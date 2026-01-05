苗栗頭份永昇客家小館，停車方便白飯吃到飽，平價大份量客家菜聚餐首選。

苗栗頭份永昇客家小館，擁有超大停車場與白飯吃到飽，主打平價大份量客家合菜，是高CP值的聚餐推薦。

來到客家小鎮頭份，想要在當地生存的餐廳，絕對得具備經濟實惠與美味兼具的硬實力。「永昇客家小館」擁有 Google 高評價與超大停車場，是當地人氣極高的合菜餐廳。雖然規模大到彷彿婚宴會館，但價格卻相當親民，主打平價大份量的傳統客家料理，白飯還能免費吃到飽。這次點了滿滿一桌七道菜竟然三千有找，平均一人僅需四百多元，高 CP 值讓這裡成為家庭聚餐或團體旅遊的絕佳選擇。

頭份交流道旁停車便，無菜單黑板點菜看時價

地點就在頭份交流道附近，擁有不可思議的超大停車場，完全不用擔心停車問題，非常適合團客或家族聚餐。餐廳內部空間寬敞，規模大到足以舉辦婚宴。點餐方式相當特別，除了土雞有標價外，其餘五十多道料理全寫在黑板上且無標價，類似無菜單料理的時價概念。雖然需要另外詢問價格，但結帳時會發現其實非常平價，店內還提供白飯免費吃到飽，絕對能讓大家吃得飽足又滿意。

招牌客家土雞皮油亮，爌肉筍干入味不油膩

來到客家餐廳必點的「客家土雞」，肉質處理得極佳，滑嫩不乾柴，搭配油亮誘人的雞皮，沾點辣椒醬油或道地的客家桔醬就是完美絕配。另一道殺白飯的「爌肉筍干」，為了迎合現代人口味做了改良，肥瘦比例恰到好處，滷得入味軟嫩且不死鹹，吃起來完全沒有油膩感。底層的筍干吸飽了肉汁，口感甘甜爽脆，光是這道菜就能讓人多扒好幾口飯。

鹽酥溪蝦去螯超貼心，薑絲大腸酸爽不嗆喉

本日最令人驚豔的 VIP 菜色非「鹽酥溪蝦」莫屬，店家貼心地將蝦螯剪去，炸得香酥脆口卻完全不扎嘴，鹹香微辣的滋味讓人一口接一口停不下來。經典的「薑絲大腸」處理得相當乾淨，酸度拿捏得宜，保留了客家菜該有的酸爽勁道，卻又不會過於嗆喉，即便是平常怕酸的人也能輕鬆接受。這兩道菜展現了店家對細節的堅持與火候的掌控，是絕對必點的下酒好菜。

過貓滑嫩大蛤鑊氣足，客家小炒魷魚不乾硬

蔬菜類推薦搭配皮蛋拌炒的「過貓」，皮蛋的獨特香氣讓滑嫩的過貓口感更豐富。海鮮部分的「炒大蛤仔」個頭碩大鮮美，大火快炒保留了飽滿湯汁與十足鑊氣。而考驗功力的「客家小炒」，魷魚與豆干煸得香氣四溢，口感卻不會過於乾硬，對長輩牙口非常友善。整餐下來七道大菜加上白飯吃到飽，六人平均消費僅約四百多元，份量大又美味，是 CP 值極高的聚餐好去處。

永昇客家小館

地址：苗栗縣頭份市顯會路39號

電話：037 661800

時間：10:00–14:30、17:00–20:30｜每週一公休

距離頭份交流道僅約 2 分鐘車程，離竹南運動公園約13分鐘車程。

