯。

客庄紅玉奶霜

習慣在飯後來一杯茶去油解膩，紅玉奶霜效果不錯，清爽，帶點奶味更有少女心的味道。

無論是環境還是餐食，山上村表現的可圈可點，有機會想預約下午茶，輕鬆的待一會兒，體驗人間美好時光。

店家資訊

平日 1130AM – 1800PM

假日 1130AM – 1900PM

（每週二/三公休）

(03)783-1229

苗栗縣三灣鄉北埔村下林坪3鄰52號

📌 建議訂位 📌 僅收現金 📌 戶外區域允許帶狗 📌 無障礙洗手間

※ 備免費停車場