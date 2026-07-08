全家7-11冰品大戰開打！Poki百吉聯名柯南變身雪糕、立頓奶茶流心楊枝甘露。

盛夏熱浪來襲，超商冰櫃再度成為聯名戰場。資深編輯李維唐表示，現代人吃冰不僅追求消暑，更看重視覺與互動的趣味性，Poki百吉聯名新品大玩盲盒與手搖流心，成功用衝擊性視覺引爆社群話題。
炎炎夏日的午後，走進轉角超商尋求一絲沁涼，是日常中最棒的享受。台灣在地走過50年的冰品品牌Poki百吉，在2026年盛夏再度顛覆大眾想像，攜手人氣動漫與知名飲品推出4款跨界聯名雪糕。不論是替經典的布丁雪糕，巧克脆皮雪糕，蘇打雪糕換上全新包裝，或是先前將沙士與棒棒冰創新結合推出的沙士棒棒冰，橘子棒棒冰，甚至升級推出的紅豆雙Q雪糕，孔雀餅乾雪糕，都展現了品牌的創新精神。這次新品將吃冰時光轉化為一場充滿趣味的感官盛宴，於7月8日正式在各大超商開賣，用豐富的口感陪伴大家度過精采的夏日。
Poki百吉名探偵柯南聯名變身雪糕超商販售口味真相
餐桌上的推理劇正在超商冰櫃裡悄悄上演，Poki百吉攜手名探偵柯南推出話題新品變身雪糕。這款雪糕引進盲盒概念，外觀均包裹著清爽的藍色系蘇打外衣。當你輕輕咬下一口，才會揭曉隱藏在內的真相。一款是經典冰沁蘇打雪糕，另一款則是包裹著白色香草優格冰淇淋的淇淋蘇打雪糕。這種外表看似相同，內在卻截然不同的味覺樂趣，讓人在品嚐的同時也像是在解謎。變身雪糕在7ELEVEN販售，每支價格為35元，非常適合喜歡驚喜的消費者前往尋寶。
全家冰品推薦Poki百吉謎之雪糕與立頓奶茶紅茶流心雪糕口感
除了神祕的藍色風暴，同樣在全家便利商店登場的還有充滿懸念的謎之雪糕，每支售價35元。這款雪糕以全然的黑色面貌示人，徹底隱藏了真實風味，今年帶著神祕感強勢回歸。當舌尖接觸到雪糕的那一刻，熟悉卻又帶著一絲陌生的滋味在口中緩慢釋放，每一口都是破解原貌的全新線索。讓人驚喜的是，兩款聯名雪糕的冰棒棍上還藏有不同角色圖案，等著粉絲逐一蒐集。全家也獨家引進了Poki百吉與立頓聯名的立頓奶茶紅茶流心雪糕，每支售價為40元。入口先是醇厚乳香與茶韻交織的奶茶香氣，隨後雪糕中心的清爽紅茶流心緩緩釋放，雙重茶香層次在舌尖完美交融，為茶系甜點愛好者帶來療癒的盛夏體會。
CoCo都可楊枝甘露雪糕全家限定販售手搖飲消暑冰品配料果肉
熱帶風情在最後一款聯名中展現得淋漓盡致，Poki百吉與CoCo都可再次攜手，將人氣手搖飲轉化為咀嚼感十足的楊枝甘露雪糕。這款雪糕在全家便利商店限定販售，每支價格為35元。研發團隊以濃郁芒果打造爽脆冰殼，一口咬下，熱帶果香的鮮甜瞬間在口中炸開。內餡則結合特調椰奶，並大氣地加入Q彈配料與葡萄柚果肉，豐富的咀嚼感讓人彷彿在品嚐一杯現做的手搖飲。
Poki百吉夏日冰品盛宴新品上市活動
活動時間：2026年7月8日上市開賣
活動內容：國民冰品品牌Poki百吉於盛夏推出4款跨界聯名雪糕，包含與名探偵柯南合作的變身雪糕與謎之雪糕，攜手立頓打造的立頓奶茶紅茶流心雪糕，以及與CoCo都可聯名推出的楊枝甘露雪糕，從盲盒開箱與解謎口味到茶香流心與果肉咀嚼感，為消費者帶來耳目一新的吃冰體驗。
- Poki百吉變身雪糕：7ELEVEN販售，售價35元。
- Poki百吉謎之雪糕：全家便利商店販售，售價35元。
- Poki立頓奶茶紅茶流心雪糕：全家便利商店獨家販售，售價40元。
- Poki百吉XCoCo都可楊枝甘露雪糕：全家便利商店限定販售，售價35元。
- 品牌官方網站：https://www.poki.com.tw/
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
除了這4款讓人耳目一新的聯名冰品，這裡還有更多精選的夏日點心推薦準備驚豔你的味蕾。
推薦閱讀：2026日本刨冰盛典！秒殺卡通聯名、潮流和洋折衷與職人極細雪花冰不藏私，一次大公開。
推薦閱讀：大苑子榴槤芒果冰沙超狂！只賣12天 限量3,500杯，芒果飲料兩杯88折喝到7月底。
推薦閱讀：全家獵奇冰品！崇文嘉義涼麵變白醋涼麵雪糕，再宣布嘉義崇文涼麵進軍台中。