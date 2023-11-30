謝謝朋友特別帶我們來玩，

新竹縣尖石鄉的「6號花園」，真的是太...美，太美......

讓我不禁讚嘆，台灣好美，好歐式的氛圍呦！

台灣的山林好美，是大家都知道的，

不過，有些地方的交通真的不是太方便呀！

今日造訪的「6號花園」就是一定要開車來，

嗯，騎機車會到得了嗎？啊！我想不太容易，有些地方，有點陡；

沿途的竹林其實挺美，挺壯觀的，

可惜今日陽光並未灑入，不然應該也是爆美的吧？！

來到「6號花園」每個人會酌收100元的入園會，

這票券入內是可以折抵消費的呦（點餐時，記得要拿出來）

6號花園

網站：http://www.6garden.com/

地址：313新竹縣尖石鄉部落 (120縣道35公里右轉上山5公里）

電話：0988605205

營業時間：10:00–18:00

店休日：星期二、星期三

「6號花園」真的像是個桃花源一樣，

隱藏在山林中，沒有過多的開發，但在自然環境中卻整理的相當不錯；

從第一眼看到的時候，就對眼前這棟房子讚嘆不已，

這好歐式，一種優雅的感覺，也有著淡淡的日式聯想，

真的好訝異，原來尖石的山上竟藏著這麼美的一家店；

如朋友說的，內、外都好好拍哦！

嗯，如果不趕時間的話，可以早一點來，

在這裡發呆、拍照、看山、呼吸芬多精...等，

都是極好的呦

很好奇，為何名為「6號花園」呢？

是因為門牌是6號嗎？

不過，看這山裡頭，應該很難有門牌號碼吧？（笑）

記得要轉入前往「6號花園」的山中小徑時，山下有並列的郵箱，

山上人家，應該是要自己下到主幹道去拿信吧？！

這模樣跟在國外看到的好像哦

原來是因為「6號花園」的名稱是因為所在地，

位於八百多公尺的尖石山中，

拉號(RAHAW)是原住民對於此山的稱呼，

原住民語的意思是河階地.....

這裡的原住民部落也就叫「拉號部落」，

為了感謝上帝以及祖先的賜與，

因此台語取諧音名「6號花園」。

嗯，好特別哦！

這裡綠意盎然，在抵達停車場前有看到露營區，

才知道原來這裡的露營地可是相當熱門的呦

也是喜愛露營的朋友們的夢幻露營地哦！

今日，我們來去咖啡廳

有點像是花房的咖啡廳，一樓有大片玻璃窗，

二樓則是半通透的室內外空間，

在磚牆壁上爬滿了綠色的植物藤蔓，好美，好浪漫哦！

我看到二樓擺放的相簿中還有這裡下雪時的照片，

哇！真的還挺像是歐洲的山中小屋般，

讓我腦海中浮現了童話故事的場景......

「6號花園」不管室內還是室外都整理的相當不錯，

一步一景，處處都是拍照打卡的好角度，

哈哈哈，相信網美們來，必會拍到不要不要

室內有一個火爐，裡頭燒著原木片，聽著燃燒的火燭聲音

與暖呼呼的溫度，真的好...舒服呦！

嗯，坐在火爐旁的話，

應該會不小心打盹睡著了吧？！（笑）

今天，運氣不錯，可以有最美的窗景位置；

我們選好位置坐下來後，點了餐，買了單後，

好朋友Wendy就帶著我四處逛逛，介紹拍照的角落....

嗯，二樓的視野不錯，半通透的空間，在山林中呼吸新鮮空氣，

倒是不錯的選擇耶

我們坐的靠窗位置，請服務人員幫我們打開落地門

哇！這...好讚，除了美景外，還能直接呼吸新鮮空氣，

好舒服哦！

喜歡這裡，沒有什麼蚊子，難道是因為海拔的關係嗎？

這裡的室內、室外都好好拍，

在庭院裡頭的座椅上看著遠方的山頭，吹著微風，

讓人好放鬆，還能聽到蟲鳴與鳥叫，真是舒服極了！

我們點了咖啡、鬆餅、鹹派...等，

都相當不錯，還以為這樣深山中的食物就隨便嚕

沒想到還挺講究的呦

瞧拿鐵的拉花與使用的咖啡杯，

哇！這....氛圍真的很不錯

鹹派的酥皮與內餡都不錯，好吃；

還有鬆餅也是香噴噴，也是樸實的好吃，

還有那盤手工餅乾，有多樣口味，

入口都相當有水準耶！

聽朋友說，這裡的東西也好吃，

果然名不虛傳呀！會讓我下次還想再來吃別的東西耶

哈哈，雖然很遠，但還是很想再來.....

Wendy也這樣說，所以她想著要帶我們來....；

嗯，我們真是太...幸福了耶！

如果不是她，我們都沒機會來到這麼美的角落呀！

嗯，尖石，真的好久好久沒來了.....

對了，6號花園有貓星人哦！

讓我想起了近二十多年前住在民生社區時，

有個尖石鄉的泰雅族原住民大學生Daya收養了我的流浪貓.....

記得是帶回了尖石鄉吧？！

上網查了一下後，發現天呀！

如今的他好...厲害，是尖石鄉泰雅族的第一個博士生，

還是國立大學教授，專注於民族社會文化的研究...等。

在臉書上打卡時，沒想到曾之喬說：這裡在她阿嬤家旁....

啊！曾之喬十多年前在要去丹麥時曾寫mail跟我聯繫，

詢問過去丹麥的事....

後來，她出版了一本「一個人去丹麥」.....

那日，在臉書上她說：她就是帶著我的書「快樂 創造 童話丹麥」去丹麥

嗯，瞬間似乎自己跟尖石鄉又挺有緣分的吧？！

我上網查了一下，上次來到尖石鄉已是2008年，

就這麼過了15年....啊！好....恐怖哦！

今日，來到了這個世外桃源「6號花園」

讓我想起了桃花源記，即使在城市中生活，

不知不覺也過了近二十年.....

嗯，人生真的很短暫，時間真的就如古人說的在指尖中流逝，

我想了一下，自己都做著喜歡的事，過著喜歡的日子，

雖然有時挺浪費時間的，

但把時間浪費在喜歡的事是幸福的

也希望朋友們，大家都過著自己想要的生活.....

嗯，很....美的地方「6號花園」分享給大家，

我下次一定還要再來（握拳中）

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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