澎湖景點推薦，來澎湖玩通常都會分成馬公景點、湖西景點、白沙景點、西嶼景點，我自己則是比較簡單用跨海大橋下去剖，未過跨海大橋的馬公景點、湖西景點、白沙景點算是比較近的，絕大部分常聽到的景點都在這幾個點，過跨海大橋之後的西嶼景點就有我們常聽到的二崁聚落、池東大菓葉玄武岩，這次我們租車後的第一站就選了西嶼最底的外垵漁港，山坡上的外垵漁港景觀台夯爆IG，可以俯瞰整個漁村，七彩的小房子配上藍天白雲，不輸釜山的甘川洞，很多人說這裡就是澎湖版的希臘聖托里尼啊！

外垵漁港｜怎麼去

外垵漁港其實真的不算近，從馬公市區開車過來也要40分鐘左右，建議大家可以沿途安排幾個點，邊走邊玩，開車跟騎車的朋友GOOGLE直接定位「外垵漁港觀景台」就可到達，這裡有免費停車場可以停，規劃的很不錯，搭乘大眾運輸的朋友，搭公車-台灣好行媽宮北環線到三仙塔站下車也可到達

外垵漁港｜景觀亭

這邊還搭建了一處景觀涼亭，坐在這裡悠閒吹著海風，喝杯咖啡也不賴

外垵漁港｜必拍美景

往下看就是燒爆IG的景色了，左邊的樓房妝點著各式各樣的顏色，襯著湛藍的港灣，真的很有異國漁港的FU耶，我們快中午的時間來，太陽正大，眼見就很美，很多人都推薦來這裡看夕陽，更有不同的情調喔

外垵漁港真的太美了，有種釜山甘川洞的即視感，可能因為比較偏遠，其實遊客並不多，整體來說是一個很舒服的景點

美照也必須拍一下，當天酷熱風又大，曬下來不是蓋的，哈哈

沿著一旁的小路走還可以看到三仙塔、外垵地下碉堡，有興趣的人都可以走走看看，我們是熱到沒辦法走遠，哈哈

店家/景點資訊

外垵漁港觀景台

評分： / 4.7

地址：881澎湖縣西嶼鄉148-14( 地圖 )

交通資訊