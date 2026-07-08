全家7-11冰品大戰開打！Poki百吉聯名柯南變身雪糕、立頓奶茶流心楊枝甘露。

盛夏熱浪來襲，超商冰櫃再度成為聯名戰場。資深編輯李維唐表示，現代人吃冰不僅追求消暑，更看重視覺與互動的趣味性，Poki百吉聯名新品大玩盲盒與手搖流心，成功用衝擊性視覺引爆社群話題。

炎炎夏日的午後，走進轉角超商尋求一絲沁涼，是日常中最棒的享受。台灣在地走過50年的冰品品牌Poki百吉，在2026年盛夏再度顛覆大眾想像，攜手人氣動漫與知名飲品推出4款跨界聯名雪糕。不論是替經典的布丁雪糕，巧克脆皮雪糕，蘇打雪糕換上全新包裝，或是先前將沙士與棒棒冰創新結合推出的沙士棒棒冰，橘子棒棒冰，甚至升級推出的紅豆雙Q雪糕，孔雀餅乾雪糕，都展現了品牌的創新精神。這次新品將吃冰時光轉化為一場充滿趣味的感官盛宴，於7月8日正式在各大超商開賣，用豐富的口感陪伴大家度過精采的夏日。

▲Poki百吉攜手立頓推出立頓奶茶紅茶流心雪糕，將香濃奶茶風味完美化身為具有豐富雙重茶香層次的療癒系夏日冰品。圖／Poki百吉提供；窩客島編輯李維唐整理



Poki百吉名探偵柯南聯名變身雪糕超商販售口味真相

餐桌上的推理劇正在超商冰櫃裡悄悄上演，Poki百吉攜手名探偵柯南推出話題新品變身雪糕。這款雪糕引進盲盒概念，外觀均包裹著清爽的藍色系蘇打外衣。當你輕輕咬下一口，才會揭曉隱藏在內的真相。一款是經典冰沁蘇打雪糕，另一款則是包裹著白色香草優格冰淇淋的淇淋蘇打雪糕。這種外表看似相同，內在卻截然不同的味覺樂趣，讓人在品嚐的同時也像是在解謎。變身雪糕在7ELEVEN販售，每支價格為35元，非常適合喜歡驚喜的消費者前往尋寶。

▲Poki百吉名探偵柯南聯名系列強勢引爆超商話題，左圖為全然黑色面貌的謎之雪糕，右圖則為咬下前猜不出真相的藍色蘇打變身雪糕。圖／Poki百吉提供；窩客島編輯李維唐整理

全家冰品推薦Poki百吉謎之雪糕與立頓奶茶紅茶流心雪糕口感

除了神祕的藍色風暴，同樣在全家便利商店登場的還有充滿懸念的謎之雪糕，每支售價35元。這款雪糕以全然的黑色面貌示人，徹底隱藏了真實風味，今年帶著神祕感強勢回歸。當舌尖接觸到雪糕的那一刻，熟悉卻又帶著一絲陌生的滋味在口中緩慢釋放，每一口都是破解原貌的全新線索。讓人驚喜的是，兩款聯名雪糕的冰棒棍上還藏有不同角色圖案，等著粉絲逐一蒐集。全家也獨家引進了Poki百吉與立頓聯名的立頓奶茶紅茶流心雪糕，每支售價為40元。入口先是醇厚乳香與茶韻交織的奶茶香氣，隨後雪糕中心的清爽紅茶流心緩緩釋放，雙重茶香層次在舌尖完美交融，為茶系甜點愛好者帶來療癒的盛夏體會。

▲Poki百吉把人氣手搖飲與經典茶飲變成雪糕，立頓奶茶紅茶流心雪糕與CoCo楊枝甘露雪糕同時在全家便利商店限定販售。圖／Poki百吉提供；窩客島編輯李維唐整理



CoCo都可楊枝甘露雪糕全家限定販售手搖飲消暑冰品配料果肉

熱帶風情在最後一款聯名中展現得淋漓盡致，Poki百吉與CoCo都可再次攜手，將人氣手搖飲轉化為咀嚼感十足的楊枝甘露雪糕。這款雪糕在全家便利商店限定販售，每支價格為35元。研發團隊以濃郁芒果打造爽脆冰殼，一口咬下，熱帶果香的鮮甜瞬間在口中炸開。內餡則結合特調椰奶，並大氣地加入Q彈配料與葡萄柚果肉，豐富的咀嚼感讓人彷彿在品嚐一杯現做的手搖飲。

▲Poki百吉與CoCo都可再次聯名推出楊枝甘露雪糕，以濃郁芒果脆皮包裹特調椰奶，大氣加入葡萄柚果肉打造咀嚼感十足的消暑新品。圖／Poki百吉提供；窩客島編輯李維唐整理





Poki百吉夏日冰品盛宴新品上市活動

活動時間：2026年7月8日上市開賣

活動內容：國民冰品品牌Poki百吉於盛夏推出4款跨界聯名雪糕，包含與名探偵柯南合作的變身雪糕與謎之雪糕，攜手立頓打造的立頓奶茶紅茶流心雪糕，以及與CoCo都可聯名推出的楊枝甘露雪糕，從盲盒開箱與解謎口味到茶香流心與果肉咀嚼感，為消費者帶來耳目一新的吃冰體驗。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了這4款讓人耳目一新的聯名冰品，這裡還有更多精選的夏日點心推薦準備驚豔你的味蕾。

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