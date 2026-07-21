路易莎旗下傑克兄弟牛排插旗台中逢甲，打造180坪Grill & Bar全時段餐酒館，主打商業午餐240元起與加價49元自助吧吃到飽。資深編輯李維唐表示，這種結合全日餐飲與微醺社交的新型態，精準切中現代人的生活聚會需求。

清晨走進店裡享受陽光灑落的早午餐，午後與好友品嚐精緻商業午餐，夜幕低垂後則能在輕快音樂與璀璨燈光下感受微醺時光。路易莎集團旗下第10個子品牌「傑克兄弟牛排」正式啟動轉型展店計畫，以Grill & Bar為主題的全時段新店型進駐台中逢甲商圈，落腳於臺中市西屯區西屯路二段275-2號B1。占地高達180坪的寬敞空間，不僅一舉成為台中最具規模的新型態餐酒館，更為逢甲商圈注入全新的生活餐飲氣息，打造出適合全天候造訪的在地寶藏系餐廳。

▲澎湃豪邁的聚餐大拼盤、德式豬腳與各式現烤串燒，瞬間拉滿派對與好友歡聚的熱烈氣氛。 圖／傑克兄弟牛排提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲嚴選高品質嫩肩牛排搭配香濃馬鈴薯泥與蔬菜，呈現軟嫩多汁的道地美式風味。 圖／傑克兄弟牛排提供；窩客島編輯李維唐整理



逢甲商圈聚餐酒吧新選擇！大型投影螢幕運動賽事現場狂歡

全新登場的台中逢甲門市，擺脫以往傳統牛排館僅限於午晚餐的空間印象，現場特別設置大型投影螢幕，讓球迷們能在國內外熱門賽事登場時，與親朋好友齊聚一堂熱血歡呼。路易莎集團董事長黃銘賢指出，近年消費者對餐飲的需求已從單純用餐延伸至社交與休閒娛樂，因此特別導入餐酒館概念，希望提供大家下班後能夠放鬆自在的場景。店內嚴選來自美國、比利時、德國、日本與英國等世界各地超過100款微醺飲品，包含清爽拉格、濃郁艾爾、IPA及水果風味啤酒，不論搭配香煎牛排、多汁漢堡還是現炸拼盤，都能找到最對味的微醺體驗。

▲香氣四溢的6盎司烤牛肉串搭配鮮豔時蔬菜串，每串只需330元即可輕鬆享用。 圖／傑克兄弟牛排提供；窩客島編輯李維唐整理



台中平價牛排與豐富菜單！商業午餐240元起享自助吧吃到飽

秉持集團精品平價的精神，門市提供超狂CP值的美味選擇。商業午餐僅需240元起即可享用義大利麵、紅酒燉牛肉、燉飯與漢堡套餐，經典的6盎司片燒嫩肩牛排套餐也只要440元，並直接免費贈送自助沙拉吧，包含各式湯品、現烘麵包與路易莎咖啡都能無限續加。消費方式更是極具吸引力，平日早午餐只需加價49元，晚餐與週末加價99元，就能享有自助沙拉吧無限續盤。餐點陣容更加入經典大拼盤、美式炸物、淡菜海鮮桶與德式豬腳，其中6盎司烤牛肉串只要330元，加上主廚首推的帕馬火腿無花果現烤披薩，鹹香火腿搭配香甜無花果與濃郁起司，徹底征服饕客的味蕾。

▲質感木作風格的自助沙拉吧區域，提供湯品、現烤麵包與路易莎精品咖啡無限續加。 圖／傑克兄弟牛排提供；窩客島編輯李維唐整理

路易莎版圖拓展全台！多元品牌策略打造全方位餐飲生活圈

從一杯精品咖啡出發，路易莎集團持續透過多品牌策略拓展餐飲生態圈，展現創新餐飲體驗的經營策略。除了傑克兄弟牛排全台4間門市（台北信義店、台中公益店、高雄愛河店與台中逢甲店）之外，旗下還擁有青焰炭火熟成牛排5間、初泰Pikul 2間、Selfroom Workoutplace 1間、玖仰茶食文化8間、丹生炊事2間、SUN BERNO光焙若蔬食3間、Louisa Bakery 1間、白霧時光White Mist 3間以及隱岳閣港式料理1間，逐步拓展版圖並提供消費者更具生活風格的餐飲選擇。

▲多款現烤風味披薩、德式豬腳與串燒料理一應俱全，滿足饕客多元的餐飲需求。 圖／傑克兄弟牛排提供；窩客島編輯李維唐整理







傑克兄弟牛排逢甲門市開幕早午餐與自助吧超值加價購

活動時間： 門市營運期間平日與週末全時段（依門市營業時間為準）

活動內容：

平日早午餐時間消費加價49元，即可享用自助沙拉吧無限續盤

晚餐時間與週末全天消費加價99元，即可享用自助沙拉吧無限續盤

點購商業午餐240元起（含義大利麵、燉飯、漢堡等套餐）或440元6盎司片燒嫩肩牛排套餐，即可免費享用自助沙拉吧（含湯品、現烤麵包與路易莎咖啡無限續加）

傑克兄弟牛排 GRILL & BAR 台中逢甲門市

餐廳地址：臺中市西屯區西屯路二段275-2號B1

訂位電話：04-27071568

訂位連結：https://inline.app/booking/-NKT8ZO7r37zBhvySy56:inline-live-3/-OwWNtCow1ZreNKsibhP