全家獵奇冰品！崇文嘉義涼麵變白醋涼麵雪糕，再宣布嘉義崇文涼麵進軍台中。

超商又有搞怪新品可以挑戰了！全家「崇文嘉義涼麵」一開賣就掀起話題，以加了白醋的特色涼麵為主打，讓許多在外地闖蕩的嘉義人開箱品嚐後，都紛紛表示：「這就是嘉義涼麵」成為一上架就秒殺的人氣餐點。這次獨家推出話題滿分的「白醋涼麵風味雪糕」，直接顛覆大家對冰品的傳統想像。



▲全家獨家開賣的「白醋涼麵風味雪糕」包裝十分吸睛，完美復刻老字號崇文嘉義涼麵的經典視覺，獵奇新冰品的鹹甜風味。

▲道地的崇文嘉義涼麵靈魂就在於寬麵條上淋滿醇厚麻醬與微酸微甜的特製白醋，傳承70年的南台灣正宗消暑滋味，現在不用跑嘉義也吃得到了。





白醋涼麵雪糕全家開賣

這款和崇文嘉義涼麵聯名的「白醋涼麵風味雪糕」，其實是由百萬網紅千千的品牌水水灶咖攜手嘉義70年老店崇文錦魯麵共同研發，外層吃得到濃郁的麻醬花生與芝麻香氣，就像經典的古早味冰棒一樣誘人。最驚豔的是咬到中段會湧出嘉義白醋獨特的酸甜美乃滋風味，層次豐富的鹹甜滋味完美重現了道地嘉義涼麵的靈魂精髓。



▲由百萬網紅千千的水水灶咖與崇文嘉義涼麵強勢聯名的「白醋涼麵風味雪糕」，將美乃滋與濃郁麻醬做成搞怪冰品，只有全家有賣。





傳承70年崇文嘉義涼麵7月底進駐台中

除了全台全家都能買到限定雪糕之外，老字號的崇文嘉義涼麵二代店也宣布要在7月中下旬首度跨縣市插旗台中。新店落腳在熱鬧的西區美村路一段152號，讓台中的老饕們不用特地奔波排隊，就能輕鬆品嚐到傳承數十年的消暑涼麵，勢必會在台中掀起一波全新的排隊美食打卡熱潮。



▲老字號崇文嘉義涼麵二代店在7月首度跨縣市插旗台中美村路，木質調與文青感的全新店面吸引許多台中老饕與吃貨關注。

全家崇文嘉義涼麵 白醋涼麵風味雪糕

開賣日期：7月8日起，全台全家獨家販售

售價：49元





崇文嘉義涼麵台中美村 門市資訊

超商新品推薦！

開幕時間：7月中下旬正式開幕地址：台中市西區美村路一段152號營業時間：11:00-20:00

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