清邁主廚親傳！台南遠東香格里拉「泰北美食節」限時7天，道地咖哩雞雙脆麵必吃。

府城五月將迎來道地泰北風情，台南遠東香格里拉誠邀清邁名廚客座。資深編輯李維唐表示，這類跨國合作不僅提升了自助餐廳的料理深度，更讓泰北蘭納文化透過經典的咖哩雞雙脆麵，精準觸動食客的感官神經。

在府城的時光隧道裡，味蕾的旅行從未止步。2026年5月，台南遠東香格里拉飯店將異國情調注入古都，於10樓「遠東Café自助餐廳」展開一場跨越地理界線的味覺盛宴。自5月21日至5月27日，飯店特別策劃為期7天的「清邁直送･『泰』美味」主題饗宴。這場活動不僅僅是菜色的增添，更是由清邁香格里拉（Shangri-La Chiang Mai）姊妹飯店雙廚親自來台坐鎮，將最道地的泰北蘭納文化與經典街頭風味，原汁原味地搬上台南餐檯。

▲台南遠東香格里拉遠東Café透過期間限定的「清邁直送･『泰』美味」活動，為饕客帶來多元且道地的泰式餐飲感官體驗 。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



雙廚聯手展現泰北蘭納與現代美學精髓

本次客座陣容堪稱夢幻聯手，由擁有超過21年廚藝資歷的泰北料理專家姬達娜琳・吉猜（Chef Kednarin Kidchai）主廚領軍，她對香料的細膩堆疊與傳統工序有著近乎偏執的堅持。與之搭檔的則是曾在米其林2星餐廳歷練的莎西蓬・恩米（Chef Sasipong Ngernmee）主廚，她擅長運用現代餐飲美學，將質樸的傳統風味重新詮釋。兩位主廚一剛一柔，在傳承道地靈魂的同時，也賦予了料理精緻的視覺層次，讓台南食客在「遠東Café」就能體驗到既傳統又當代的泰國食藝巔峰。

▲「清邁直送･『泰』美味」主題饗宴集結了泰北咖哩雞雙脆麵、冬蔭功、鮮蝦炒河粉等多款代表性佳餚，展現泰式料理酸、辣、甜、香的風味層次 。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

必吃清邁經典泰北咖哩雞雙脆麵的感官體驗

在琳瑯滿目的餐檯中，最具傳奇色彩的當屬「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」。這道近年頻頻登上國際美食網站TasteAtlas推薦榜單的料理，是清邁文化的縮影。湯頭以香醇椰奶與特製咖哩醬熬製，溫潤中帶有辛香後勁。最令人驚艷的是其獨特的「雙脆」構造，將滑順的黃麵與金黃酥脆的炸麵結合，搭配燉煮至骨肉分離的雞腿肉，佐以酸菜與紅蔥頭提味，脆爽與濃稠交織的口感，每一口都重現了清邁古城的午後氛圍，是絕對不能錯過的必點項目。

▲清邁最具代表性的「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」，以椰奶咖哩湯底搭配滑順湯麵與炸至酥脆的麵條，口感層次極其豐富 。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



從綠咖哩到冬蔭功飽覽全泰國代表風味

除了核心的泰北風味，本次美食節更採「以泰北為引，以全泰為體」的策劃概念，收納了多款家喻戶曉的國民美食。包括色澤青翠、香氣優雅的「香檸雞肉綠咖哩」，利用多種新鮮草本植物細火慢熬，呈現南洋料理特有的辛香。此外，還有質地稠密且鹹甜適中的「帕能牛肉咖哩」，以及被譽為泰國國寶級湯品的「冬蔭功」。這些料理在雙廚的把關下，精確地在酸、辣、甜、香之間取得完美平衡，讓每一道經典菜色都展現出超越平時的深度。

▲「香檸雞肉綠咖哩（Gaeng Kiew Waan Gai）」使用多種新鮮辛香草本與椰奶細火熬煮，滋味辛香溫潤且濃厚入味 。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

爐火現烤與街頭鍋氣重現曼谷市集感

為了加強用餐時的畫面感與氛圍感，現場料理區特別強化了街頭感元素。廚師們在爐火前現烤「爐烤松阪豬」，高溫逼出迷人的油脂香氣，邊緣帶有微焦的酥脆感，咬下後則是彈牙多汁。另一頭的「沙嗲雞」與在大火中翻炒、充斥濃郁鍋氣的「泰式鮮蝦炒河粉（Pad Thai）」，則是不斷散發出誘人的辛香氣息。這些即時烹調的料理，讓餐廳內部瞬間變身為泰國充滿活力的街頭集市，將五感體驗推向極致。

▲以爐火烤出迷人焦香的「炭烤松阪豬（Kor Moo Yang）」，肉質Q彈多汁，搭配特製泰式沾醬更顯風味提升 。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



芒果椰漿糯米與泰式冰品譜寫清爽終章

精彩的餐飲體驗最終在熱帶果香中收尾。甜點餐檯提供了經典的「芒果椰漿糯米糕」，選用當季香甜芒果搭配Q彈糯米，淋上濃郁鹹甜的椰漿，口感溫潤。若想追求沁涼感，則有豐富配料的「椰奶冰品（Ruam Mit）」，以清新的椰香化解辛辣的餘韻，為這場為期7天的泰國味覺之旅劃下完美句點。除了期間限定的泰式料理，「遠東Café」同時保有中、日、義等多國美食區，為追求多元體驗的饕客提供了一站式的世界級餐饗選擇。

▲熱帶經典甜品「芒果椰漿糯米（Khao Niao Mamuang）」，以完熟芒果搭配Q彈糯米與香濃椰奶，完美總結辛香盛宴 。圖／台南遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理





清邁直送･「泰」美味 吃到飽主題饗宴

活動時間：2026年5月21日至5月27日

活動內容：

邀請清邁香格里拉雙主廚來台客座，推出泰北蘭納風味及經典泰式料理

限定菜色包含泰北咖哩雞雙脆麵、香檸雞肉綠咖哩、帕能牛肉咖哩、冬蔭功等

現場料理區提供爐烤松阪豬、沙嗲雞與現炒泰式鮮蝦炒河粉

甜點包含芒果椰漿糯米糕與椰奶冰品

優惠資訊：

每位1,180元起＋10%

另設有兒童專屬優惠

遠東Café自助餐廳

餐廳地址：台南市東區大學路西段89號10樓（台南遠東香格里拉）

訂位專線：（06）702-8856

官方網站：https://sltn.tw/rGd74