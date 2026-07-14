大勢男團快閃NO COFFEE！極黑竹炭拿鐵、晴空藍費南雪與KPOP限量小卡，限時11天必搶。

福岡潮流咖啡NO COFFEE攜手大勢男團ALPHA DRIVE ONE打造限時聯名。對此資深編輯李維唐表示，這場橫跨台北、福岡、首爾的企劃完美揉合了咖啡美學與應援文化，極具張力的黑藍視覺與限量小卡，預計將掀起新一波街頭排隊打卡狂潮。

當福岡的極簡黑色咖啡美學，遇上席捲亞洲的KPOP新星偶像，一場跨越城市的潮流文化碰撞正在台北中山區街頭悄然蔓延。來自日本福岡的指標性咖啡品牌NO COFFEE，這次攜手出道僅6個月便在亞洲各地舉辦萬人巡迴演唱會的大勢男團ALPHA DRIVE ONE，在台北、福岡、首爾3地同步啟動限時聯名企劃。台北場於2026年7月13日至7月23日在新光三越南西三館展開，將咖啡香氣、應援音樂與街頭時尚完美揉合，為高溫的台北夏日注入一抹神祕的酷黑風潮。

▲大勢KPOP男團ALPHA DRIVE ONE全員穿上潮流藍色系穿搭展現強烈街頭時尚感。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲台北南西NO COFFEE門市空間全面換上限定快閃裝潢充滿濃厚的潮流應援氛圍。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理

台北南西咖啡廳NO COFFEE聯名套餐竹炭拿鐵必喝

走進位於新光三越南西三館1樓的門市，原本神祕低調的黑白空間融入了強烈的粉絲應援文化。這次活動核心概念為NO COFFEE, NO SCHOOL TOMORROW，傳遞出充滿青春叛逆與享受當下的生活態度。台北場特別推出售價550元的專屬聯名套餐，包含16oz竹炭黑咖啡拿鐵、16oz任選飲品與2個Rain Blue Magic Financier費南雪甜點。招牌的竹炭黑咖啡拿鐵以深邃的黑色視覺衝擊眼球，濃郁的咖啡豆香氣與溫潤鮮乳交織，喝起來順口且層次分明。只要購買這套限定餐點，就能隨機獲得1張極具收藏價值的聯名套餐特典小卡，吸引不少粉絲天剛亮就前來排隊。

▲經典招牌竹炭黑咖啡拿鐵與雙色漸層飲品搭配高顏值藍色費南雪帶來視覺與味覺的雙重饗宴。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理



網美推薦法式甜點藍色費南雪視覺與味覺雙重饗宴

套餐中點綴的法式經典甜點費南雪，是本次聯名的視覺焦點。這款命名為Rain Blue Magic Financier的糕點，主廚選用焦化奶油、大、小杏仁粉、蛋白與天然香草，烘焙出細緻濕潤的蛋糕本體，並加入天然竹炭粉渲染出深邃的黑色。最讓人驚豔的是外層完整包裹的藍色巧克力，靈感源自雨後晴空的澄澈藍色。送入嘴裡，先是感受到巧克力外殼細緻的甜脆，隨後濃郁的堅果與焦化奶油香氣在舌尖散開，低調卻令人印象深刻的風味，呈現出極具現代感的法式甜點美學。

▲造型獨特的Rain Blue Magic Financier費南雪甜點整齊擺放在品牌專屬白盤上十分精緻。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理

KPOP男團ALPHA DRIVE ONE鑰匙圈環保袋周邊限量搶購

除了滿足味蕾的餐飲，現場同步販售的聯名周邊商品更是不容錯過。印有潮流字體的300元Key Chain鑰匙圈，以及兼具環保與時尚感、售價450元的Reusable Bag環保袋，皆融入了街頭潮流元素，即使日常穿搭出門也十分百搭。活動期間在周邊商品區單筆消費滿1000元，就可以隨機獲得1張周邊專屬特典小卡。若是購買環保袋，還能額外獲得1張極具美式復古感的手寫風貼紙，讓每位喜愛潮流與偶像文化的愛好者都能打造專屬自己的穿搭配件。

▲店內特設周邊商品展示牆展示本次限時推出的環保袋與應援配件。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲門市玻璃外牆貼滿大勢男團成員的帥氣海報吸引無數歌迷前來朝聖打卡。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理

福岡咖啡與韓國音樂跨界碰撞留下台北專屬夏日回憶

NO COFFEE品牌官方表示，希望透過這次跨國合作，讓更多喜愛咖啡與音樂的朋友在台北留下特別的回憶。這不僅僅是一次餐飲的販售，更是一場將咖啡日常、流行音樂與追星文化緊密結合的空間體驗。在為期11天的快閃活動中，無論是想品嚐來自福岡的極黑咖啡，還是想收集ALPHA DRIVE ONE限量小卡的歌迷，都能在這個空間裡找到屬於自己的歸屬感。這場短暫卻精采的跨界企劃，成功將台北、福岡、首爾3座城市的潮流文化緊密連結，成為2026年夏天不容錯過的潮流紀事。

▲專屬聯名紙杯印上帥氣成員肖像搭配精緻拉花拿鐵與晴空藍費南雪簡直絕配。圖／NO COFFEE提供；窩客島編輯李維唐整理







NO COFFEE, NO SCHOOL TOMORROW

活動時間：2026年7月13日至2026年7月23日

活動內容：

F&B聯名套餐：售價550元，包含16oz竹炭黑咖啡拿鐵1杯、16oz任選飲品1杯、2個Rain Blue Magic Financier費南雪。購買即可獲得聯名套餐隨機特典小卡1張。

MD聯名周邊：販售Key Chain鑰匙圈（300元）與Reusable Bag環保袋（450元）。單筆消費滿1000元送周邊隨機特典小卡1張；購買環保袋加碼送手寫風貼紙1張。

快閃限定：新光三越南西三館1F NO COFFEE門市

品嚐完福岡的極致咖啡香，還有這些隱藏版的美食地圖等著您去解鎖

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