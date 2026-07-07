卡比獸 皮卡丘證件套！必勝客寶可夢聯名再升級，證件套加價購 一公尺派對盒打卡必拍。

必勝客寶可夢第二彈活動再掀話題，卡比獸證件套、寶可夢卡牌特典卡包與限定周邊同步登場。編輯張人尹表示，粉絲可把握活動期間入手超萌寶可夢小物。

必勝客寶可夢聯名小物再加碼！必勝客這次攜手寶可夢，第一波周邊開賣後掀起收藏熱潮，這次第二波再加入卡比獸新角色，推出更多限定周邊與加碼活動。除了新增證件套商品，也擴大寶可夢卡牌特典卡包的贈送方式，還能透過一公尺派對盒體驗DIY拍照樂趣，搭配全台主題門市與打卡活動，讓寶可夢粉絲暑假揪團吃起來。



▲必勝客推出寶可夢第二彈聯名活動，加入更多限定周邊與收藏玩法，延續暑假話題熱度。



▲必勝客加碼推出卡牌特典、限定周邊及主題包裝，讓粉絲一次收藏多款寶可夢商品。

卡比獸皮卡丘證件套同步開賣

▲必勝客推出卡比獸、皮卡丘款證件套，指定套餐及一公尺派對盒皆可加購收藏。

這次必勝客Ｘ寶可能第二彈最大亮點就是全新推出「卡比獸、皮卡丘款證件套」。活動期間購買一公尺派對盒，可加購寶可夢證件套組，518元一次收藏卡比獸與皮卡丘兩款。除此之外，購買指定個人套餐、雙人套餐，也能以259元加購隨機款證件套一個，無論通勤、上班或上學都能帶著寶可夢一起出門，用卡比獸與皮卡丘陪伴粉絲日常。





卡牌特典卡包贈送方式再加碼

▲必勝客第二彈加碼擴大寶可夢卡牌特典卡包贈送方式，更多指定套餐都能獲得。

一公尺派對盒變身專屬拍照框

▲必勝客一公尺派對盒可DIY變身拍照框，搭配寶可夢角色創造專屬打卡畫面。

必勝客推出寶可夢周邊商品

除了限定證件套，這次必勝客也針對「寶可夢卡牌特典卡包」的贈送方式再加碼，有更多方式可以獲得卡包、讓粉絲們更容易收集。買指定大比薩、小比薩餐即可獲得1份特典卡包，購買指定優惠套餐則有機會一次獲得2份。卡牌共有皮卡丘、菊草葉、暖暖豬與小鋸鱷4款隨機贈送。同時指定個人套餐及雙人套餐還可加價299元收藏寶可夢兩用收納購物袋，搭配百變怪抱枕等周邊一起入手。除了收藏周邊，必勝客也把包裝變成拍照亮點，這次在「一公尺派對盒」印上多位寶可夢角色，還能DIY製作成專屬拍照框，讓粉絲拍出不同創意合照。全台15間指定門市同步換上寶可夢主題布置，光復餐廳店更有大型卡比獸迎接大家。官方Facebook也推出打卡抽百變怪抱枕活動，讓暑假聚餐增添更多互動與拍照樂趣。

販售期間：即日起至7/27，或售完為止

販售通路：必勝客全台門市、必勝客官網、PK APP

獲得方式：

寶可夢卡牌特典卡包獲得方式

購買小比薩餐，即可隨機獲得一份（套餐含2個小比薩+2份副食+飲料）

購買芝心系列比薩外帶買大送大，即可隨機獲得兩份（第一個比薩限芝心餅皮）

單點520元任一款指定口味大比薩，即可隨機獲得一份 （口味：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、韓風醬烤雪花牛、費城牛肉起司、鐵板雙牛、超濃五重起司、和風章魚燒，共9款）

購買火山系列比薩外帶買大送大，即可隨機獲得兩份 （第一個比薩限770元以上+火山起司芝心餅皮，第二個比薩限770元以下）

購買「Hot拼盤經典餐」，即可隨機獲得兩份（套餐含2個大比薩+1個指定拼盤）

購買「Hot拼盤樂享餐」，即可隨機獲得兩份（套餐含3個大比薩+1個指定拼盤）

（共四款設計：皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷）

寶可夢證件套獲得方式

購買「超值系列」個人套餐(含比薩、義大利麵、燉飯)，加購259元可獲得隨機一款

購買「手工義式薄比薩雙人餐/必勝雙人套餐」，加購259元可獲得隨機一款

購買「經典系列」個人比薩套餐，加購259元可獲得隨機一款

購買「私廚系列」個人套餐 (含比薩、手工義式薄比薩、義大利麵、燉飯、千層麵)，加購259元可獲得隨機一款

購買「一公尺派對盒」(2,199元起)，加購518元可獲得「寶可夢證件套組(卡比獸+皮卡丘款)」

（共兩款設計：卡比獸款、皮卡丘款）

兩用收納購物袋獲得方式

購買「超值系列」個人套餐(含比薩、義大利麵、燉飯)，加購299元可獲得隨機一款

購買「經典系列」個人比薩套餐，加購299元可獲得隨機一款

購買「私廚系列」個人套餐(含比薩、手工義式薄比薩、義大利麵、燉飯、千層麵)，加購299元可獲得隨機一款

購買「手工義式薄比薩雙人餐/必勝雙人套餐」，加購299元可獲得隨機一款

百變怪抱枕獲得方式

購買「一公尺派對盒」(2,199元起)，加購399元可獲得一個

（共兩款設計：皮卡丘款、噴火龍款）

實際販售品項、活動內容及供應情形，請以必勝客官網及PK APP公告為準。



