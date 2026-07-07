全家獵奇冰品！崇文嘉義涼麵變白醋涼麵雪糕，再宣布嘉義崇文涼麵進軍台中。

超商又有搞怪新品可以挑戰了！全家「崇文嘉義涼麵」一開賣就掀起話題，以加了白醋的特色涼麵為主打，讓許多在外地闖蕩的嘉義人開箱品嚐後，都紛紛表示：「這就是嘉義涼麵」成為一上架就秒殺的人氣餐點。這次獨家推出話題滿分的「白醋涼麵風味雪糕」，直接顛覆大家對冰品的傳統想像。
白醋涼麵雪糕全家開賣
這款和崇文嘉義涼麵聯名的「白醋涼麵風味雪糕」，其實是由百萬網紅千千的品牌水水灶咖攜手嘉義70年老店崇文錦魯麵共同研發，外層吃得到濃郁的麻醬花生與芝麻香氣，就像經典的古早味冰棒一樣誘人。最驚豔的是咬到中段會湧出嘉義白醋獨特的酸甜美乃滋風味，層次豐富的鹹甜滋味完美重現了道地嘉義涼麵的靈魂精髓。
傳承70年崇文嘉義涼麵7月底進駐台中
除了全台全家都能買到限定雪糕之外，老字號的崇文嘉義涼麵二代店也宣布要在7月中下旬首度跨縣市插旗台中。新店落腳在熱鬧的西區美村路一段152號，讓台中的老饕們不用特地奔波排隊，就能輕鬆品嚐到傳承數十年的消暑涼麵，勢必會在台中掀起一波全新的排隊美食打卡熱潮。
全家崇文嘉義涼麵 白醋涼麵風味雪糕
開賣日期：7月8日起，全台全家獨家販售
售價：49元
崇文嘉義涼麵台中美村 門市資訊開幕時間：7月中下旬正式開幕
地址：台中市西區美村路一段152號
營業時間：11:00-20:00
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