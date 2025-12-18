▲礁溪排隊小吃美食！吳記花生捲冰淇淋 50元銅板價、吃得到芋頭顆粒，柯氏蔥油餅一起吃。

宜蘭礁溪必吃美食「吳記花生捲冰淇淋」現刨香濃花生磚，搭配芋頭顆粒冰淇淋與全麥餅皮，銅板價開吃。快與柯氏蔥油餅一起排隊，解鎖最經典的礁溪標配美味。

在宜蘭礁溪繁忙的台九線礁溪路上，總能看到兩條長長的人龍：一條是排隊買「柯氏蔥油餅」，而緊鄰其側的另一條，則是為了那一捲香濃Q彈的「吳記花生捲冰淇淋」。這兩家店共同建構了礁溪最知名的美食地標，而吳記更以其對食材的堅持與純粹的古早味，成為遊客心中宜蘭代表性的甜點之首，來宜蘭礁溪走走不能沒吃到這家。



▲ 「吳記花生捲冰淇淋」現刨香濃花生磚，搭配芋頭顆粒冰淇淋與全麥餅皮，銅板價開吃 （攝影：蕭芷琳）

宜蘭礁溪必吃美食「吳記花生捲冰淇淋」現刨花生糖超香！

吳記最受矚目的關鍵在於巨大的「麥芽花生糖磚」。店員熟練地使用木刨刀，現刨出如雪花般金黃的花生酥，完美平衡了麥芽糖的甜與花生的油脂香。堅持現刨的工法，確保每一份冰淇淋都能包裹住最原始的酥脆感，避免受潮影響口感。不同於一般偏乾的潤餅皮，吳記選用帶有微微韌性與麵香的「全麥餅皮」，咀嚼時更能感受餅皮的甜味。



▲宜蘭礁溪必吃美食「吳記花生捲冰淇淋」每份只要50元就能開吃（攝影：蕭芷琳）

礁溪排隊美食「吳記花生捲冰淇淋」 香菜是重點！

此外，內餡「古早味芋頭冰」吃得到芋頭顆粒，入口即化，帶有淡淡的清香與奶韻，搭配香菜特有的香氣，解膩之餘更提昇了整體的風味層次。當然，店家也貼心地提供「不加香菜」的選項。結合香菜的點睛之筆與麥芽糖的顆粒，呈現出層次分明的台式甜品美學，在吃完蔥油餅後享用更顯清新滿足。



▲宜蘭礁溪必吃美食「吳記花生捲冰淇淋」店家也貼心地提供「不加香菜」的選項（攝影：蕭芷琳）

兩邊一起排！「柯氏蔥油餅、吳記花生捲冰淇淋」一起解鎖

雖然排隊人龍很長，不過店家動作迅速，即使人龍長度驚人，通常等候時間不會超過20分鐘。建議與同伴分工，一人排蔥油餅，一人排吳記，這是最有效率的「礁溪標配」吃法。下次來到礁溪，在泡完舒爽的溫泉後，不妨走一趟吳記，用這捲充滿溫度的甜點，為宜蘭之旅畫下完美的句點。



▲雖然排隊人龍很長，不過店家動作迅速，即使人龍長度驚人，通常等候時間不會超過20分鐘（攝影：蕭芷琳）

礁溪排隊小吃美食 吳記花生捲冰淇淋

地點：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：10:30–18:00；週二公休

