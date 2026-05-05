SOMA霜淇淋免費吃！SOMA茶歐蕾霜淇淋快閃中山，24hrs快閃店加價購 限量免費吃。

SOMA冰淇淋回歸南西快閃店成為夏季話題，包含加價購、滿額贈、限量免費吃。編輯張人尹表示，濃郁系茶歐蕾霜淇淋必吃！

SOMA冰淇淋免費吃！飲料控必喝、必排的SOMA，期間限定「SOMA茶歐蕾冰淇淋」今年夏天重新回歸，只是這次沒有在原本門市販售，而是改以期間限定的形式、在內衣品牌24hrs快店限定登場。主打濃茶與乳香交織的霜淇淋，搭配多種入手機制，粉絲可以直接購買、加價購、甚至還有每天限量免費贈送活動，讓粉絲們通通衝中山站朝聖。



▲SOMA冰淇淋以期間限定形式回歸，茶歐蕾霜淇淋吸引粉絲夏天朝聖中山站。（攝影：張人尹）



▲SOMA冰淇淋提供購買、加價購與免費贈送機制，多元入手方式成為活動亮點。（攝影：張人尹）





茶歐蕾霜淇淋主打濃茶乳香層次

▲SOMA冰淇淋以茶歐蕾打造濃茶乳香霜淇淋，呈現熟悉飲品風味層次。（攝影：張人尹）

SOMA冰淇淋進駐24hrs快閃店登場

▲SOMA冰淇淋進駐24hrs南西誠品快閃店，期間限定供應吸引粉絲踩點。（攝影：張人尹）

多種入手方式含免費限量領取機制

▲SOMA冰淇淋可59元加價購或透過消費滿額贈取得，入手方式彈性多元。（攝影：張人尹）



▲SOMA冰淇淋提供購買、加價購與免費贈送機制，多元入手方式成為活動亮點。（攝影：張人尹）

24hrs x SOMA南西誠品快閃店 活動資訊

SOMA將品牌經典飲品「茶歐蕾」轉化為霜淇淋，強調濃茶與重乳的風味平衡，讓粉絲在吃冰時也能感受到熟悉的飲品風味。霜淇淋上再搭配烘烤日本玄米，增加穀物香氣與脆脆口感層次，打造出穀物系奶茶風味。這樣的搭配不僅延續品牌特色，也讓霜淇淋多了一點咀嚼與香氣變化，讓粉絲們夏天都要朝聖。這次SOMA冰淇淋選擇與24hrs合作，在南西誠品1F騎樓打造期間限定快閃店，活動時間從2026/5/1-2026/5/31，成為近期逛街順遊的熱門據點。粉絲只要經過就能看到霜淇淋現場供應，每杯售價100元，同時也能搭配24hrs品牌活動設計，以滿額贈、加價購的方式獲得。此外，在SOMA消費飲品也可獲得24hrs限定商品優惠小卡。這次SOMA冰淇淋的取得方式設計相當多元，在現場可以不限消費金額，直接以59元加價購入，或透滿額贈方式獲得，例如購買3件內衣可獲得1份，購買5件內衣則可拿到2份冰淇淋並加贈1件內衣。此外，平日在15:00開始還有每日限量20支免費贈送，需加入會員，5/10當天則於11:00起發送52支，送完為止，讓冰淇淋控揪團約吃冰。

地點： 南西誠品1F騎樓下

時間： 2026/5/1 - 2026/5/31





SOMA霜淇淋活動資訊

內衣搭配優惠

單購售價：100元/杯

買 3 件內衣， 送 SOMA 冰淇淋 1 份

買 5 件內衣，加贈 1 件內衣 + SOMA 冰淇淋 2 份

消費不限金額，享冰淇淋 $59 加購價

SOMA免費贈活動

平日15:00開始，限量送20支，送完為止(需加入會員)。5/10當天送52支冰淇淋，11:00開始送完為止