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奶茶控別錯過！beard papa’s迷客夏聯名，娜杯紅茶拿鐵泡芙、QQ麻糬派限量吃。

甜點新品beard papa’s泡芙新品
2026-07-13 16:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:beard papa’s
編輯 鄭雅之

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beard papa’s與迷客夏強強聯手！全新口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」完美復刻經典手搖飲。。編輯 鄭雅之 表示：奶茶控七月也太幸福了吧！

泡芙控、奶茶控吃新甜點！日系泡芙beard papa’s與人氣手搖飲迷客夏聯名合作，在7月推出強大新品，特別帶來全新口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，把經典茶飲變身美味泡芙，還有夏日必吃的限定水果口味，多款人氣派皮也限時回歸，更推出限量的實用周邊商品與加料好康。這場夏季限定的夢幻甜點盛宴，絕對是手搖飲迷與甜點控不能錯過的甜點首選。

▲下午茶控必吃，beard papa’s、迷客夏限定款「娜杯紅茶拿鐵泡芙」甜度適中且柔和不苦澀。
▲下午茶控必吃，beard papa’s、迷客夏限定款「娜杯紅茶拿鐵泡芙」甜度適中且柔和不苦澀。
▲芒果控趕快衝一波，有著熱帶鮮明香氣的「芒果乳酪泡芙」僅限7月於限定門市販售，每日數量有限。
▲芒果控趕快衝一波，有著熱帶鮮明香氣的「芒果乳酪泡芙」僅限7月於限定門市販售，每日數量有限。

手搖飲控必吃娜杯紅茶拿鐵泡芙

本次最受矚目的就是聯名款「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，特別選用帶有焦糖木質香氣的斯里蘭卡盧哈娜紅茶茶葉，與細緻鮮奶油均勻調和，完美復刻經典手搖飲的風味，入口能品嚐到深邃沉穩的茶香與柔滑乳香交織，甜度適中不苦澀，最後在嘴裡留下淡雅茶韻，每一口都充滿層次感。

▲特選斯里蘭卡盧哈娜產區茶葉與鮮奶油調和，濃郁的「娜杯紅茶拿鐵泡芙」內餡彷彿讓人真的喝了一杯手搖飲。
▲特選斯里蘭卡盧哈娜產區茶葉與鮮奶油調和，濃郁的「娜杯紅茶拿鐵泡芙」內餡彷彿讓人真的喝了一杯手搖飲。

水果控推薦限定芒果乳酪泡芙

除了茶香泡芙之外，盛產季節絕對少不了清爽的水果系甜點，限定門市販售的「芒果乳酪泡芙」，以濃郁芒果醬搭配芒果果粒，入口就能感受到鮮明的熱帶果香，再融合卡士達與起士乳酪的輕盈奶香，堆疊出圓潤飽滿的滋味，甜而不膩的清新尾韻，彷彿把夏日的微風吃進嘴裡。

▲夏天必吃的水果系甜點「芒果乳酪泡芙」限時登場，以濃郁芒果醬搭配芒果果粒，微風般的滋味非常消暑。
▲夏天必吃的水果系甜點「芒果乳酪泡芙」限時登場，以濃郁芒果醬搭配芒果果粒，微風般的滋味非常消暑。

超人氣QQ麻糬派與迷你可頌回歸

深受粉絲喜愛的「QQ麻糬派」也在這個月限量回歸，千層派皮包裹著軟嫩麻糬，打造外酥內Q的雙重咀嚼感，雙連概念店更獨家推出精巧的「迷你可頌三入組」，還有手工沾上麥芽糖烘烤的「脆糖耶克」，咬下時發出療癒的清脆聲響，多種特製派皮都能自由搭配限定內餡，滿足各種挑剔的味蕾。

▲千層派皮包裹著軟嫩麻糬，搭配季節限定的「芒果乳酪泡芙」內餡，為日常帶來滿滿的幸福感。
▲千層派皮包裹著軟嫩麻糬，搭配季節限定的「芒果乳酪泡芙」內餡，為日常帶來滿滿的幸福感。
▲超人氣「QQ麻糬派」包入飽滿的「娜杯紅茶拿鐵泡芙」內餡，外酥內Q的雙重口感，一口咬下超級滿足。
▲超人氣「QQ麻糬派」包入飽滿的「娜杯紅茶拿鐵泡芙」內餡，外酥內Q的雙重口感，一口咬下超級滿足。

限量迷客夏加料券與造型磁鐵加價購

好康活動同步開跑，只要在全台門市購買2顆聯名「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，就能獲得限量的「迷客夏卡士達奶酪加料券」，把美味延續到手搖飲中，另外在7月15日前，單筆消費滿199元，還可以利用99元加價購第二波超萌的「PAPA造型磁鐵泡芙款」，數量有限，想要搜集的粉絲記得趕快衝一波。

▲菠蘿泡芙派皮點綴著滿滿的餅乾脆皮，與帶有焦糖木質香氣的「娜杯紅茶拿鐵泡芙」內餡交織出驚豔滋味。
▲菠蘿泡芙派皮點綴著滿滿的餅乾脆皮，與帶有焦糖木質香氣的「娜杯紅茶拿鐵泡芙」內餡交織出驚豔滋味。


beard papa’s、迷客夏7月限定新品

  • 娜杯紅茶拿鐵泡芙，售價85元起，7月1日至7月31日全台門市販售。
  • 芒果乳酪泡芙，售價85元起，7月1日至7月31日限定門市販售。
  • 脆糖耶克，售價85元起，7月1日至7月31日全台門市販售。
  • QQ麻糬派，售價90元起，7月1日至7月31日限定門市販售.
  • 迷你可頌三入組，售價140元起，7月1日至7月31日雙連概念店販售。
  • 加碼好康，7月1日起購買聯名系列泡芙2顆，贈送迷客夏卡士達奶酪加料券1張，送完為止。
  • 限量周邊，7月1日至7月15日單筆消費滿199元，可以99元加價購PAPA造型磁鐵泡芙款。

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