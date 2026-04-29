媽祖保庇杯！UG聯名北港朝天宮，喝飲料抽籤詩杯套 馥桂保庇茶媽祖加持。

UG聯名北港朝天宮推出五吉好運籤詩杯套與馥桂保庇茶新品活動，編輯張人尹表示從杯套互動到會員送券機制，打造兼具話題與優惠的手搖飲體驗。

飲料控有喝有保庇！UG這次攜手北港朝天宮推出聯名活動，從5/1起在全台門市登場。只要到門市購買任一飲品，就有機會獲得限量「五吉好運籤詩杯套」在背身設計結合媽祖元素，還可以抽籤詩，讓粉絲們在喝飲料的時候多了一點儀式感。同時還搭配限定新品「馥桂保庇茶」還有會員限定優惠，讓飲料控朝聖喝起來。



▲UG攜手北港朝天宮推出五吉好運籤詩杯套，購買任一飲品即可獲得，結合媽祖元素設計與抽籤詩玩法，讓粉絲喝飲料也有儀式感。



▲UG聯名杯套以媽祖為靈感設計，搭配籤詩互動玩法，粉絲在日常喝飲料時也能抽籤體驗開運氛圍。

杯套藏籤詩互動玩法

▲UG杯套內藏籤詩並設有籤槽設計，粉絲可抽取財運愛情等籤詩，讓喝飲料多一層互動與開運體驗。

這次UG與北港朝天宮聯名推出「五吉好運籤詩杯套」，不只是外觀設計吸睛，以筊杯造型結合媽祖與千里眼、順風耳等元素，最大亮點在於內部設計加入籤詩設計，杯套上搭配籤槽，讓粉絲們喝飲料同時還可以抽籤詩，財運、愛情等運勢籤詩隨機抽，增粉絲們加喝手搖杯的儀式感。





限定新品馥桂保庇茶登場

▲UG推出期間限定馥桂保庇茶，以桂花輕烏龍搭配金桔與桂花凍，呈現花香與果香交織的多層次風味。

UG聯名北港朝天宮 活動資訊

來店購買任一飲品，即可獲得 五吉好運籤詩限量杯套 乙個+隨機籤詩 乙個，可累計贈送(一杯一組)，每日限量100組，送完為止。

5/1-5/15會員於活動期間內邀請好友且好友成功入會，該會員即可獲得馥桂保庇茶新品折價券乙張，期間內領到券者再加抽開運好禮。

配合這次聯名活動，UG同步推出期間限定新品「馥桂保庇茶」，以桂花輕烏龍為基底，結合金桔酸甜風味，並加入全新配料「桂花凍」，讓整體口感層次更豐富。活動期間5/1-5/15，會員只要邀請好友加入，就能獲得新品折價券，邀請越多拿越多，同時完成領券還有機會抽中北港朝天宮開運小物，讓飲料控有喝有保庇。活動期間：2026/5/1(五)起活動內容：