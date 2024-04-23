30年前是一間無名麵攤，

至今是榮獲「500盤」的肯定的中式麵店，

【天東86牛肉麵】

以其精緻的牛肉麵和小菜/麵食而聞名，

招牌「爆筋牛肉麵」更是每日限量販售，

牛肉軟嫩入味帶筋感，湯頭醇厚而不油膩，

服務品質快速，裝潢乾淨明亮，

既保留了古早味又注入了現代風格，

是令人常常想回訪的牛肉麵店！

【天東86牛肉麵-天母店】

地址：台北市 士林區 天母東路86號

電話：02-28734649

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:30

FB： 天東86牛肉麵

訂位：不接受訂位，允許狗狗入內

▼【天東86】=天母東路86號，

店名簡單粗爆很好記，

環境明亮、乾淨整潔、有冷氣，

吃傳統牛肉麵也能有好的環境享受~

【天東86 菜單】

湯麵、乾麵、滷味、小菜、湯類

牛肉麵、湯類，大碗+$40

其他麵類，大碗+$35

✔️需另加10%服務費

▶️ (天東86 菜單)

▼冰箱櫃裡的涼拌菜$45/份，

可以依喜好自取。

▼【土豆】$45

花生大小均勻，莫非是機器選的？

糯糯脆脆的口感成為絕佳的開胃小菜！

▼吃麵就是要點很多小菜才爽！

▼【醬牛肉】$130

滷牛腱，切片的形式出餐，

半筋半肉的牛腱，滷的一咬就化開，

簡單的蔥花香油就有好滋味！😋

【招牌原汁-粗麵】$200

這道菜是天東86牛肉麵的經典之作，

牛肉軟嫩入味，給料也很厚道，

湯頭醇厚而不油膩，

粗麵的口感恰到好處。

每一口都讓人感受到店家30年來的堅持。

▼牛肉燉得軟嫩入味，

一咬就肉離絲散，

帶著Q彈有如晶凍的牛筋，

OMG太美味了！💕

【麻辣牛魔王雙料-細麵】$280 (牛肉+牛肚)

這道川味牛肉麵，

我們選擇細麵搭配香辣的湯底，

濃郁的麻辣味道刺激味蕾超過癮，

牛肚切片火候得當吃起來彈牙，

牛肉香嫩帶筋感，入口即化，

絕對值得一試！👍

▼湯頭看起來油膩，

但喝起來真的香醇不膩，

加點辣油提味，

香氣層次更上一層樓！

【牛魔王雙料冠軍-微辣】$250

(牛肉+牛肚)，細麵

【燙青江菜】$50

湯青菜清爽爽口，

是搭配其他重口味菜色的最佳選擇，

平衡了整餐的口感。

【紅油抄手】$75

抄手皮薄餡多，口感滑嫩，

搭配紅油醬汁的濃郁香氣，令人食指大動，

但這對我來說只有微辣的呈度，

要再自行加辣才行！🌶

【麻醬麵-粗麵】$70

麻醬的香氣濃郁而不膩，

與粗麵的口感相得益彰，

簡單卻充滿了層次感~

【海帶】$25、【滷蛋】$20/顆

【百頁豆腐】$50、【豆干】$40

隨喜好點，都不錯！

【100%純蜂蜜檸檬】$95

蜂蜜和檸檬的組合提供了清新的口感，

為整餐增添了清爽的元素，但偏甜！

【特調奶茶】$55

吃牛肉麵喝奶茶才有儀式感！

帶有濃郁的奶香和茶香，

口感順滑但稍甜膩！

《蛋寶543》

【天東86牛肉麵】

小菜、滷味、麵、湯都是中上，

牛肉帶筋，燉出黏嘴的口感，嫩而入味，

綜合水平都是中上，才讓人念念不忘，

吃飽後，滿足感100分！

推薦這間環境乾淨衛生有冷氣，

可以好好地吃麵的地方給大家！💕

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

【天東86牛肉麵】

天母店：

士林區天母東路86號

(02)2873-4649

士林店：

士林區文林路 310號

(02)2888-1030

永吉店：

信義區永吉路120巷83號

(02)2756-3050

更多台北美食：

【天母美食懶人包】台北美食 天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go