台北美福「定格美好 相遇此刻」一泊二食！大直星級飯店微醺假期、親子放電全攻略。

2026夏日旅遊季正式報到，台北大直美福大飯店針對親子家庭與慢旅族推出三款住房專案 。資深編輯李維唐表示，結合復古即可拍、AI運動體驗與24小時住滿的精準分眾策略，完美打中當代旅人對假期儀式感的極致追求。

每天滑手機、拍照隨手一按就是幾百張，你是不是也快忘了那種「期待照片沖洗出來」的驚喜感 這次過暑假，不如換個更有儀式感的方式 藏身在大直優雅街廓裡的台北美福大飯店，在2026年的夏天把超人氣的復古潮物「富士即可拍底片相機」直接送進房間裡 推出「定格美好相遇此刻」一泊二食專案 帶大家用底片特有的溫潤色調和細緻雜訊，把那些和家人、另一半笑得最開心的瞬間，一張張珍貴地記錄下來。

▲來到台北美福大飯店絕對不能錯過超人氣的彩匯自助晚餐，現場提供多樣化的異國中西日式美饌與精緻泰印料理，直接滿足全家人的挑剔味蕾。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整

這個專案從即日起一路上架到9月30日 只要在週日至週四入住，兩人住的行政客房每房9999元+15.5%起 房間足足有15坪，寬敞又舒服 就算是一家三口或四口出遊，也有21坪的菁英客房可以選 最享受的是，房間裡早就為你冰好了一整瓶精選氣泡酒 晚上洗完澡，跟心愛的人在落地窗旁喝一杯、吹個冷氣，真的是工作忙碌之餘最棒的微醺放鬆。既然是一泊二食，吃的部分當然要點滿 早餐可以睡飽飽再去彩匯自助餐廳大快朵頤 晚餐就更厲害了，你可以直接在彩匯享受中西日式、還有泰國印度等豐富的異國吃到飽 如果想吃得精緻點，行政客房每房只要加價500元、菁英客房加價1000元，就能升級去GMT義大利餐廳吃雙人海陸套餐 嚼著鮮嫩的美福鮮牛，配上肥美彈牙的龍蝦 這個假期的幸福感絕對飆到最高點。

▲想要享受更精緻的頂級雙人饗宴，可以選擇加價升級GMT義大利餐廳的海陸套餐，細細品嚐主廚團隊現做的頂級美福鮮牛與海味龍蝦，過個極致奢華的美味假期。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

動態游泳課AI桌球對決、靜態恐龍樂園手作油畫，小朋友的放電神級提案

暑假一到，爸媽們最頭痛的就是要帶小孩去哪裡放電 台北美福在2026年6月26日至8月31日期間，早就幫各位父母準備好神級隊友專案了 這次的「美好夏旅暑假雙享禮」住房專案打出超佛心的43折起優惠 雙人行政客房7999元+15.5%、四人菁英客房11999元+15.5% 重點是，這次貼心到連週五入住都不用另外加價 剛好讓平常辛苦工作的雙薪爸媽，可以少請一天假，輕鬆帶孩子過個無負擔的週末。



這個專案之所以叫雙享禮，就是因為飯店準備了動靜皆宜的「雙重好禮自由選」 第一重想帶孩子活絡筋骨，可以選專業教練帶領的戶外游泳課、體適能運動課，或是全台少見的AI智能桌球體驗 如果是在週日至週四入住，第一重甚至還能直接換成「房型免費升等」或「下午兩點延遲退房」 讓全家人在星級客房裡躺好躺滿。



第二重禮物更是直接送到小朋友的心坎裡 喜歡熱鬧的，可以拿免費門票去恐龍大復活探險樂園大冒險 或者是把隨機款式的日本森林家族玩具組帶回家 想窩在房間享受親子時光，飯店也準備了簡單好上手的藝術數字油畫組 孩子換上專案送的美福沛醬兔小T-shirt，一秒變身超萌的小小畫家 爸媽在旁邊邊喝咖啡邊幫忙，這種溫馨的手作時光，才是暑假最美的回憶。



▲寬敞開闊的15坪行政客房提供最舒適自在的頂級住宿享受，溫馨雅緻的空間規劃與大片落地窗，還附上免費的客房Mini bar點心飲品，最適合小倆口一起度過優雅週末。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

徹底打破時間限制！24小時睡飽住滿，露天恆溫泳池與頂級三溫暖的慢活享受

如果你出門度假最討厭被時間追著跑，覺得十一點就要退房像在趕集，那「奢享美福慢宿時光」這個專案絕對是你的救星 飯店這次很大氣，從你辦理入住的那一刻起，直接給你整整24小時住好住滿的超狂服務 而且只要當天房況允許，最早中午12點就能提早進房 你完全可以先去睡個午覺，再去泡個三溫暖、去戶外恆溫泳池游個泳，整個行程節奏完全由自己掌控 。



這款極致放鬆的專案在即日起到8月31日的週日至週四入住 價格更是殺到平時的39折 雙人行政客房24小時只要7000元+15.5%，四人菁英客房11000元+15.5% 假如你覺得住一天不夠過癮，續住竟然還能更便宜 連續住48小時或72小時，雙人房每晚直接遞減到6600元和6200元 假期拉得越長，荷包省得越多，真的非常適合給自己排個沉浸式的特休假。



而且飯店這次非常懂大家想睡到自然醒的心情，住宿完全不綁早餐，把選擇權留給你 就算你臨時起意想吃頓豐盛的早晨美饌，也可以直接享受彩匯自助早餐買一送一的專屬優惠 現點現做的招牌歐姆蛋用的是人道飼養雞蛋，配料還能自己選，配上一杯熱呼呼的咖啡，這才是完美假期的開始 現在訂房，每房還會額外送一個時尚實用的美福限量活力健身提袋 帶去運動或當出遊隨身包都超級方便。



