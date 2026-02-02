苗栗苑裡社苓鵝肉店巷弄美食，半隻鵝肉超大盤，在地人激推炒骨仔肉。

「社苓鵝肉店」是在地人私藏的巷弄美食，半隻鵝肉份量驚人且軟嫩，老饕激推必點鹹香下飯的炒骨仔肉與高 CP 值滷味。

身為苗栗苑裡在地人，這間藏身巷弄的「社苓鵝肉店」其實是許多人不想公開的私房名單。店家距離著名的垂坤旗艦店很近，光是做在地人的生意就已經常常客滿，搬遷到新址後用餐空間變大，環境也更舒適。這家從小吃到大的老店，以份量實在與深厚的熱炒功力聞名，尤其是那大到需要打包的招牌鵝肉，以及各式各樣的骨仔肉料理。雖然擔心曝光後會更難排隊，但為了致敬這份陪伴長大的美味，還是忍不住想推薦給喜愛傳統熱炒與鵝肉料理的朋友們。

隱藏巷弄，在地私房鵝肉名店

社苓鵝肉店的位置相當隱密，位於 7-11 斜對面的巷弄內，雖然低調卻人氣爆棚。以前沒有招牌，直到三年前搬到現址後才掛上店名，但老饕們依然熟門熟路地找上門。這裡不僅提供內用，更是當地家庭聚餐的熱門外帶選擇，甚至可以客製化預約菜單上沒有的料理，足見老闆深厚的廚藝底蘊。新店面改善了過去座位不足的問題，空間寬敞許多，但每逢用餐時段人潮依舊絡繹不絕，建議避開尖峰或提早前往以免久候。

半隻鵝肉份量驚人，軟嫩多汁

來到這裡絕對會被「半隻鵝肉」的份量給嚇到！雖然菜單價格看似不低，但端上桌那像小山一樣的鵝肉盤，絕對讓你覺得物超所值。我們五個人用餐甚至吃不完，還打包了整整三個便當盒，份量實在驚人。鵝肉的肉質處理得極佳，切成薄片方便入口，口感軟嫩多汁且經過調味，單吃就很有味道。若喜歡重口味，蘸上店家特製的甜鹹沾醬，風味層次會更加豐富，是每桌必點的鎮店之寶。

炒骨仔肉鹹香入味，下飯必點

除了鵝肉，這裡的「骨仔肉」系列更是老饕心中的第一名。特別推薦「炒骨仔肉」，老闆將帶有軟筋的骨邊肉與九層塔大火快炒，鹹香入味非常下飯，肉質嫩口又帶有軟 Q 的嚼勁，讓人忍不住一口接一口。如果想吃主食，也可以點「骨仔肉乾麵」，簡單的乾陽春麵淋上充滿香氣的肉燥，再搭配滿滿的骨仔肉，每一口都是古早味的滿足感，對於喜歡啃骨邊肉的人來說簡直是天堂。

苦瓜肉湯甘甜，豬肝湯CP值高

湯品部分首推苑裡特色的「苦瓜肉湯」。這道料理將肉鑲嵌在苦瓜或豆腐中，煮出的湯頭甘甜清爽，完全沒有苦瓜的苦澀味，即便是平常排斥苦瓜的人也能輕鬆接受。另外，「豬肝湯」也是高 CP 值的選擇，一碗只要 45 元，豬肝份量給得毫不手軟，熟度拿捏恰當不乾柴。若想營養均衡，再來盤清脆的燙青菜或是只要 200 元的超大盤「綜合滷味」，滷得入味不死鹹，絕對能讓全家人吃得飽足又滿意。