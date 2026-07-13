奶茶控別錯過！beard papa’s迷客夏聯名，娜杯紅茶拿鐵泡芙、QQ麻糬派限量吃。

beard papa’s與迷客夏強強聯手！全新口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」完美復刻經典手搖飲。。編輯 鄭雅之 表示：奶茶控七月也太幸福了吧！
泡芙控、奶茶控吃新甜點！日系泡芙beard papa’s與人氣手搖飲迷客夏聯名合作，在7月推出強大新品，特別帶來全新口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，把經典茶飲變身美味泡芙，還有夏日必吃的限定水果口味，多款人氣派皮也限時回歸，更推出限量的實用周邊商品與加料好康。這場夏季限定的夢幻甜點盛宴，絕對是手搖飲迷與甜點控不能錯過的甜點首選。
手搖飲控必吃娜杯紅茶拿鐵泡芙
本次最受矚目的就是聯名款「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，特別選用帶有焦糖木質香氣的斯里蘭卡盧哈娜紅茶茶葉，與細緻鮮奶油均勻調和，完美復刻經典手搖飲的風味，入口能品嚐到深邃沉穩的茶香與柔滑乳香交織，甜度適中不苦澀，最後在嘴裡留下淡雅茶韻，每一口都充滿層次感。
水果控推薦限定芒果乳酪泡芙
除了茶香泡芙之外，盛產季節絕對少不了清爽的水果系甜點，限定門市販售的「芒果乳酪泡芙」，以濃郁芒果醬搭配芒果果粒，入口就能感受到鮮明的熱帶果香，再融合卡士達與起士乳酪的輕盈奶香，堆疊出圓潤飽滿的滋味，甜而不膩的清新尾韻，彷彿把夏日的微風吃進嘴裡。
超人氣QQ麻糬派與迷你可頌回歸
深受粉絲喜愛的「QQ麻糬派」也在這個月限量回歸，千層派皮包裹著軟嫩麻糬，打造外酥內Q的雙重咀嚼感，雙連概念店更獨家推出精巧的「迷你可頌三入組」，還有手工沾上麥芽糖烘烤的「脆糖耶克」，咬下時發出療癒的清脆聲響，多種特製派皮都能自由搭配限定內餡，滿足各種挑剔的味蕾。
限量迷客夏加料券與造型磁鐵加價購
好康活動同步開跑，只要在全台門市購買2顆聯名「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，就能獲得限量的「迷客夏卡士達奶酪加料券」，把美味延續到手搖飲中，另外在7月15日前，單筆消費滿199元，還可以利用99元加價購第二波超萌的「PAPA造型磁鐵泡芙款」，數量有限，想要搜集的粉絲記得趕快衝一波。
beard papa’s、迷客夏7月限定新品
- 娜杯紅茶拿鐵泡芙，售價85元起，7月1日至7月31日全台門市販售。
- 芒果乳酪泡芙，售價85元起，7月1日至7月31日限定門市販售。
- 脆糖耶克，售價85元起，7月1日至7月31日全台門市販售。
- QQ麻糬派，售價90元起，7月1日至7月31日限定門市販售.
- 迷你可頌三入組，售價140元起，7月1日至7月31日雙連概念店販售。
- 加碼好康，7月1日起購買聯名系列泡芙2顆，贈送迷客夏卡士達奶酪加料券1張，送完為止。
- 限量周邊，7月1日至7月15日單筆消費滿199元，可以99元加價購PAPA造型磁鐵泡芙款。
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