▲全家一同出遊或是好友相約度假，最推薦入住擁有21坪大空間的菁英客房，舒適的雙大床配置與溫馨溫潤的氛圍，讓家庭夏日小旅行變得更加輕鬆愜意。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲親子專案精心加碼的十大好禮中，包含了簡單易上手的藝術數字油畫組，小朋友還能換上搭贈的精緻小T-shirt變身快樂小畫家，在寬敞客房內享受溫馨的手作互動。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

卓越五星國際品質！米其林星級美食、免費Minibar，給自己和家人一場極致的夏日寵愛

其實不論你最後選了哪一個專案，台北美福大飯店本身的頂級規格，就已經是一場最完美的奢華享受 身為台北唯一連續榮獲觀光署卓越五星標章肯定的台灣自創品牌五星級飯店 美福在款待客人的細節上真的沒話說 住宿期間，高檔的健身中心、一年四季都舒服的戶外恆溫泳池，還有能徹底放鬆身心的男女沐三溫暖，全都是免費無限次使用。



房間裡的Mini bar也完全不用另外付費，裡面的冰涼飲品、精緻點心通通大方請你吃 還備有義大利膠囊咖啡機跟頂級茶飲，坐在寬敞的沙發上，就能隨時給自己泡一杯下午茶 如果想在飯店裡尋找美食，館內的米香台菜餐廳更是連續多年獲得米其林一星肯定，絕對能滿足挑剔的饕客 飯店的位置就在大直，離捷運劍南路站走路一下就到，不管是開車還是搭捷運都超級方便 這個暑假，就給自己跟最愛的家人安排一趟大直輕旅行，好好享受這份極致的寵愛吧。



▲睡飽飽後就來彩匯自助餐廳享受充滿活力的豐盛早餐，除了豐富的中西日式晨間料理，現點現做的招牌歐姆蛋更特別選用人道飼養雞蛋，是餐廳內不容錯過的人氣好滋味。圖／台北美福大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北美福大飯店「定格美好 相遇此刻」一泊二食專案

活動時間：即日起至2026年9月30日週日至週四入住

活動價格：

行政客房（雙人房）：9999元 。

菁英客房（四人房）：15999元 。

備註：以上價格需另加5%稅及10%服務費 。

活動內容：

早餐：依房型人數提供彩匯自助早餐 。

晚餐：

行政客房：彩匯自助晚餐2客，或加價500元享用GMT義大利餐廳海陸套餐 。

菁英客房：彩匯自助晚餐4客，或加價1000元享用GMT義大利餐廳海陸套餐 。

專案贈禮：每房贈送日本FUJIFILM富士即可拍拋棄式相機乙台及精選氣泡酒乙瓶 。

設施與服務：免費使用健身中心、戶外恆溫泳池及男女三溫暖 ，享客房免費Minibar多種飲品、點心、義大利膠囊咖啡機及茶飲 。

注意事項：專案不適用日依飯店官網公告為準 。

台北美福大飯店「美好夏旅 暑假雙享禮」住房專案

活動時間：專案預訂期間為2026年6月1日至8月31日 ，入住期間為2026年6月26日至8月31日週日至週五入住 。

活動價格：

行政客房（雙人房）：7999元 。

菁英客房（四人房）：11999元 。

備註：以上價格需另加5%稅及10%服務費 ，且週五入住免加價 。

活動內容：

早餐：依房型人數提供彩匯自助餐廳早餐 。

專案贈禮：每房提供以下雙重好禮自由選 。

好禮一（擇一）：

體適能課程乙堂（可選擇入住日或退房日體驗） 。

游泳課乙堂（可選擇入住日或退房日體驗） 。

AI桌球體驗50分鐘 。

預訂行政客房享房型禮遇升等 。

週日至週四入住享14:00延後退房服務 。

好禮二（擇一）：

限量數字油畫組 & 美福沛醬兔兒童T-SHIRT乙組 。

限量日本森林家族玩具乙組（款式隨機贈送） 。

恐龍大復活探險樂園門票（依房型人數提供） 。

美福白茶小姐擴香乙組 。

彩匯自助餐廳早餐乙客 。

設施與服務：免費使用健身中心、戶外恆溫泳池及男女三溫暖 ，享客房免費Minibar多種飲品、點心、義大利膠囊咖啡機及茶飲 。





台北美福大飯店「奢享美福 慢宿時光」住宿專案

活動時間：即日起至2026年8月31日週日至週四入住 。

活動價格（依住宿時數計價）：

24小時住好住滿：行政客房（雙人房）7000元 、菁英客房（四人房）11000元 。

48小時住好住滿：行政客房（雙人房）6600元 、菁英客房（四人房）10000元 。

72小時住好住滿：行政客房（雙人房）6200元 、菁英客房（四人房）9000元 。

備註：以上價格需另加5%稅及10%服務費 。

活動內容：

退住房服務：提供自入住時間起滿24小時、48小時或72小時的住宿服務 。視當日房況，最早可享12:00入住 。

餐飲優惠：本專案不含早餐 ，但提供彩匯自助早餐買一送一優惠價979元 。

專案贈禮：每房贈送美福活力健身提袋乙個 。

設施與服務：免費使用健身中心、戶外恆溫泳池及男女三溫暖 ，享客房免費Minibar多種飲品、點心、義大利膠囊咖啡機及茶飲 。

注意事項：專案不適用日依飯店官網公告為準 。

除了美福大飯店的奢華假期，以下為您整理的延伸旅遊提案同樣不容錯過。

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