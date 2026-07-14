大勢男團快閃NO COFFEE！極黑竹炭拿鐵、晴空藍費南雪與KPOP限量小卡，限時11天必搶。

福岡潮流咖啡NO COFFEE攜手大勢男團ALPHA DRIVE ONE打造限時聯名。對此資深編輯李維唐表示，這場橫跨台北、福岡、首爾的企劃完美揉合了咖啡美學與應援文化，極具張力的黑藍視覺與限量小卡，預計將掀起新一波街頭排隊打卡狂潮。
當福岡的極簡黑色咖啡美學，遇上席捲亞洲的KPOP新星偶像，一場跨越城市的潮流文化碰撞正在台北中山區街頭悄然蔓延。來自日本福岡的指標性咖啡品牌NO COFFEE，這次攜手出道僅6個月便在亞洲各地舉辦萬人巡迴演唱會的大勢男團ALPHA DRIVE ONE，在台北、福岡、首爾3地同步啟動限時聯名企劃。台北場於2026年7月13日至7月23日在新光三越南西三館展開，將咖啡香氣、應援音樂與街頭時尚完美揉合，為高溫的台北夏日注入一抹神祕的酷黑風潮。
台北南西咖啡廳NO COFFEE聯名套餐竹炭拿鐵必喝
走進位於新光三越南西三館1樓的門市，原本神祕低調的黑白空間融入了強烈的粉絲應援文化。這次活動核心概念為NO COFFEE, NO SCHOOL TOMORROW，傳遞出充滿青春叛逆與享受當下的生活態度。台北場特別推出售價550元的專屬聯名套餐，包含16oz竹炭黑咖啡拿鐵、16oz任選飲品與2個Rain Blue Magic Financier費南雪甜點。招牌的竹炭黑咖啡拿鐵以深邃的黑色視覺衝擊眼球，濃郁的咖啡豆香氣與溫潤鮮乳交織，喝起來順口且層次分明。只要購買這套限定餐點，就能隨機獲得1張極具收藏價值的聯名套餐特典小卡，吸引不少粉絲天剛亮就前來排隊。
網美推薦法式甜點藍色費南雪視覺與味覺雙重饗宴
套餐中點綴的法式經典甜點費南雪，是本次聯名的視覺焦點。這款命名為Rain Blue Magic Financier的糕點，主廚選用焦化奶油、大、小杏仁粉、蛋白與天然香草，烘焙出細緻濕潤的蛋糕本體，並加入天然竹炭粉渲染出深邃的黑色。最讓人驚豔的是外層完整包裹的藍色巧克力，靈感源自雨後晴空的澄澈藍色。送入嘴裡，先是感受到巧克力外殼細緻的甜脆，隨後濃郁的堅果與焦化奶油香氣在舌尖散開，低調卻令人印象深刻的風味，呈現出極具現代感的法式甜點美學。
KPOP男團ALPHA DRIVE ONE鑰匙圈環保袋周邊限量搶購
除了滿足味蕾的餐飲，現場同步販售的聯名周邊商品更是不容錯過。印有潮流字體的300元Key Chain鑰匙圈，以及兼具環保與時尚感、售價450元的Reusable Bag環保袋，皆融入了街頭潮流元素，即使日常穿搭出門也十分百搭。活動期間在周邊商品區單筆消費滿1000元，就可以隨機獲得1張周邊專屬特典小卡。若是購買環保袋，還能額外獲得1張極具美式復古感的手寫風貼紙，讓每位喜愛潮流與偶像文化的愛好者都能打造專屬自己的穿搭配件。
福岡咖啡與韓國音樂跨界碰撞留下台北專屬夏日回憶
NO COFFEE品牌官方表示，希望透過這次跨國合作，讓更多喜愛咖啡與音樂的朋友在台北留下特別的回憶。這不僅僅是一次餐飲的販售，更是一場將咖啡日常、流行音樂與追星文化緊密結合的空間體驗。在為期11天的快閃活動中，無論是想品嚐來自福岡的極黑咖啡，還是想收集ALPHA DRIVE ONE限量小卡的歌迷，都能在這個空間裡找到屬於自己的歸屬感。這場短暫卻精采的跨界企劃，成功將台北、福岡、首爾3座城市的潮流文化緊密連結，成為2026年夏天不容錯過的潮流紀事。
NO COFFEE, NO SCHOOL TOMORROW
活動時間：2026年7月13日至2026年7月23日
活動內容：
- F&B聯名套餐：售價550元，包含16oz竹炭黑咖啡拿鐵1杯、16oz任選飲品1杯、2個Rain Blue Magic Financier費南雪。購買即可獲得聯名套餐隨機特典小卡1張。
- MD聯名周邊：販售Key Chain鑰匙圈（300元）與Reusable Bag環保袋（450元）。單筆消費滿1000元送周邊隨機特典小卡1張；購買環保袋加碼送手寫風貼紙1張。
快閃限定：新光三越南西三館1F NO COFFEE門市
品嚐完福岡的極致咖啡香，還有這些隱藏版的美食地圖等著您去解鎖
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