苗栗美食、客家菜推薦這家穎川美食館，這家穎川美食館我真的收進口但名單超久，每次看電視美食節目介紹都超想去，但一直沒機會去苗栗走跳，日前剛好到苗栗工作，二話不說立馬把穎川美食館排入行程之中，果然沒有讓我們失望啊

穎川美食館｜交通方式、停車資訊

穎川美食館算是一個在地人才知道的隱藏版美食，我也是因為電視節目報導才知道這家店，不過早在很久以前穎川美食館早已就是許多美食饕客口耳相傳的名店，位在三義巷弄裡，如果不是看到店門前那麼多車，其實還蠻難發現的

穎川美食館｜用餐環境

穎川美食館的用餐環境也很特別，現在已經很少看到這樣的客家三合院了，老實說如果光從外觀很難想像這裡是個餐廳，穎川美食館將三合院的房間都打造成一個一個用餐的包廂，所以蠻多家庭客都喜歡來這裡用餐

廚房也是在三合院的後方，就開放式大家走來走去都可以看到他們的料裡過程，真的很像小時候鄉下辦桌時候的場景，土雞現切，魚、湯也都是現蒸現煮

穎川美食館｜菜單

穎川美食館主要以客家菜為主，招牌是椒鹽豬腳，但份量很大，建議六人以上來再點，客家料理也都有大小份的區別，四人以下點小份就很夠吃了，反正來就點客家菜系就對了

穎川美食館｜推薦必點

我們點了一桌七菜一湯這樣不用1500元！真的有夠便宜的，而且都是招牌客家菜，口味也很道地好吃唷

白斬土雞，這裡是用黃皮的玉米雞，皮薄肉嫩，雞腿很有彈性，雞胸則是水嫩不乾柴，超強，吃的時候可以沾點客家桔醬，酸甜的滋味更清爽開胃

客家炒板條，傳統的客家炒板條，油蔥香氣頗濃，醬香十足，但不會過鹹，是用客家粄條，吃起來有米香甜味，彈性也不錯

梅干扣肉，客家莊必點菜式！肥瘦相間的三層肉有著均勻的醬色，伴隨著陣陣梅干菜香，一入口扣肉在口中化開，梅干菜鹹鮮香氣隨即在口腔中瀰漫，雖然有板條了。我還是點了白飯來配！

薑絲大腸，大腸切很大一塊，吃起來咬勁真的很爽！酸味溫和清雅，大腸吃起來相當有彈性且無腥味，是好吃的薑絲大腸！

酥炸溪蝦，這應該是野生的溪蝦，大大小小體型都不一樣大，然後有的還有長長的螯，入口非常酥脆，有溪蝦的鮮味，簡單椒鹽調味就非常涮嘴了

老菜脯滑蛋，點這道算是失誤了，應該點一般的菜脯蛋就好，老菜脯本身其實沒什麼口感，就帶有淡淡的甜味，加上滑蛋後老菜脯的口感風味就不見了，看來我是覺得老菜脯還是煮湯比較對味

金沙豆腐，金沙豆腐，剛上桌的金沙豆腐黃澄澄金黃色澤看起來十分討喜，軟綿凝脂般的內在，外酥內嫩的口感，加上外層裹上鹹香的金沙，好吃！

福菜肉片湯，也是經典的客家菜，簡單卻讓人印象深刻的湯，豬五花薄入口有脆Ｑ的口感，福菜鹹中帶甜透著一點酸，大骨湯頭配上福菜跟甜脆的筍片，回甘不油膩，適合熱天喝的清爽好湯

穎川美食館的客家料理風味是比較清爽，不似傳統客家菜那樣過於鹹重、油膩，調味恰到好處，吃起來比較沒有負擔，不過座位數量有限，他們家的生意平假日通常也都不錯。如果計畫在節日時來這裡聚餐，建議提前預訂才不會白跑一趟唷

穎川美食館

地址：苗栗縣三義鄉廣盛94號

電話：03 787 6546

營業時間：10:40-14:00 16:00-19:30

延伸閱讀