文山區興隆路阿妹乾麵，公園旁隱藏古早味，在地人激推肉燥飯。

位於文山區興隆公園旁的「阿妹乾麵」，主打古早味肉燥飯與乾麵，價格親民且環境舒適，是在地人私藏的飽足清單。

說到台北文山區興隆路二段的隱藏版美食，這間躲在興隆公園旁巷弄裡的「阿妹乾麵」，絕對是附近居民不想分享的口袋名單。外觀沒有浮誇招牌，走的是典型的社區小吃店風格，給人一種回家吃飯的溫馨感。最棒的是店內冷氣開放，在悶熱的台北夏天能舒服吃頓飯簡直是救贖。每到用餐時刻，店內總是擠滿了飢腸轆轆的食客，即便需要併桌或排隊，大家也心甘情願，只為了一嚐那樸實卻令人懷念的古早滋味。

興隆公園旁巷弄隱藏，冷氣開放環境佳

店家位置就在興隆公園旁的巷口，雖然地址標示在巷弄內，但其實相當好找。店內沒有華麗裝潢，維持著乾淨明亮的居家風格，桌椅整潔不黏膩，讓人用餐時感到相當安心。開放式的廚房可以直接看到老闆煮食的過程，那種熱騰騰的煙火氣充滿了生活感。重點是這裡冷氣夠涼，夏天來吃麵完全不用擔心汗流浹背，是鄰近住戶解決三餐的舒適好去處。

招牌肉燥飯鹹香夠味，筍絲解膩超下飯

來這裡必點一碗「肉燥飯」，這味道讓人想起媽媽親手做的蒸肉，帶有濃濃的古早味與家常感。與南部偏甜的口味不同，這裡的肉燥鹹香夠味，滷汁完美包覆每一粒米飯，吃起來濕潤度剛剛好。旁邊貼心搭配了清脆的筍絲，不僅豐富了口感層次，更能適度轉換口中的味道，達到解膩的效果。這碗樸實無華的肉燥飯，吃完會讓人意猶未盡，甚至開始想像如果淋在麵條上一定也超美味。

燙青菜淋肉燥增風味，黑白切肝連鮮嫩

吃小吃怎能少了黑白切與燙青菜！這裡的燙青菜選用鮮嫩的菠菜，淋上招牌肉燥後，原本清淡的蔬菜瞬間充滿油蔥肉香，讓人一口接一口。而黑白切最怕的豬腥味在這裡完全不用擔心，推薦必點「肝連肉」，也就是豬的橫隔膜部位。肉質處理得非常乾淨鮮嫩，帶點筋的嚼勁恰到好處，蘸上一點鹹甜的醬油膏，簡單卻是極致的美味，是老饕們桌上常見的配菜。

蘿蔔丸子湯湯頭鮮甜，清爽解膩CP值高

吃完重口味的肉燥飯，來碗熱騰騰的「蘿蔔丸子湯」做結尾最適合不過。湯頭喝起來自然鮮甜，沒有過多的人工調味感，蘿蔔燉煮得恰到好處，保留了口感又不失軟嫩。Q彈的丸子吸滿了湯汁精華，咬下去口感紮實。對於喜歡「湯泡飯」的朋友來說，這碗湯絕對是神隊友，即便單喝也覺得清爽解膩，是一碗表現相當稱職且溫暖人心的湯品。

阿妹乾麵興隆公園店

所在地址：116臺灣台北市文山區興隆路二段96巷1-1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 11:00-20:30

店家電話：0966 601 552

