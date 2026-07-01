髒髒包竟然變甜甜圈！85度C新品「爆漿生巧」這天開賣，巧克力控不顧形象也要搶。

巧克力控準備淪陷！85度C生甜甜圈研究所將於7月16日推出精品級「生巧髒髒包甜甜圈」。對此，資深編輯李維唐表示，這款新品完美融合可可香氣與爆餡層次，絕對是今夏不容錯過的超強療癒點心。

炎炎夏日需要一口濃郁的甜點來療癒身心，甜點界的時尚風潮再度被重新定義。備受矚目的85度C生甜甜圈研究所宣布於7月16日起推出令人驚艷的全新力作，這款名為生巧髒髒包甜甜圈的新品，以每顆75元的親民價格，帶領喜愛甜食的人們重溫當年風靡全台的髒髒包熱潮，將經典的可可美味推向全新高度。

▲85度C生甜甜圈研究所「生巧髒髒包甜甜圈」灑上滿滿可可粉，極致展現吸睛的三重可可層次。圖／85度C提供；窩客島編輯李維唐整理



殿堂級嘉麗寶巧克力與特製麵糰完美結合

這款甜點在製作工藝上展現了極致的匠人精神，研發團隊選用特製的巧克力甜甜圈麵糰作為基底，經過精密發酵與烘烤，創造出Ｑ彈保水的獨特生甜甜圈口感。內餡部分則大手筆包入來自歐洲比利時的頂級嘉麗寶巧克力奶油餡，滑順細緻的質地在口中化開，呈現出精品級的奢華層次，讓人在家也能享受頂級沙龍般的下午茶時光。

生巧髒髒包甜甜圈三重可可風味爆餡流沙

外觀吸睛的生巧髒髒包甜甜圈在視覺與味覺上都下足功夫，甜甜圈外層均勻撒上滿滿的微苦可可粉，頂端更點綴了一顆質地細膩的生巧克力，營造出多層次的視覺饗宴。當你輕輕咬下，香濃的巧克力內餡在口中瞬間爆漿流瀉，搭配外層微苦的可可粉與入口即化的生巧克力，苦甜交織的風味完美平衡，醇厚卻完全不會感到甜膩。

85度C生甜甜圈研究所每月限定口味驚喜連連

作為甜點界的創新指標，85度C生甜甜圈研究所堅持每個月推出限定口味，不斷挑戰消費者的味蕾極限。這次將高人氣的髒髒包概念與生甜甜圈完美融合，打造出從麵體、內餡到裝飾都充滿濃厚可可香氣的極致單品，無疑將在今年夏天掀起一波巧克力的搶購狂潮，成為巧克力愛好者們絕對不能錯過的夢幻名單。







85度C生甜甜圈研究所「生巧髒髒包甜甜圈」新品上市

活動時間： 2026年7月16日起

活動內容： 全台85度C生甜甜圈研究所限定門市推出全新「生巧髒髒包甜甜圈」，每個售價75元，特製巧克力麵糰包入嘉麗寶巧克力奶油餡，頂端撒上可可粉並點綴細緻生巧克力。

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