營多麵台灣品牌代言人隆重登場！捷運邂逅新生代男神抽美味ALL IN禮盒，消費滿額登錄發票還有機會獲得iPhone 17等大獎

新生代男神曾敬驊從出道代表作《返校》受到矚目，到《刻在你心底的名字》、《不良執念清除師》、《我家的事》、《如果我不曾見過太陽》等影視作品累積超高人氣，不只戲劇表現備受肯定，自然親和的形象更圈粉無數，這次擔任營多麵台灣品牌代言人，邀請大家一起感受「美味ALL IN營多麵」的獨特魅力！



▲新生代男神曾敬驊正式成為營多麵台灣品牌代言人，以「美味ALL IN營多麵」邀請大家一起感受營多麵方便、快速又充滿南洋香氣的迷人魅力。

營多麵特別邀請曾敬驊擔任台灣品牌代言人，不僅是肯定他在不同風格作品中展現的多變樣貌，完美傳遞出品牌對於美味的堅持與熱情，在生活中的每個時時刻刻陪伴消費者。無論是忙碌工作後想要快速補充能量，或是深夜熬夜追劇想配上一碗熱騰騰的拌炒麵解饞，都能用最輕鬆省時的方式讓極致美味上桌。

美味ALL IN，營多麵一吃上癮

說到營多麵，最讓人印象深刻的就是它簡單方便、風味鮮明又高CP值的魅力。無論是學生族、上班族，還是喜歡在家追劇、快速解決宵夜的人，營多麵都很適合成為常備美味。只需快煮3分鐘，瀝乾麵條並拌入獨立調料包，即刻可以享受一碗香氣滿滿的拌炒麵。獨立調料包設計，讓你能隨心調整濃淡、辣度；無需複雜料理技巧，就能快速享受充滿異國風情的飽足美味。



其中最具指標性的明星主力商品「營多拌炒麵」，更是無數吃貨心中的經典不敗款。它完美融合了經典甜醬油、辣椒醬、雞肉風味調料與提味的紅蔥酥，堆疊出多層次的迷人香氣，入口時微甜與微辣交織，呈現讓人一吃上癮的豐富滋味。更令人驚豔的是，麵條在烹煮後依然保有極致 Q 彈的口感，拌上獨門醬料後，每一口都能感受到醬汁完美包覆麵體的濃郁滋味，最後撒上酥脆的紅蔥酥點綴，光是聞到陣陣撲鼻的香氣便讓人垂涎三尺。今晚的宵夜首選，不妨就跟著代言人曾敬驊一起美味 ALL IN。



▲期間還有與男神同框活動，完成任務還能加碼抽營多麵限量ALL IN禮盒等多樣好禮

尋找男神身影，拍照打卡再加碼抽營多麵限量ALL IN禮盒

營多麵把男神魅力帶進台北捷運站，讓粉絲通勤或逛街時，都有機會與曾敬驊不期而遇。即日起至 2026 年 8 月 19 日止，只要在台北捷運中山站或西門站捕捉男神身影，並完成以下指定步驟，就有機會抽中特製的「美味 ALL IN 營多麵禮盒」：

1. 拍照捕捉： 拍下捷運站 LED 牆上的「曾敬驊 × 營多麵」照片或影片。

2. 社群分享： 將照片或影片上傳至個人的 Instagram 限時動態，並標註關鍵字「#美味ALLIN營多麵」且同時 @indomie.tw 官方帳號。

3. 留言告白： 前往官方指定活動貼文下方，留下創意告白「（請自由發揮填寫），給我男神同款營多麵」，即可獲得抽獎資格。



▲營多麵推出消費滿額抽獎活動，購買全系列中文版包裝單筆滿99元，並完成發票登錄，就有機會抽中iPhone 17、iPad、AirPods等好禮。

入手曾敬驊同款美味，滿額抽 iPhone 17 與豐富 3C 好禮

為了讓粉絲與大眾都能一同享受營多麵攜手曾敬驊帶來的「美味 ALL IN」狂歡，品牌這次大手筆推出超狂抽獎活動。只要購買營多麵全系列，單筆消費滿99元並完成發票登錄，就有機會抽中iPhone 17等多項好禮

◆ 活動時間： 即日起至 2026 年 10 月 31 日止

◆ 活動辦法： 凡購買營多麵全系列品項（中文版包裝），單筆消費滿 99 元並完成線上發票登錄，即可成功參加抽獎。

◆ 活動獎項： 本次活動獎品總價值高達新台幣 40 萬元！包含 iPhone 17、iPad、AirPods 等高達 500 個夢幻好禮，通通等著被帶回家。



登錄發票抽獎活動之得獎名單將於11月16日中午公布，手刀購買男神曾敬驊同款美味的同時，一定要記得完成發票登錄，才有機會成為帶走iPhone 17、iPad、AirPods等好禮的幸運得主！登錄發票抽獎: https://event2026.indomie.com.tw