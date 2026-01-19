在地人帶路！鎮瀾宮必吃美食，厚切牛腱心太犯規，清燉、紅燒、川味全到齊，超人氣紅燒雙寶麵大推。

說到大甲美食，多數人第一時間想到的就是鎮瀾宮周邊蔣公路一帶的小吃美食！這邊除了遊客、香客、就連在地人也都會默默回訪的好味道。這次要分享的「鼎騰牛肉麵」，就是一間位置好找、卻不只靠地利取勝的牛肉麵店，不論是參拜後想吃點熱食，或是專程來大甲覓食，都很值得排進行程裡。

鼎騰牛肉麵位於大甲最熱鬧的核心地帶蔣公路上，紅色招牌目標明顯，從知名的鎮瀾宮步行過來只需要幾分鐘的路程，且鼎騰牛肉麵從中午11點開始一路賣到晚上10點，中間不打烊，也成了許多遊客、居民日常用餐的好選擇。對了！鄰近的鼎鱻鮮魚湯也是姊妹店，想吃牛肉麵就來鼎騰、想喝真材實料的魚湯就到鼎鱻。

內用環境寬暢、整潔又明亮且接近用餐時間人潮也不少，外帶不想等久；可以先打電話訂餐再過來拿取唷！電話：04-26882088

鼎騰牛肉麵菜單選擇其實比想像中豐富不少，光是牛肉麵就分成清燉、紅燒、川味三種口味，各有擁護者；如果是不愛喝湯的人，也能選擇牛肉乾拌麵，一樣吃得到滿滿肉香。就算是不吃牛的朋友也完全不用擔心，這裡還有麻醬麵、餛飩麵、魯肉飯、乾麵線，以及多款湯品與小菜可以搭配，選擇非常齊全。整體價格落在百元上下，份量實在，無論是想簡單吃一餐，還是吃得飽又滿足，都很可以。

內用的餐具與各式佐料皆採自取方式，小涼私心一定要推薦他們家的自製辣椒，香氣真的很足，不論是拌進麵條裡，還是搭配小菜一起吃都很加分。店家自炒的酸菜也很厲害，加進紅燒牛肉麵裡，整個風味層次直接拉高，越吃越涮嘴。另外姊妹們最愛的，絕對是圖中的爽脆醃蘿蔔，口感清脆、酸度溫和，不會有一般醃蘿蔔那種過於刺激的酸味，吃起來相當順口，不管配麵還是配飯都很清爽，也難怪深得大家的喜愛。

小菜部分我們選了豆干、海帶以及豬頭皮，都是看似簡單卻很耐吃的經典款。豆干滷得相當入味，口感紮實卻不乾硬，咀嚼時能感受到淡淡的滷香；海帶則是軟中帶點脆度，吃起來清爽不膩，很適合在吃麵的空檔來上一口。豬頭皮表現也很不錯，口感Q彈帶點膠質感，處理得乾淨不油膩，越嚼越香。再搭配店家自製辣椒一起享用，辣椒的香氣與微辣感立刻替小菜加分，整體風味層次更豐富，也讓人忍不住一口接一口。

紅燒雙寶麵(細拉麵)、大碗。

雙寶麵指的就是牛肉搭配牛肚的組合，一次就能同時吃到兩種口感。牛肚Q彈帶勁，吸附湯汁後更添風味，對於喜歡層次感的朋友來說，是一碗吃起來特別有滿足感的選擇。

不得不說，鼎騰在份量上真的很有誠意，牛腱心肉不只給得大塊，切得也相當厚實，從側邊看就能感受到那個份量感，讓人一入口就很有滿足感。牛腱肉燉煮得相當入味，口感軟嫩卻不鬆散，咀嚼時還能吃到肉香層次，就連長輩也能輕鬆入口，完全不費力。

這碗雙寶牛肉麵搭配的是細拉麵，麵條口感偏細卻不軟爛，保有適度彈性與咬勁，能很好地吸附湯汁，每一口都能吃到湯頭的香氣。

湯頭濃郁又帶著溫潤感，喝起來有著醬香與牛肉的甘甜，微微的香料氣息讓味道層次更豐富，不會死鹹或過於厚重。

清燉牛肉麵(細拉麵)、大碗，清燉系列會以牛肋條來搭配喔！

淡雅的湯頭透著清亮光澤，讓人一眼就感受到清爽的氣息。湯面上撒了些翠綠的蔥末，為整碗湯增添一抹亮色，也讓香氣更清新誘人。牛肉切塊整齊，擺放在湯中，散發著溫潤的肉香，看起來簡單卻很有質感，每一口都像在享受清淡卻層次豐富的美味。

再來說說這塊牛肋的口感，牛肋條切得大塊又厚實，燉煮得恰到好處，一夾起來就能感受到它的份量感。入口後不是一咬就散的那種，而是保有牛肋條特有的筋肉層次，帶點嚼勁卻不費力。但跟牛腱心肉比起來、小凉個人會覺得牛腱心肉更好入口。這部分就看個人喜愛的口感囉！！

清燉牛肉的湯頭是店家慢火熬煮多時的牛骨精華，入口清甜回甘，帶著自然的鮮味，喝起來非常順口。如果你平常不太喜歡重口味，這碗清燉牛肉麵絕對值得一試，湯頭的溫潤與層次感保證讓人喝了還想再喝。

