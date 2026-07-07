瑪利歐控吃冰消暑！31冰淇淋Ｘ超級瑪利歐聯名，吃冰送奇可湯匙吊飾。

編輯 鄭雅之 表示，台灣31冰淇淋聯名超級瑪利歐兄弟系列，不僅用星星糖與雪酪精準還原遊戲世界觀，買冰就送湯匙吊飾和環保袋的超狂回饋，瑪利歐鐵粉一定要收。

炎炎夏日最期待的夢幻聯名強勢來襲，31冰淇淋為了慶祝超級瑪利歐兄弟系列邁入40週年，特別在2026年7月推出為期一個月的超級瑪利歐銀河限定活動，這次不僅有全新研發的奇幻新口味，消費者只要購買限定款雙球杯、澎湃聖代或精緻點心組，就能直接獲贈超萌的奇可湯匙吊飾與羅潔塔繪本環保購物袋等限量周邊，大方回饋讓全台粉絲全部熱血沸騰。



▲31冰淇淋推超級瑪利歐銀河單球聖代，隨機附贈瑪利歐插卡、貼紙紙套還可撕下收藏。(圖片來源：京站FB粉絲團)

▲瑪利歐控瘋搶的31冰淇淋聯名周邊，包含耀西與碧姬公主的極限量聯名雙球杯，隨杯贈送奇可湯匙吊飾的羅潔塔特製雙球杯，以及紙套貼紙可收藏的超級瑪利歐銀河單球聖代。(圖片來源：京站FB粉絲圖)





夢幻新品棉花糖水果銀河

這次主打的棉花糖水果銀河新品，把浪漫的星空世界完美融入甜點中，深藍色的棉花糖冰淇淋甜而不膩，搭配天藍色微鹹的鹽味荔枝雪酪，再加上白色酸甜洋梨雪酪點綴，最後撒上特製的力量星星造型糖果，三種風味在口中交織出充滿驚喜的奇幻滋味，讓人忍不住一口接一口，是視覺與味覺的雙重饗宴。



▲31冰淇淋全新研發的棉花糖水果銀河口味，用三種浪漫色彩勾勒星空，特別加入全新研發的力量星星造型糖果，口感絕妙。





羅潔塔雙球杯送奇可湯匙吊飾

滿足粉絲收藏慾望的限定杯款同步登場，經典的雙球杯印上耀西與碧姬公主等知名角色，讓吃冰變得更有儀式感，而羅潔塔特製雙球杯更是誠意十足，特別附贈精緻的皇冠插卡，還加碼送出造型圓滾滾的奇可湯匙吊飾，這款吊飾配有矽膠圈與金屬扣環，可以自由掛在拉鍊或包包上，絕對是粉絲瘋搶的夢幻逸品。



▲羅潔塔特製雙球杯可任選兩款冰淇淋口味，獲得羅潔塔皇冠插卡，還加碼贈送超萌的奇可限定湯匙吊飾。(圖片來源：京站FB粉絲團)





澎湃升級4色調色盤蛋糕

生日派對的目光焦點非冰淇淋蛋糕莫屬，這次推出的4色調色盤冰淇淋蛋糕，主打份量有感升級25%，整體高度拉高到6公分，巧克力牌與配飾可以看到瑪利歐、庫巴等大家熟悉的角色身影，熱鬧的視覺效果非常吸睛，搭配加入力量星星糖果的豐富內餡，讓大人小孩都能吃得滿足，全台限量販售一定要手刀快搶。



▲超級瑪利歐兄弟系列40週年限定蛋糕，這款超級瑪利歐銀河4色調色盤冰淇淋蛋糕高度拉高至6公分，擺滿庫巴與耀西巧克力牌。

▲聚會首選的甜點銀河組，外盒印上華麗冒險舞台，可任選8球口味，還附贈折疊後直接變成羅潔塔繪本造型的原創環保購物袋。





31冰淇淋Ｘ超級瑪利歐兄弟聯名

活動期間：即日起至2026年7月31日

聯名品項：

超級瑪利歐棉花糖水果銀河：標準單球 95元

超級瑪利歐銀河雙球杯：小雙球 120元、數量有限、杯款依現場供應為準

羅潔塔特製雙球杯：小雙球 175元、附贈奇可限定湯匙吊飾

超級瑪利歐銀河單球聖代：每杯 120元、附隨機插卡1款與貼紙紙套

甜點銀河組（8入）：小球 680元、標準球 780元、附贈原創環保購物袋

超級瑪利歐銀河4色調色盤冰淇淋蛋糕：每座 1390元、進口商品數量有限、售完為止





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