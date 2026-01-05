苗栗頭份圓光排肉餐盒，66年客運便當老店，只賣一味飄香一甲子。

苗栗頭份「圓光排肉餐盒」飄香 66 年，堅持古法報紙保溫，招牌排肉便當與客家粽是必吃古早味。

位於苗栗頭份中華路上的「圓光排肉餐盒」，是在地無人不知的超人氣老店，販售著陪伴頭份人長達 66 年的客運站便當。這間充滿年代感的老字號，雖然近期經歷搬遷，但新店址就在原店面隔壁的鐵皮屋，且由掌廚四十年的老闆娘親自坐鎮，保留了最正宗的古早味。這裡的排肉便當只賣一種口味，卻能一賣就是一甲子，至今仍沿用報紙加棉被保溫的傳統方式，滿滿的情懷與不變的美味，是來到頭份絕對不能錯過的經典美食。

頭份六十六年老店，認明圓光商標正宗味

圓光排肉餐盒是頭份在地傳奇，雖然原店面位置如今開設了由第三代經營的「承光」，但第二代老闆與掌廚 40 年的老闆娘其實搬到了隔壁的鐵皮屋繼續營業。在地人都知道，想吃記憶中不變的老味道，認明「圓光」這塊招牌準沒錯。新店址前方設有停車場，方便開車族群購買，雖然目前是簡易店面，但那份傳承數十年的手藝與熱情絲毫未減，每到用餐時刻依然人潮滿滿。

招牌排肉便當八十元，報紙棉被保溫超懷舊

這裡最經典的莫過於「排肉便當」，一份售價 80 元，經濟實惠。店家至今仍保留著極具年代感的保溫方式，使用厚棉被覆蓋著層層堆疊的便當，且便當盒外層還包著報紙，不僅保溫效果好，更透出一股濃濃的懷舊氣息。打開便當，映入眼簾的是鋪滿白飯的滷肉排，店家相當大方，每個便當都給足「一塊半」的肉排，讓客人能大口吃肉，享受最單純的滿足感。

獨門滷肉排入味不柴，酸菜油豆腐經典絕配

便當的主角滷肉排，外表呈現深褐色的醬色，看似口味厚重，但實際入口鹹香適中，肉質經過長時間醃製與滷煮，吃起來入味且完全不乾柴，保有傳統古早味的迷人風采。配菜方面則是數十年如一日的經典組合：滷得鹹香軟嫩的油豆腐、入味的滷蛋，以及平衡味覺的關鍵——酸菜與黃醃蘿蔔。酸甜爽脆的口感能有效解膩，讓便當吃起來更開胃，少了這一味就不算完整。

客家肉粽米炒香Ｑ，貢丸湯兩顆三十超值

除了便當，店內的「客家粽」也是一絕。糯米經過事先炒香，包裹著豬肉與香菇，雖然配料簡單樸實，但那股獨特的米香與調味，被譽為全台最好吃的客家粽之一，怎麼吃都吃不膩。湯品部分首推「貢丸湯」，一碗只要 30 元就有兩顆碩大的貢丸，口感紮實彈牙，CP 值極高。每日限量的「雞腿便當」也是搶手貨，想嚐鮮的朋友務必提早前往，以免向隅。

冬至限定客家湯圓，手工現包錯過等明年

圓光還有一項隱藏版的季節限定美食，那就是冬至前後才推出的「客家大湯圓」。這些湯圓全由老闆娘手工現包，個頭碩大飽滿，內餡鹹香夠味，是道地的客家媽媽味。由於製作費工且數量有限，通常需要預約訂購才買得到。若運氣好在現場遇到，絕對要買來嚐嚐。這份限定美味與平日的排肉便當一樣，都是圓光堅持傳統、用心製作的最佳證明。

圓光排肉餐盒

地址：苗栗縣頭份市中華路1177號

電話：037-663408

時間：06：30-20：00

