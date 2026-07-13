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等不及送人搶先吃！郭元益160週年限定「時味。島嶼 Taste of Time」，中秋送禮搶先預習。

郭元益中秋節月餅禮盒
2026-07-13 19:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:郭元益
編輯 張人尹

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郭元益160週年推出「時味。島嶼 Taste of Time」中秋禮盒，集結京饌玉露酥與多款經典糕餅。編輯張人尹表示，今年中秋送禮兼具設計美學與台灣糕餅文化特色。

等不及送人，自己先買來吃！迎接品牌160週年，郭元益推出限定伴手禮「時味。島嶼 Taste of Time」，以台灣糕餅文化結合設計、美學與文字創作，打造兼具收藏價值與送禮心意的中秋禮盒，讓粉絲們中秋送禮搶先預習。此次邀請設計師顏伯駿操刀，並集結多位橫跨文學、飲食、影像與音樂領域創作者，共同書寫屬於台灣的飲食記憶。

▲郭元益推出160週年限定「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒，結合設計與台灣糕餅文化，打造中秋送禮新選擇。
▲郭元益推出160週年限定「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒，結合設計與台灣糕餅文化，打造中秋送禮新選擇。
▲郭元益攜手設計師與多位創作者，以品牌小誌結合糕餅禮盒，呈現百年品牌的人文故事。
▲郭元益攜手設計師與多位創作者，以品牌小誌結合糕餅禮盒，呈現百年品牌的人文故事。


「時味。島嶼 Taste of Time」主打京饌玉露酥

這次郭元益「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒最大亮點，就是全新「京饌玉露酥」。外層酥皮選用日本煉瓦小麥粉與荷蘭發酵奶油製作，以獨家酥與皮1比1比例呈現細膩層次。內餡則使用高雄9號烏豆沙加入台灣紅茶茶湯，再搭配經紅茶琴酒悶蒸的紅土蛋黃，以及國產豬後腿肉絲，讓經典鹹甜口味融入淡雅茶香，打造清爽不膩的現代漢餅風味。
▲郭元益全新京饌玉露酥融合紅茶、蛋黃與國產豬肉絲，打造層次豐富的現代漢餅風味。
▲郭元益全新京饌玉露酥融合紅茶、蛋黃與國產豬肉絲，打造層次豐富的現代漢餅風味。


多款經典糕餅入盒　雙層設計更具收藏感

除了京饌玉露酥外，禮盒還收錄迷你鳳梨椰果餅、芝核香蛋酥，以及頂級蛋黃酥、鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅、包種茶酥餅、綜合堅果塔、巧克力餡可可酥等多款糕點。整體採雙層禮盒設計，以時光藍為主色，封面運用梅花圖樣搭配燙金與特殊印刷工藝，展現百年品牌與台灣文化意象。即日起至秋節期間限定販售，還有機會獲得限量品牌小誌。
▲郭元益「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒售價1680元，秋節限定販售並贈限量品牌小誌。
▲郭元益「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒售價1680元，秋節限定販售並贈限量品牌小誌。


郭建偉盼延續台灣糕餅文化　拓展更多送禮場景

郭元益副總經理郭建偉表示，品牌近10年持續融合東西方口味與台灣設計，希望讓伴手禮兼具創新風味與文化價值，並透過門市試吃、現烤服務等方式，拓展平日送禮與日常享用需求。今年160週年選擇以京饌玉露酥等台式大餅作為主角，從口味、餅型到禮盒設計全面升級，期待透過現代設計語言，讓更多粉絲重新認識台灣糕餅文化，也讓這份珍貴的飲食記憶持續傳承。
▲郭元益雙層禮盒集結9款糕餅，搭配時光藍包裝與梅花設計，提升收藏與送禮質感。
▲郭元益雙層禮盒集結9款糕餅，搭配時光藍包裝與梅花設計，提升收藏與送禮質感。
▲郭元益表示，160週年禮盒希望透過設計與糕餅，讓更多粉絲感受台灣飲食文化魅力。
▲郭元益表示，160週年禮盒希望透過設計與糕餅，讓更多粉絲感受台灣飲食文化魅力。


郭元益「時味。島嶼 Taste of Time」禮盒販售資訊

上市日期：2026年7月2日

禮盒販售地點：郭元益全台直營門市、糕餅博物館、郭元益官網

售價：1,680元/盒

禮盒內容

  • 上層：京饌玉露酥3入、鳳梨椰果餅3入、芝核香蛋酥3入。
  • 下層：頂級蛋黃酥1入、鳳梨奶黃酥1入、冰沙餡餅1入，巧克力餡可可酥1包、莓果酥餅1入、綜合堅果塔1入、包種茶酥餅1包、慕妮夾心-奶香1包、嘉蕾得-紅桑莓1包。

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