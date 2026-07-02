首爾3大韓式烤肉「囕盈豚」開到大巨蛋！金豬食堂勁敵8月插旗，炭烤豬頰肉必吃。

編輯 鄭雅之 表示，台北燒肉控終於等到首爾三大烤肉「囕盈豚」來台，預計8月插旗台北大巨蛋，其炭烤豬頸肉與獨家海鮮醬連許光漢都飛韓國朝聖。

首爾三大烤肉「囕盈豚」插旗台北大巨蛋！台北燒肉控等不及想吃了，在韓國首爾極具盛名且與「夢炭」以及「金豬食堂」並列為首爾三大烤肉名店之一的「囕盈豚」，正式宣布將在8月進駐台北大巨蛋1樓，這家擁有30年傳統歷史的炭火烤豬肉專賣店，這次由開展餐飲集團引進台灣，主打不用飛出國就能享受到正宗的韓式烤肉饗宴，讓看完球賽或演唱會的民眾都能就近朝聖。



▲韓國排隊名店「囕盈豚」將進駐台北大巨蛋1樓，讓人十分期待。(圖片來源：囕盈豚 IG)

▲將在8月登場的大巨蛋新店「囕盈豚」以獨特工法炭烤脆口豬頸肉，完美的燒烤色澤是無數饕客在首爾朝聖的美味關鍵。(圖片來源：囕盈豚 IG)





首爾三大烤肉「囕盈豚」插旗台北大巨蛋

這家店不只是當地人的排隊首選，甚至連許多韓星、甚至連許光漢都曾親自前往韓國朝盛，店內最引以為傲的美味關鍵，在於嚴選優質炭火進行燻烤，能把迷人的炭燒香氣與豐沛肉汁完美鎖在肉質裡，再搭配現場提供的精緻小菜與特製沾醬，尤其是那碗特有的靈魂海鮮醬，完美平衡了烤肉的油膩感，難怪能成為無數饕客與名人心中必去的殿堂級美味。但是在台北大巨蛋一樓是否能使用炭燒，還需看台灣法規規定。



▲「囕盈豚」提供豐富的精緻小菜與豐富配菜，讓饕客體驗正宗首爾排隊名店風味。(圖片來源：囕盈豚 IG)





顛覆傳統烤豬五花！脆口豬頸肉必點

有別於一般韓式烤肉店常見的肥厚五花肉，這裡反而是以極具嚼勁的豬頰肉與豬頸肉等特殊部位作為招牌，Q彈帶脆的獨特口感深受新世代年輕客層與都會上班族的喜愛，目前台北店規畫了80坪的寬敞空間與90個座位，街邊店的用餐氛圍非常適合好友聚會，雖然詳細菜單與價格仍在保密階段，但精湛的烤肉技術已通過韓國總部考核。



▲許光漢也愛的烤肉名店「囕盈豚」即將插旗大巨蛋，強大火力鎖住肉質精華，讓每一口豬頰肉都散發極致迷人的炭香。(圖片來源：囕盈豚 IG)





韓式烤肉 囕盈豚 台灣一號店

預計開幕：2026年8月正式營運

地點：台北大巨蛋1樓，空間占地80坪且規劃約90個客席座位





韓式烤肉 囕盈豚 台灣一號店亮點

首爾三大烤肉傳奇登台：與「夢炭」、「金豬食堂」並列首爾必吃三大烤肉名店，擁有30年傳統歷史，更是不折不扣的韓國排隊名店。

大巨蛋美食全新地標：台北一號店選址「台北大巨蛋1樓」，占地80坪且規劃90個客席座位，看球賽、演唱會散場續攤超便利。

男神許光漢低調朝聖：極具盛名的殿堂級美味吸粉無數，連巨星許光漢都曾親自造訪，是追星族與肉控必收的口袋名單。

顛覆傳統主打特殊部位：捨棄常見的肥厚五花肉，主打極具嚼勁、口感Q彈脆口的「豬頰肉」與「豬頸肉」（二層肉）。

極致炭香與靈魂海鮮醬：嚴選優質炭火燻烤完美鎖住豐沛肉汁，搭配店家獨創的招牌特製「海鮮醬」與豐富精緻小菜，鮮甜解膩。

原汁原味通過總部考核：台灣店團隊廚藝與服務皆已飛往韓國總部通過嚴格測試考核，預計8月隆重登場，完美還原道地風味。





台北新開店都要吃！

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