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台北天母美食推薦7選！天母最強雞腿魯肉飯 士東市場米粉湯，天母美食必吃清單。

台北美食天母美食士林美食天母啤酒節
2026-07-08 18:30文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

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台北天母美食推薦7選！必吃天母最強雞腿魯肉飯、士東市場米粉湯，編輯鄭亦庭表示：芋頭控必吃天母芋頭冰。

台北天母美食推薦7選必吃！2026天母啤酒節即將在7/18至7/19於天母運動公園登場，週末來朝聖最嗨夏日啤酒慶典，絕對要順路吃在地天母人激推的台北天母美食推薦清單，這次特別整理7間天母美食必吃清單，從天母排隊名店「圓環魯肉飯」、士東市場超人氣米粉湯，到天母在地必吃義式手作披薩、老字號韓式烤肉，以及夏季消暑必吃的療癒芋頭冰，來天母直接吃起來。

▲台北天母美食推薦7選！天母最強雞腿魯肉飯、士東市場米粉湯，天母美食必吃清單。
▲台北天母美食推薦7選！天母最強雞腿魯肉飯、士東市場米粉湯，天母美食必吃清單。
▲台北天母美食推薦7選！天母最強雞腿魯肉飯、士東市場米粉湯，天母美食必吃清單。
▲台北天母美食推薦7選！天母最強雞腿魯肉飯、士東市場米粉湯，天母美食必吃清單。

台北天母美食推薦：圓環魯肉飯、士東市場米粉湯、天東86牛肉麵

來台北天母必吃排隊名店「圓環魯肉飯」，以皮薄酥脆、肉嫩多汁的雞腿飯聞名，附上微甜魯肉飯、自選三樣菜，店內提供味噌大骨湯可以無限喝到飽，想朝聖台北天母人的士東市場，最推薦到137號攤米粉湯，搭配大骨熬煮、帶有油蔥與芹菜清香的古早味湯頭，以及Q彈粉腸、嘴邊肉，再加上自製辣醬整個超涮嘴； 而「天東86牛肉麵」招牌必點每天限量的爆筋牛肉麵，牛肉軟嫩入味，滷牛腱、各式涼拌小菜也是在地老饕必點。

圓環魯肉飯  位置資訊

地址：臺北市士林區忠誠里德行東路150號
電話：02-2834-3710
完整介紹由部落客「艾斯」於窩客島分享：天母最強雞腿飯！圓環魯肉飯 雞腿飯皮薄肉嫩多汁，排隊30分鐘也要吃。

士東市場米粉湯  位置資訊

地址：臺北市士林區蘭雅里士東路100號
電話：02-2834-1327
完整介紹由部落客「Ｍaggie」於窩客島分享：天母美食 士東市場米粉湯 米粉湯夠味 小菜好吃 冷冷的天來上一碗暖呼呼的米粉湯.暖心又暖胃

天東86牛肉麵  位置資訊

地址：臺北市士林區三玉里天母東路86號
電話：02-2873-4649
完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：台北市士林區[天母美食] 天東86牛肉麵-天母店 美食無間黎子東推薦 台北牛肉麵 #士林美食

▲台北天母美食推薦！圓環魯肉飯以皮薄酥脆、肉嫩多汁的雞腿飯聞名，並附上微甜魯肉飯、自選三樣菜。(攝影：部落客 艾斯)
▲台北天母美食推薦！圓環魯肉飯以皮薄酥脆、肉嫩多汁的雞腿飯聞名，並附上微甜魯肉飯、自選三樣菜。(攝影：部落客 艾斯)
▲台北天母美食推薦！士東市場米粉湯頭湯以大骨熬煮，帶有油蔥與芹菜清香。(攝影：部落客 Ｍaggie)
▲台北天母美食推薦！士東市場米粉湯頭湯以大骨熬煮，帶有油蔥與芹菜清香。(攝影：部落客 Ｍaggie)

台北天母美食推薦：濟州館韓式烤肉、Pino Pizzeria Ristorante

天母美食老店「濟州館韓式烤肉」，連韓星也常造訪，主打罕見的水果醃漬銅盤烤肉，由專人代烤豬五花，也有海鮮煎餅、石鍋拌飯、春川炒雞、人蔘雞等韓式料理，而且營業至深夜、提供寵物友善包廂，是天母宵夜韓式料理首選；而天母SOGO對面的「Pino Pizzeria」主打正統義大利薄軟披薩，搭配號稱天母最好吃的爆汁炸雞，還有無限供應的飲料、冰淇淋，是聚餐必收的天母義式餐廳。

濟州館韓式烤肉  位置資訊

地址：臺北市士林區中山北路六段299號1樓
電話：02-2832-8886
完整介紹由部落客「巧莉的世界流浪筆記」於窩客島分享：濟州館韓式烤肉｜天母20年人氣韓式料理老店，台北宵夜推薦銅盤烤肉小酒館！

