苗栗三義「映象水岸」秘境湖景餐廳，峇里島風情踩天鵝船賞落羽松。

苗栗三義秘境「映象水岸」緊鄰西湖渡假村。峇里島風情湖景餐廳，必玩踩天鵝船餵鴨賞落羽松，是優閒度假好去處。

藏身在苗栗三義山林間的「映象水岸」，地理位置相當隱密，緊鄰著西湖渡假村。建議導航設定「德興池」會更容易抵達，雖然沿途是蜿蜒的山間小路，但當眼前豁然開朗出現一片湖光山色時，絕對會覺得不虛此行。這裡洋溢著濃厚的峇里島南洋風情，不僅是景觀餐廳，也是遊湖賞景的好去處。遊客可以選擇在岸邊享用下午茶，或者踩著天鵝船在湖面上悠閒漫步，秋冬季節更有落羽松林相伴，氣候涼爽舒適，非常適合全家大小一同來此放鬆心情。

隱密德興池畔，峇里島風情好拍

這處秘境位於三義西湖渡假村旁，若非住宿客或熟門熟路的遊客，很容易錯過這個世外桃源。園區內佈置了許多南洋風格的造景，像是茅草屋頂、發呆亭與熱帶植栽，讓人彷彿一秒飛到了峇里島度假。坐在半露天的座位區，吹著徐徐涼風，欣賞眼前德興池（又稱西湖）的平靜湖面，心情瞬間被療癒。這裡的環境非常適合拍照打卡，無論是情侶約會還是親子出遊，都能在湖畔邊度過一個愜意的午後時光。

內用低消限制，現金結帳要注意

想要入座用餐的遊客需要注意店家的相關規定。店內消費僅收現金，每人的低消為一份餐點或一杯飲料，並需加收一成服務費，用餐時間限制為一百分鐘。如果是多人聚會，可以選擇湖岸邊的包廂沙發區，雖然低消門檻較高需達 1500 元，但能享有更私密且舒適的空間。若人數較少，半露天的座位區也是不錯的選擇，有陽傘遮陽還有浪漫的假紫藤花裝飾相伴，依然能享受優美的湖景氛圍。

景觀餐廳餐飲，表現中規中矩

坦白說，對於景觀餐廳的餐飲表現通常不用抱持過高的期待。這裡的飲料份量還算大杯，鬆餅則是為了小朋友而點的點心，口味上屬於中規中矩的表現。雖然餐點沒有太多的驚喜，但在這樣優美的環境下用餐，食物似乎成了配角。主要還是醉翁之意不在酒，重點是享受這裡的湖光山色與悠閒氣氛。建議抱持著輕鬆的心情來享用下午茶，將重點放在與家人朋友的相聚時光以及眼前的美景上。

踩天鵝船遊湖，餵鴨趣味十足

除了用餐，這裡最大的亮點絕對是踩天鵝船遊湖。船票每人 150 元，雖然需要耗費一點體力踩踏，但過程相當有趣且放鬆。湖面上不時會有綠頭鴨游過來討食，聰明的鴨子甚至會直接跳上船緣，讓小朋友驚喜連連。遊客可以事先購買飼料，在湖心慢慢餵食魚群與水鳥，享受與小動物近距離接觸的樂趣。從湖面上回望岸邊的景色，視角截然不同，更能感受德興池的靜謐與美麗。

落羽松美景好，服務態度待加強

冬季造訪時，湖畔的落羽松林轉紅，景色美不勝收，搭配暖陽非常舒服。不過在體驗天鵝船時發生了小插曲，負責管理救生衣的工作人員態度較為急躁且不耐煩，頻頻催促穿著救生衣與上船，讓人感到些許掃興。雖然服務態度有待加強，但瑕不掩瑜，湖岸的山水美景依然值得推薦。希望大家前往時能遇到心情較好的工作人員，或者將專注力放在美麗的風景上，別讓小插曲影響了出遊的好興致。