糖心蛋剖開後，蛋黃呈現微微流動的金黃色澤，口感柔滑香濃，蛋白則紮實帶彈性，不論是單吃，還是拌著湯或麵一起享用，都能為整碗牛肉麵增添一抹細膩的風味。

紅油炒手

抄手是店家手工製作，每一顆都包得飽滿紮實，內餡多汁且帶有層次感，咬下去能感受到鮮肉的甜香與調味的均衡。淋上店家特製的椒麻醬後，微微麻香中帶著辣勁，讓抄手吃起來更加過癮又涮嘴。

這裡的台式麻醬麵相當特別，使用的是比較粗的麵條，不常見卻更能吸附醬汁。麻醬香氣濃郁，調味帶著傳統台式風味，鹹香中隱約透出花生與芝麻的自然甜味。外觀看起來樸實無華，但入口後能感受濃郁醬香與麵條的彈韌，簡單卻讓人回味無窮。小涼建議大家先品嚐原味，感受麻醬的純粹香氣，再加入店家特製辣醬，微辣香麻立刻提升整體層次，風味更加豐富又過癮。

雙寶乾拌麵一上桌就很吸睛，特別的是這裡的乾拌麵也能選擇口味，不只是簡單的麵條拌醬。小涼這一碗選的是川味粗麵，來搭上牛肚及牛肉。蜂巢牛肚的口感真的很迷人，咬下去Q彈有勁，又帶著淡淡的嚼感層次，每一口都能感受到牛肚獨特的蜂巢紋理，吸附湯汁後更增添風味。

牛腱心肉無論是在紅燒牛肉麵裡，還是搭配乾拌麵，都給得大塊又厚實，一看就讓人食指大動。咬下去軟嫩中帶有彈性，肉質緊實卻不乾澀，牛肉香氣濃郁，每一口都能感受到牛腱肉特有的肉香與膠質口感。

麵條咀嚼起來有紮實彈牙的口感，每一口都能更完整吸附醬味。川味的辣度大約中辣，小涼個人覺得還蠻可以接受，不會過於刺激；而且粗麵條即使放一下也不容易軟爛，吃起來依然Q彈有勁，帶來飽足感。

皮蛋豆腐，皮蛋是直接給上一整顆，不是切碎鋪底那種，份量感一上桌就很有誠意。整顆皮蛋搭配冰涼滑嫩的嫩豆腐，輕輕一劃，皮蛋獨有的香氣慢慢散開，不嗆不重和豆腐一起入口，濃郁中帶著清爽，層次很分明唷。

餛飩麵(乾、大碗)小涼選了陽春麵來搭配。不吃牛肉的朋友，除了常見的麻醬麵選項外，這一碗真的很值得點來試試。店家手工包的餛飩顆顆紮實，皮薄餡香，拌開乾麵時才發現，裡頭竟然還藏著切絲的豆干，多了份豆香與口感層次，陽春麵條滑順又帶點彈性，整體吃起來是熟悉又讓人懷念的古早味。

小涼很喜歡他們家的餛飩，皮薄不易破，肉餡紮實又帶著剛剛好的鹹香，單吃就很有記憶點。再加上店家特製的辣醬提味，香氣整個被拉出來，看似簡單卻層次分明，不知不覺就一口接一口，回過神來碗底早已見光。

魯肉飯入口時先是滷汁的鹹甜香氣在嘴裡散開，帶點豬皮的肉燥膠質滑順不黏膩。米飯吸飽滷汁後依舊保有顆粒感，軟硬適中，不會糊口，每一口都是醬香、肉香與米香交織的平衡感，吃起來溫潤又滿足，讓人忍不住一口接一口。若本身喜歡吃魚鬆的朋友，也可以選擇魯肉魚鬆飯，多了魚鬆的鹹香與口感層次，吃起來更豐富，看似簡單卻同樣耐吃。

涼拌木耳一入口就是清脆爽口的口感，調味不搶戲，我們很喜歡的小菜之一。

牛腱心肉切得厚薄剛好，整齊鋪盤一上桌就很有氣勢。簡單灑上蔥花提香，牛肉本身的甘甜與滷香更加明顯，不用多餘調味就很耐吃，是那種懂吃牛的人一定會點的經典盤。

滷到入味的牛腱帶著漂亮的筋花紋理，色澤油亮誘人，一口咬下是紮實中帶點Q彈的口感，筋不硬、肉不柴，越嚼越香。

燙青菜會隨著季節更換，這天是當季的菠菜超好吃。

最後就用這一桌滿滿的菜色當作收尾，對在地人來說，鼎騰牛肉麵就是那種「想吃牛肉麵時會自然想到的店」。不追求花俏，卻把湯頭、麵條和牛腱肉的品質都顧好，每次來都吃得安心又滿足。不管是自己來簡單吃一碗，還是帶家人朋友一起點滿一桌，份量實在、選擇又多，難怪成為不少人心中的口袋名單。如果你剛好來到大甲，想找一間不踩雷、吃得飽又有水準的牛肉麵店，鼎騰牛肉麵真的很可以。

鼎騰牛肉麵

電話：04-26882088

地址：台中市大甲區蔣公路153號

營業時間：11:00~22:00

臉書粉絲頁：鼎騰牛肉麵