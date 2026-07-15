酪梨控瘋掉！麻古茶坊「酪梨芒果甘露」強勢回歸，3種甜度自選、必喝攻略一次看。

麻古茶坊人氣飲品「酪梨芒果甘露」於7月10日正式回歸，主打新鮮酪梨冰沙搭配芒果果粒。資深編輯李維唐表示，今年首度推出的3種甜度客製化設定，不僅大幅提升飲用體驗，更成功搶佔夏日手搖飲的市場話題。

炎炎夏日街頭，手搖飲成為對抗高溫的最佳夥伴，對於許多喜愛豐富口感的消費者而言，每年夏天最期待的莫過於那一杯結合綿密與清爽的特殊滋味，近期好消息傳出，廣受好評的麻古茶坊酪梨芒果甘露宣布將於7月10日正式回歸，為這酷熱季節帶來一抹清涼慰藉。

▲麻古茶坊人氣飲品「酪梨芒果甘露」擁有極具層次感的漸層視覺，香甜芒果果粒與滑嫩綠茶凍在杯底堆疊出誘人色澤，搭配上層濃郁綿密的酪梨冰沙，讓人忍不住想拍照打卡。 圖／麻古茶坊提供；窩客島編輯李維唐整理



麻古茶坊酪梨芒果甘露經典回歸綿密口感引爆盛夏味蕾

這款飲品之所以能在推出後迅速竄紅，關鍵在於對食材質地的講究。品牌選用新鮮酪梨攪打成細緻綿密的冰沙，入口瞬間便能感受到濃郁的酪梨香氣在舌尖化開。為了平衡厚實口感，特別加入乳香濃郁的牛奶，讓整杯飲品的質地更加滑順。層次堆疊並未止步於此，底部加入鮮甜多汁的芒果果粒與Q彈綠茶凍，賦予飲品豐富的咀嚼樂趣，讓每一口都能嚐到水果與茶香交織出的動人韻味。

甜度客製化新體驗打造專屬您的夏日沁涼享受

現代消費者對於飲品風味有著更多元的要求，為了滿足不同客群的味蕾，今年品牌針對飲用設定進行了全面優化。消費者可以根據個人對於糖分的偏好，選擇標準甜感，甜感提升或是甜感減低這3種設定。這項貼心的調整讓原本風味十足的酪梨芒果甘露，能更精準地貼合每一位顧客的日常習慣，無論是喜愛清爽口感還是熱衷濃郁滋味的人，都能找到最適合自己的完美比例。

▲職人精心調配的「酪梨芒果甘露」呈現出完美黃金比例，新鮮現做的酪梨冰沙散發自然輕透的粉綠色澤，融合香濃牛奶、多汁芒果與Q彈茶凍，帶來視覺與味覺的雙重盛宴。 圖／麻古茶坊提供；窩客島編輯李維唐整理

楊枝甘露同步熱賣全台門市販售資訊公開

除了備受矚目的酪梨系列，夏季不敗的經典選擇楊枝甘露也同步上架。這款飲品以現打愛文芒果碎冰沙為基底，結合葡萄柚果粒，芒果果粒以及滑嫩綠茶凍，再淋上特調椰奶，展現出果香與椰奶香氣自然融合的清爽魅力。想要同時品味這2款人氣飲品的消費者，可於7月10日起前往全台門市選購。價格方面，酪梨芒果甘露與楊枝甘露2.0在北部，中部，東部地區售價為90元，南部地區售價則為85元。





麻古茶坊「酪梨芒果甘露」盛夏回歸

活動時間：2026年7月10日起正式販售

活動內容：

人氣飲品「酪梨芒果甘露」重磅回歸，全新升級「標準甜感」、「甜感提升」與「甜感減低」3種甜度客製化選擇。

夏季經典「楊枝甘露2.0」同步熱賣中。

商品價格：

酪梨芒果甘露：北部、中部、東部90元，南部85元。

楊枝甘露2.0：北部、中部、東部90元，南部85元。

品嚐完夏日限定的果香滋味後，這裡還有更多不容錯過的手搖飲情報等您來解鎖

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