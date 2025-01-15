我總是開玩笑說，通霄根本是水煎包的王國！這裡的水煎包個頭超級大，每顆只要20元，煎得外皮金黃酥脆，內餡包滿了韭菜和冬粉，真的超好吃！在我心中，全台灣最好吃的水煎包非通霄莫屬，CP值超高。

別看通霄小小一個鎮，竟然藏著4家超強的水煎包店！如果時間允許，真的很推薦你逐家品嚐，但如果只能選一家，我一定推邱家。這家水煎包是我們心目中的「六邊形戰士」，無論哪方面都表現優秀，妥妥地拿下通霄水煎包冠軍！

店家資訊 店名：通霄 邱記水煎包

地址：苗栗縣通霄鎮仁愛路40號

營業時間：06:00-11:00

電話：0927-653-983

邱家水煎包稍微需要排隊等候，不過也可能是因為我們一次買太多啦，哈哈！

和其他店相比，邱家只有一個煎盤，兩人還要現包現煎，所以等候時間難免稍長。

通霄的水煎包特色就是超大一顆！四面煎得金黃酥脆，內餡則是韭菜、冬粉加上蝦米和絞肉，口感豐富又層次分明。

一定要煎到這種金黃焦脆的程度，才是真正的完美！

邱家的水煎包各方面都拿捏得剛剛好，皮不會太薄，韭菜香氣也恰到好處，咬下去滿滿的冬粉韭菜內餡，讓人吃得心滿意足。

總體來說，邱家的水煎包皮稍微厚一些，但因此更加酥脆，內餡韭菜味不會太重，連怕韭菜的人也能接受，鹹香適中，多汁又不會乾巴巴。

如果可以，我真心推薦現場起鍋馬上吃，這時候的水煎包最酥脆、最好吃！

吃不夠還要外帶！即使冷掉稍微變軟，朋友們還是驚呼超好吃，內餡實在太加分了。

說實話，不管哪家才是冠軍，我心目中最好吃的水煎包就是通霄的沒錯！



店家資訊

店名：通霄 邱記水煎包

地址：苗栗縣通霄鎮仁愛路40號

營業時間：06:00-11:00

電話：0927-653-983

苗栗美食景點懶人包 延伸閱讀：

出走苗栗：/category/出走苗栗

苗栗美食：/category/苗栗美食

通霄必吃水煎包，精選四家推薦，邱王賴吳你吃哪一家呢？我心目中水煎包排行榜懶人包。

【苗栗】 精選8家 頭份必吃排隊美食｜來頭份不想肚子餓 在地人口袋名單 排隊美食推薦。

『苗栗。南庄』 台灣觀巴 小團旅行 南庄客家風情一日遊｜司機兼導遊專車接送、只要1~4位即可成行，來南庄 妳也可以說走就走。

『苗栗。三義』國際慢城130線健行之旅｜DIY手作地瓜圓、田園饗宴 還有三義雙潭好店推薦 雲洞山莊/柏竺山莊民宿/溫馨農場露營區/山板樵休閒農場/福軒養生館/ㄧㄚ箱寶/春田窯 /漫步雲端。

【苗栗】 怎麼玩？自駕包車都便利！慢慢山城客家味 精選三義、大湖、南庄 11個超值景點 四天三夜吃喝玩樂行程懶人包。

歡迎來信洽談商業合作 Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw

Mika 信箱► Mika出走美食日誌

延伸閱讀