Pino Pizzeria Ristorante  位置資訊

地址：臺北市士林區中山北路六段140號
電話：0905-816-162
完整介紹由部落客「北極熊x迷你竹」於窩客島分享：台北市士林區台北天母美食推薦|Pino Pizzeria Ristorante義式披薩&大爆汁的天母最好吃炸雞
▲台北天母美食推薦！濟州館韓式烤肉開到深夜，主打罕見的水果醃漬銅盤烤肉。(攝影：部落客 巧莉的世界流浪筆記)
▲台北天母美食推薦！濟州館韓式烤肉開到深夜，主打罕見的水果醃漬銅盤烤肉。(攝影：部落客 巧莉的世界流浪筆記)
▲台北天母美食推薦！Pino Pizzeria Ristorante主打正統義大利薄軟披薩，推薦必點爆汁炸雞。(攝影：部落客 北極熊x迷你竹)
▲台北天母美食推薦！Pino Pizzeria Ristorante主打正統義大利薄軟披薩，推薦必點爆汁炸雞。(攝影：部落客 北極熊x迷你竹)

台北天母美食推薦：愜意 Pleasant Café、芋芋苑

天母咖啡廳「愜意咖啡館」營造出溫馨鄉村風格，推薦招牌丹麥吐司蛋沙拉、核桃戚風蛋糕，店內還販售寵物鮮食，可以帶毛小孩一起來吃下午茶，而天母甜點「芋芋苑」堅持手作天然，招牌「芋頭紅豆冰」選用大甲農會直送芋頭，能一次享受芋頭塊、芋球與芋泥三種層次，搭配花生燒麻糬，是芋頭控絕不可錯過的天母消暑冰店。

愜意 Pleasant Café  位置資訊

地址：臺北市士林區天玉里天玉街38巷18弄22號1樓
電話：02-2874-9460
完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.天母】愜意咖啡館。寵物友善咖啡廳。推丹麥吐司&生巧克力&戚風蛋糕&黑糖珍奶

芋芋苑  位置資訊

地址：臺北市士林區三玉里士東路200巷78號
電話：02-2838-3563
完整介紹由部落客「寶寶❤️放電」於窩客島分享：士林天母冰品甜湯【芋芋苑】芋頭控們快看！
▲台北天母美食推薦！愜意 Pleasant Café店內還販售寵物鮮食，可以帶毛小孩一起來吃下午茶。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)
▲台北天母美食推薦！愜意 Pleasant Café店內還販售寵物鮮食，可以帶毛小孩一起來吃下午茶。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)
▲台北天母美食推薦！芋芋苑招牌「芋頭紅豆冰」選用大甲農會直送芋頭，芋頭塊、芋球、芋泥一次吃。(攝影：部落客 寶寶❤️放電)
▲台北天母美食推薦！芋芋苑招牌「芋頭紅豆冰」選用大甲農會直送芋頭，芋頭塊、芋球、芋泥一次吃。(攝影：部落客 寶寶❤️放電)

台北美食、台北咖啡廳推薦清單

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更多 台北天母美食 照片：

▲台北天母美食推薦！天東86牛肉麵招牌爆筋牛肉麵，每天限量必點。(攝影：部落客 蛋寶趴趴go)
▲台北天母美食推薦！天東86牛肉麵招牌爆筋牛肉麵，每天限量必點。(攝影：部落客 蛋寶趴趴go)
▲台北天母美食推薦！濟州館韓式烤肉開到深夜，主打罕見的水果醃漬銅盤烤肉。(攝影：部落客 巧莉的世界流浪筆記)
▲台北天母美食推薦！濟州館韓式烤肉開到深夜，主打罕見的水果醃漬銅盤烤肉。(攝影：部落客 巧莉的世界流浪筆記)
▲台北天母美食推薦！Pino Pizzeria Ristorante主打正統義大利薄軟披薩，推薦必點爆汁炸雞。(攝影：部落客 北極熊x迷你竹)
▲台北天母美食推薦！Pino Pizzeria Ristorante主打正統義大利薄軟披薩，推薦必點爆汁炸雞。(攝影：部落客 北極熊x迷你竹)
▲台北天母美食推薦！愜意 Pleasant Café店內還販售寵物鮮食，可以帶毛小孩一起來吃下午茶。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)
▲台北天母美食推薦！愜意 Pleasant Café店內還販售寵物鮮食，可以帶毛小孩一起來吃下午茶。(攝影：部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣)

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圓環魯肉飯

台北市士林區行東150號
4.5

士東市場137號米粉湯

台北市士林區士東路100號
4.5

天東86牛肉麵-天母總店(天母東路86號)

02-28734649
台北市士林區天母東路86號
4.5

濟州館韓式烤肉

台北市士林區中山北路六段299號1樓
3.9

Pino Pizzeria Ristorante

台北市士林區中山北六段140號
4.1

愜意Pleasant cafe

02-28749460
台北市士林區天玉街38巷18弄22號
4.5

芋芋苑

台北市士林區士東200巷78號
4.4