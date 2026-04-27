台中伴手禮推薦！曉翮流域 爆紅厚餡夾心系列，1 公分超紮實內餡誠意滿滿。





台中伴手禮「曉翮流域」以厚度逾一公分的「厚餡夾心」竄紅，主打減糖配方與純手工製作。從爆餡草莓到鹹甜巧克力開心果，紮實用料與質感包裝，是廣受好評的台中伴手禮。

台中伴手禮推薦！「曉翮流域」憑藉著極具辨識度的「厚餡夾心」在伴手禮界迅速竄紅。其中，最受討論的莫過於厚度超過 1 公分的紮實內餡，與酥脆餅皮構成鮮明對比，入口便能感受到真材實料的飽滿質感。在研發上，「曉翮流域」採用減糖配方，甜味層次豐富且不甜膩，並不時推出新產品，是老少咸宜的台中伴手禮選擇。

▲「曉翮流域」門市空間規劃得宜，加上專業服務，提升了選購的舒適度。(攝影：楊婷雅)

▲台中伴手禮「曉翮流域」以厚度逾一公分的「厚餡夾心」竄紅。（攝影：楊婷雅）

「曉翮流域」厚層夾心席捲台中伴手禮市場

鄰近中央公園的台中伴手禮品牌「曉翮流域」，深度連結台灣本土農業，嚴選霧峰香米、北港花生及大湖草莓等地方特產品，透過傳統手感工藝將食材原味轉化為精緻點心，成為下午茶的絕佳選擇；門市空間規劃得宜，加上專業服務，提升了選購伴手禮的舒適度；除了代表性的厚餡夾心系列之外，「曉翮流域」亦提供滿餡蛋捲、曲奇餅、方塊米果、及牛軋糖餅等產品，滿足多元需求。



▲草莓甜心內餡中大量添入草莓凍乾，並利用白巧克力的溫潤特質作為介質，將酥脆餅皮與飽滿凍乾緊密結合。（攝影：楊婷雅）

爆餡系「草莓甜心」，每口都能吃到草莓凍乾

「曉翮流域」的厚餡夾心用料亦展現了滿滿誠意。以「草莓甜心」為例，內餡中大量添入草莓凍乾，且為了確保口感的平衡與穩定，全程採純手工製作，並利用白巧克力的溫潤特質作為介質，將酥脆餅皮與飽滿凍乾緊密結合，工序雖繁瑣耗時，卻也成就了獨特的甜美滋味。



▲「草莓甜心」工序雖繁瑣耗時，卻也成就了獨特的甜美滋味。（攝影：楊婷雅）

成熟大人味「巧克力開心果」巧克力開心果夾心的鹹甜交織

「巧克力開心果」內餡採用深黑可可粉搭配 100% 純開心果醬，同時大方撒入堅果碎粒，透過不同層次的苦甜與鹹香交織出豐富味覺。深焙可可的微苦韻味與開心果圓潤的堅果氣息在口中完美融合，伴隨著輕薄酥脆的餅皮，碎粒的脆感更在咀嚼間增添了驚喜。



▲「巧克力開心果」內餡採用深黑可可粉搭配 100% 純開心果醬，並大方撒入堅果碎粒。（攝影：楊婷雅）

「曉翮流域」厚餡夾心系列包裝組合多元，滿足各式需求

此外，「曉翮流域」厚餡夾心推出兩款包裝，鐵盒系列尤其適合正式贈禮。若想一次嚐鮮，紙盒系列則提供了更靈活的選擇，包含集結全風味的 6 入綜合組，以及適合日常解饞的 3 入微型組，無論是送禮抑或個人點心都能輕鬆挑選；總之，誠意十足的厚實內餡、紮實用料與減糖配方，讓「曉翮流域」已成為台中伴手禮的人氣指標。

▲「曉翮流域」厚餡夾心系列包裝組合多元，滿足各式需求。（攝影：楊婷雅）

「曉翮流域」店家資訊

營業時間：10:00～18:00 (週日公休)

地點：台中市西屯區河南路二段91-2號

電話：04-23158097





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